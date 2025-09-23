De iPhone 17 Pro (Max) heeft een nieuw design. Maar is er verder nog veel veranderd? Dat lees je in onze iPhone 17 Pro (Max)-review!

Pluspunten Nieuw ontwerp met knallende kleuren

Nieuw ontwerp met knallende kleuren Batterijduur

Batterijduur Betere koeling en goede prestaties

Betere koeling en goede prestaties Verbeterde camera’s Minpunten Intern weinig vernieuwingen

Intern weinig vernieuwingen Nachtfoto’s nog steeds wat wazig

Nachtfoto’s nog steeds wat wazig Nog steeds geen vernieuwde Siri

iPhone 17 Pro (Max) review: Apple’s mooiste déjà vu tot nu toe

We hebben er een jaar op moeten wachten, maar de nieuwe iPhones zijn er weer! Dit jaar is stiekem wel iets speciaals, want Apple heeft het design van de iPhone 17 Pro (Max) flink onder handen genomen.

iPhone 17 Pro vs iPhone 17 Pro Max: de verschillen

Om maar meteen met de verschillen tussen de Pro en de Pro Max te beginnen: die zijn er niet heel veel. De iPhone 17 Pro en Pro Max zijn vrijwel gelijk, net als bij de iPhone 16 Pro en Pro Max het geval was. Ze hebben dezelfde camera(functies), het nieuwe design, dezelfde knoppen en gelijke kleuren.

Het grote verschil is het scherm. De iPhone 17 Pro Max heeft een schermformaat van 6,9 inch, terwijl de reguliere Pro het moet doen met 6,3 inch. Daarnaast is de batterij van de iPhone 17 Pro Max beter.

Door de grotere behuizing is de Pro Max ook wat zwaarder dan de iPhone 17 Pro: 231 gram vs 204 gram. Beide toestellen zijn beschikbaar in 256 GB, 512 GB en 1 TB. Maar de iPhone 17 Pro Max is ook te koop in een versie met 2 TB opslag (maar die is wel héél duur).

De prijzen van de goedkoopste iPhone 17 Pro beginnen online bij € 1.329,-. Voor de iPhone 17 Pro Max moet je iets dieper in je buidel tasten, want die is namelijk beschikbaar vanaf € 1.479,-.

Dit zijn de adviesprijzen van alle versies van de twee toestellen:

iPhone 17 Pro:

iPhone 17 Pro Max

Nieuw design

Het eerste dat natuurlijk opvalt is het nieuwe design van de iPhone. Het is voor het eerst sinds jaren dat Apple zo’n grote verandering heeft doorgevoerd. En we moeten toegeven: we zijn er best over te spreken. Het is even wennen, maar de nieuwe achterkant is stylish en ligt uiteraard prima in de hand.

De matte look van de achterkant en de randen draagt daar ook aan bij. Als je de iPhone op zijn rug op tafel legt wiebelt hij nog steeds, maar niet zo erg als de iPhone 17 die nog het oude design heeft. Met een nieuw Techwoven-hoesje is dat probleem overigens een stuk minder.

Beter display en helderder scherm

Het scherm kan nu ook een stukje feller dan de iPhones van vorig jaar. Die konden toen nog tot 2000 nits, maar de iPhone 17 Pro (Max) heeft nu een maximale helderheid van 3000 nits. Daar merk je niet meteen heel veel van, tenzij je de iPhone in de felle zon gebruikt. Je scherm is dan net wat beter af te lezen.

Daarnaast heeft het toestel ook een anti-reflectie coating op het scherm gekregen. En reflecties zijn inderdaad wat minder vervelend. Vooral als je er een iPhone 16 Pro Max naast legt zie je de verschillen.

Flinke verbeteringen bij de camera

Apple geeft de camera’s van de iPhone vrijwel elk jaar een oppepper. Maar dit jaar heeft vooral de selfiecamera een flinke upgrade gekregen. De frontcamera is nu voorzien van 18 megapixel en kan selfies in portretstand en in de breedte nemen (zonder dat je de iPhone hoeft te draaien).

Aan de achterkant zijn nu alledrie de camera’s voorzien van 48 megapixel. Je kunt bij de Pro en Pro Max ook tot 8 keer ‘optisch’ inzoomen dankzij de grotere sensor. Het is nog steeds geen echte optische zoom, want je zoomt eigenlijk nog steeds in op de sensor. Daarom noemt Apple het zelf ook 8x inzoomen met ‘optische kwaliteit’.

Je kunt natuurlijk nog verder digitaal inzoomen. Maar dan zoom je echt in op het plaatje. Dat kun je nog steeds maar beter links laten liggen, want dat zorgt natuurlijk voor de nodige kwaliteitsverlies op je foto’s. Achteraf een normale foto bijsnijden is dan vrijwel altijd een beter idee.

