De iPhone 17 Pro is mijn Apple-product van het jaar 2025 (om deze reden)

Apple heeft in 2025 weer veel nieuwe producten uitgebracht, maar de iPhone 17 Pro is zonder twijfel mijn favoriete toestel van het jaar.

Mijn product van 2025: de iPhone 17 Pro

Het jaar zit er bijna op! December is traditiegetrouw hét moment om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden. Welke producten heeft Apple dit jaar uitgebracht? En wat is het beste toestel van 2025? Met de komst van maar liefst vijf nieuwe iPhones zagen we een recordaantal smartphones van Apple. Het is daarom niet verrassend dat één van de nieuwe iPhones mijn favoriete Apple-product van 2025 is.

We zagen in 2025 de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben een grote update gekregen, zo heeft Apple het ontwerp van de Pro-modellen voor het eerst in jaren aangepast. Onder de motorkap zijn de toestellen voorzien van een nieuwe processor. Het compactere 6,3-inch scherm maakt de iPhone 17 Pro mijn favoriete Apple-product van het jaar 2025.

Vernieuwd ontwerp

De iPhone 15 Pro en de iPhone 16 Pro zien er vrijwel hetzelfde uit. Dat geldt niet voor de iPhone 17 Pro, die een compleet nieuwe behuizing heeft gekregen. Het is jammer dat Apple afscheid heeft genomen van de titanium randen, maar het nieuwe aluminium design maakt veel goed. Apple heeft voor het eerst gekozen voor een behuizing die uit één geheel van aluminium bestaat. Dat ziet er erg strak uit, zeker omdat je dit jaar de keuze hebt uit een aantal opvallende kleuren bij de iPhone 17 Pro.

Over het bredere camera-eiland en de glazen achterzijde van de iPhone 17 Pro bleken de meningen onder gebruikers verdeeld. Het kleurverschil tussen de glazen en aluminium onderdelen is goed zichtbaar, maar dat is naar onze mening niet storend. Nog veel belangrijker is misschien wel het verbeterde scherm, dat is gemaakt van Ceramic Shield 2. Dit glas is tot drie keer beter bestand is tegen krassen. In praktijk blijkt dat inderdaad zo te zijn, er is na vier maanden intensief gebruik nog geen kras bij gekomen.

Accu gaat véél langer mee

Er is dus veel veranderd aan de buitenkant van de iPhone 17 Pro in vergelijking met eerdere Pro-modellen. Toch is dat naar onze mening niet de beste upgrade die Apple dit jaar heeft doorgevoerd. De iPhone 17 Pro is voorzien van de A19 Pro-chip, die sneller én energiezuiniger is. Laatstgenoemde is het grootste voordeel van de nieuwe iPhone, want de accu gaat veel langer mee. De iPhone 17 Pro gaat maar liefst 31 uur mee bij het afspelen van video’s.

Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro gaat tot 27 uur mee bij video’s afspelen. Met de iPhone 15 Pro is dat verschil nog veel groter, die gaat slechts tot 23 uur bij het afspelen van video’s. De iPhone 17 Pro heeft een sterk verbeterde accuduur en dat is dagelijks te merken. Het toestel haalt het einde van de dag gemakkelijk, terwijl dat zeker bij de iPhone 15 Pro en eerder nog wel eens de vraag was. Is de accu toch bijna leeg? Dan is de iPhone 17 Pro binnen slechts twintig minuten weer tot vijftig procent opgeladen.

iPhone 17 Pro halen

De verbeterde camera’s zijn een ander voordeel van de iPhone 17 Pro. Aan de voorzijde heeft de telefoon een 18-megapixelcamera met ondersteuning voor Middelpunt, aan de achterkant heeft de iPhone 17 Pro maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Het is voor het eerst dat een iPhone drie 48-megapixelcamera’s heeft. De verbeterde telelens kan tot acht keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies, dat vooral op vakantie of bij concerten een handige toevoeging is.

De vernieuwde behuizing, langere accuduur en het verbeterde camerasysteem maken voor mij de iPhone 17 Pro hét Apple-product van het jaar. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe smartphone? In dat geval is de iPhone 17 Pro misschien wel de beste keuze van het jaar. Bekijk de laagste prijzen van de iPhone 17 Pro in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt voor jouw volgende smartphone!