Bij situaties met voldoende licht is de camera van de iPhone nog steeds prima en soms zelfs iets beter. Maar de camera van de iPhone 16 Pro was ook al erg goed. De 8x zoom is zeker een prima aanvulling en dat de telelens nu ook eindelijk een upgrade heeft gekregen naar 48 MP is natuurlijk ook fijn.

De 8x zoom laat nog wel ruis zien en vervorming bij letters

Toch is er bij weinig licht nog steeds wel wat ruis te zien als je wat inzoomt op je foto’s. Ook zie je bij de foto’s die je met de 8x zoom maakt, flink wat nabewerking. Laten we voorop stellen dat de camera’s van de 17 Pro en de 17 Pro Max ook met weinig licht zeker goed zijn.

Maar nog steeds zie je vervagingen en ruis als je wat verder inzoomt op de foto. Vooral cijfers en letters hebben zo nu en dan last van vervormingen door de nabewerkingen. Daarnaast heeft de camera ook nog steeds last van kleine lichtreflecties in de lens. Dit zie je vooral als je foto’s maakt van bijvoorbeeld straatverlichting in de nacht. Je ziet dan kleine (meestal groene) puntjes op je foto’s.

iPhone 17 Pro Max (x0,5) iPhone 17 Pro Max (x1) iPhone 17 Pro Max (x2) iPhone 17 Pro Max (x4) iPhone 17 Pro Max (x8)

Daarnaast heeft de frontcamera nu Center Stage (Middelpunt) gekregen. Daarmee probeert de camera je zoveel mogelijk in het midden te houden. Ook als je met meerdere mensen een selfie wilt maken zal hij automatisch proberen om iedereen in beeld te proppen. De iPhone zal dan ook automatisch naar het andere formaat switchen. Het werkt in de praktijk heel makkelijk, en dat je de iPhone nu niet meer hoeft te draaien voor een selfie in landschapsmodus is natuurlijk extra fijn.

Een andere nieuwe functie is Dubbele opname. Hiermee film je tegelijkertijd met de camera aan de voor- én achterkant. Deze functie is natuurlijk op het lijf geschreven voor vloggers of streamers. Handig om te weten: je kunt de selfie-stream naar wens verplaatsen in een van de hoeken.

Vaporchamber: je iPhone wordt minder snel warm

De iPhone 17 Pro en Pro Max hebben nu ook een ‘vaporchamber’ gekregen. Het is een koelmethode die wordt gebruikt om warmte snel en efficiënt af te voeren. Deze techniek vind je vaak terug in (gaming-)laptops en grafische kaarten.

Tijdens het draaien van zware apps waarbij de iPhone 16 Pro Max vrij heet werd, had de iPhone 17 Pro Max hier minder moeite meer. Toegegeven, de iPhone werd uiteindelijk nog steeds warm, maar hij werd lang niet zo heet als bij de iPhone 16 het geval was. Ook kregen we geen melding dat de iPhone eerst moest afkoelen (voordat er verder werd gegaan met het synchroniseren van foto’s).

Betere bescherming tegen krassen

De voorkant is nu gemaakt van Ceramic Shield 2 en de achterkant heeft Ceramic Shield 1. Volgens Apple is de iPhone daardoor nu nog krasbestendiger geworden. We hebben tijdens deze review de iPhone 17 Pro Max een tijdje met wat sleutels in onze broekzak gedaan (wel met een hoesje om het toestel) en er waren geen krassen op het scherm te zien.

Alleen moet je wel even opletten bij de achterkant van het toestel. Krassen op het camera-eiland of het MagSafe-gebied zijn eenvoudig weg te vegen. Maar de smalle rand van het camera-eiland is wél gevoelig voor krassen en beschadigingen. Een hoesje is dus nog steeds aanbevolen als je je toestel netjes wilt houden.

Knallende kleuren (zonder zwart)

Na de nogal ‘veilige’ kleuren van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, heeft Apple flink uitgepakt met beide Pro-modellen. De toestellen zijn beschikbaar in zilver, blauw en oranje. Vooral de oranje kleur is heel erg… opvallend, en hij is zeker gewaagd. Maar het is wel een mooie kleur waardoor je eigenlijk helemaal geen hoesje meer om je toestel wilt doen. Opvallend is wel dat er dit jaar geen zwarte iPhone 17 Pro (Max) is.

A19 Pro-chip: Apple’s beste chip tot nu toe

Natuurlijk mag je bij een Pro of Pro Max ook de beste chip verwachten. De A19 Pro die in beide Pro-modellen (en de iPhone Air) zit, is op dit moment de krachtigste iPhone-chip die Apple ooit heeft ontwikkeld. Volgens Apple levert deze chip tot wel veertig procent betere constante prestaties dan de vorige generatie.

In de praktijk merk je daar in eerste instantie niet zo heel van als je van een recente iPhone komt, behalve dat de iPhone minder snel wat warmer wordt. Maar je kunt hiermee de zwaarste games en apps uit de App Store probleemloos draaien.

Overige verbeteringen en aanpassingen

Apple heeft natuurlijk nog meer zaken verbeterd aan de nieuwe iPhone. De Pro-modellen zijn niet meer van titanium gemaakt en bestaan nu uit aluminium. Waarschijnlijk heeft Apple dit gedaan omdat aluminium beter warmte kan geleiden dan titanium.

Ook heeft Apple nog wat aan de accuduur gesleuteld. Bij de iPhone 17 Pro kun je tot 31 uur video afspelen. De iPhone 17 Pro Max houdt het 37 uur vol. Bij de iPhone 16 Pro Max was dit nog tot 33 uur.

De iPhone 17 Pro Max heeft daarmee de beste accuduur van elke iPhone tot nu toe. En in de praktijk betekent het dat je het gemakkelijk twee dagen volhoudt met één acculading. Uiteraard zolang je niet al te veel zware apps draait (en de schermhelderheid niet permanent op maximaal zet). Dat geldt voor zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max.

Verder gaat het opladen weer iets sneller. Door je iPhone 20 minuten op te laden heeft je iPhone 17 Pro (Max) zo’n vijftig procent batterijlading. Houd er rekening mee dat je voor de maximale snelheid op dit moment de 40W-adapter van Apple moet kopen. Je hebt namelijk een speciale versie van USB Power Delivery 3.2 nodig. En Apple is op het moment van schrijven de enige fabrikant die deze oplader al in zijn assortiment heeft.

Belangrijk: Apple Intelligence

Net als vorig jaar is Apple Intelligence een belangrijk onderdeel van iOS 26 en de iPhone. En AI is nog steeds niet officieel in Nederland te gebruiken. Je mist dus nog steeds een aantal van de grote vernieuwingen bij de iPhone 17 Pro (Max). Daar komt later dit jaar gelukkig verandering in, want Apple Intelligence komt in het Nederlands beschikbaar.

Apple heeft beloofd dat AI voor het einde van het jaar ook hier beschikbaar komt. Maar daar heb je nu dus nog eventjes niets aan. Inmiddels is wel de eerste bèta van iOS 26.1 voor ontwikkelaars verschenen waarin de AI-functies zitten, ook in het Nederlands.

Conclusie iPhone 17 Pro (Max) review

De iPhone 17 Pro (Max) is dit jaar simpelweg de beste iPhone die er is. Maar we moeten toegeven dat dit jaar er nog minder verschil is tussen de reguliere iPhone 17 en de iPhone 17 Pro. Dat maakt de iPhone 17 Pro niet slechter, maar de iPhone 17 gewoon heel goed. Het nieuwe design en de verbeteringen aan de camera zijn zeker welkom. Met voldoende licht is de camera ook echt wel een stukje beter. Maar bij nachtfoto’s zie je hier en daar nog steeds wel wat ruis. Het is minder dan bij de iPhone 16 Pro Max, maar het is er nog wel. Daarnaast zijn ook nog steeds de reflecties van lichten in de camera te zien (je ziet dan van die groene stipjes op je foto). Dat zou bijvoorbeeld met AI heel eenvoudig op te lossen zijn. Of je het nieuwe design mooi vindt blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar andere mensen zien nu wel meteen dat jij de beste iPhone van dit jaar in handen hebt. Bij de vorige versies was dat immers een stuk lastiger. Als je dat heel belangrijk vindt is het misschien nog een reden om over te stappen naar de iPhone 17 Pro (Max). Heb je een iPhone 15 Pro of nieuwer? Dan is er op dit moment niet heel veel reden om te upgraden. Tenzij je het nieuwe design en de verbeterde camera ook echt belangrijk vindt. De interne upgrades van de iPhone 17 Pro (Max) zijn dit jaar niet heel schokkend. Ook hoeven bezitters van een iPhone 15 (Plus) en de iPhone 14-serie niet meteen naar de winkels te rennen. Als Apple eindelijk voor het einde van dit jaar officieel met de AI-functies komt, dan zou je nog kunnen overwegen om over te stappen. Heb je een ouder toestel? Dan zijn de upgrades wel erg interessant. Hoewel je met de iPhone 13 nog steeds een jaartje vooruit kunt, krijg je met de overstap naar een van de nieuwere iPhones uit de 17-serie een flink aantal nieuwe functies en verbeteringen.

iPhone 17 Pro (Max) kopen

Wil je na het lezen van deze iPhone 17 Pro (Max) review de nieuwe iPhone ook meteen kopen? Dat kan! Want beide toestellen liggen sinds 19 september in de winkels. Check voor de beste prijzen onze iPhone 17 Pro-prijsvergelijker.

Wil je liever de iPhone 17 Pro Max kopen? Dan kun je voor de beste deals terecht bij onze iPhone 17 Pro Max-prijsvergelijker.

