iPhone 16e vs iPhone 15: deze 5 dingen wil je weten

Apple heeft met de iPhone 16e de opvolger van de iPhone SE 2022 gepresenteerd, maar deze is veel duurder en komt dichter in de buurt van de iPhone 15. Hier zijn de vijf belangrijkste verschillen tussen de twee toestellen.

iPhone 16e vs iPhone 15: in het kort

Onlangs introduceerde Apple de nieuwe iPhone 16e, de opvolger van de iPhone SE 2022 en het nieuwste instapmodel in de iPhone 16-serie. Apple heeft ervoor gekozen om de prijs van dit toestel flink te verhogen.

Waar de iPhone SE 2022 nog tot zo’n 300 euro goedkoper was dan de duurdere modellen, ligt de prijs van de iPhone 16e nu dichter bij die van de iPhone 15. Om je een goed overzicht te geven van wat je kunt verwachten van beide toestellen in deze prijsklasse, hebben we hieronder de vijf belangrijkste verschillen voor je op een rij gezet.

#1. Belangrijkste verschil: de batterij

De iPhone 15 heeft een batterijcapaciteit van 3349 mAh, waarmee je tot 20 uur video kunt afspelen en tot 80 uur audio kunt luisteren op een volle lading. De nieuwe iPhone 16e heeft een grotere batterij van 4005 mAh, terwijl de iPhone 16 een batterij van 3561 mAh heeft.

De iPhone 16e biedt een afspeelduur van maar liefst 26 uur voor video’s. In vergelijking met de iPhone 15 betekent dit dat de batterij van de 16e tot zes uur langer meegaat bij het afspelen van video’s en tot 10 uur langer bij het afspelen van audio.

Batterijcapaciteit Batterijduur video Batterijduur audio iPhone 16e 4321 mAh Tot 26 uur Tot 90 uur iPhone 15 3349 mAh Tot 20 uur Tot 80 uur

Draadloos opladen: hier levert de iPhone 16e punten in

Ben jij fan van draadloos opladen? Dan moeten we je helaas teleurstellen. Apple heeft bij de iPhone 16e besloten geen MagSafe te ondersteunen, waardoor de telefoon niet werkt met een aantal accessoires. Dit is gemakkelijk op te lossen door een telefoonhoesje met MagSafe aan te schaffen. De iPhone 16e ondersteunt draadloos opladen, maar dat gaat met 7,5 watt wel een stuk langzamer dan bij de iPhone 15 en iPhone 16.

Als draadloos opladen voor jou belangrijk is, kun je beter kijken naar de iPhone 15. Dit toestel ondersteunt wel MagSafe en laadt draadloos sneller op. Ligt jouw iPhone iedere nacht aan de (draadloze) lader? Dan is het verschil te verwaarlozen en kun je beter voor de iPhone 16e kiezen.

#2. Scherpe foto’s en verbeterde zoomfunctie

De iPhone 16e is inmiddels uitgebracht en heeft een 48 MP hoofdcamera, waarmee je scherpe en gedetailleerde foto’s maakt. Dankzij de 2x zoomfunctie via de sensor kun je zonder kwaliteitsverlies inzoomen, wat handig is voor close-ups. De camera maakt ook gebruik van slimme software zoals Smart HDR en Deep Fusion, waardoor kleuren en details er beter uitzien, vooral bij weinig licht. Dit is een verbetering ten opzichte van de iPhone 15, die deze zoomfunctie niet had.

In tegenstelling tot de iPhone 15 heeft de iPhone 16e geen ultragroothoeklens, waardoor je geen extra brede foto’s kunt maken. Dit kan een nadeel zijn voor landschaps- en groepsfoto’s. Ook is de videokwaliteit iets minder geavanceerd, maar de 4K-opnames met goede stabilisatie zorgen nog steeds voor scherpe en vloeiende video’s. Over het algemeen biedt de iPhone 16e een goede camera voor dagelijks gebruik, met enkele beperkingen om de prijs lager te houden.

#3. Krachtige A18-chip voor snellere prestaties en langere batterijduur

De iPhone 16e heeft de Apple A18-chip, die zorgt voor snelle en krachtige prestaties. Deze chip is tot 30 procent sneller dan de A16 Bionic-chip in de iPhone 15 en heeft ook een 40 procent krachtigere grafische processor (GPU). Hierdoor werken apps sneller, games draaien soepeler en de batterij gaat langer mee door efficiënter energieverbruik.

Dankzij de A18-chip levert de iPhone 16e slimme functies en betere prestaties in apps. Dit maakt het toestel ideaal voor iedereen die op zoek is naar snelheid en kracht, zonder de hoge prijs van duurdere modellen. Met deze processor heeft de iPhone 16e daarnaast ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. De iPhone 15 moet het straks zonder al deze AI-features doen.

#4. Een oled-scherm zonder Dynamic Island

De iPhone 16e heeft een 6,1-inch Liquid Retina-display met True Tone en P3-kleurweergave, wat zorgt voor een helder en natuurlijk beeld. Het is een oled-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 pixels, wat voor scherpe beelden zorgt. Voordelen van oled zijn diepe zwarttinten en hoge contrasten. De iPhone 15 beschikt over vrijwel hetzelfde oled-scherm, maar met een iets hogere piekhelderheid. Bij fel zonlicht is de iPhone 15 daardoor beter af te lezen dan de iPhone 16e.

Het grote verschil tussen de iPhone 15 en de iPhone 16e zien we bovenin het display. Waar de iPhone 15 voorzien is van het Dynamic Island, is dat bij de iPhone 16e nog de ouderwetse inkeping (notch). Daardoor heeft de telefoon een verouderd uiterlijk en missen de handige voordelen van het Dynamic Island. Heb je liever het multifunctionele Dynamic Island? Dan moet je voor de iPhone 15 kiezen.

#5. Van SE 2022 naar 16e: wat je krijgt voor de hogere prijs

De iPhone 16e is veel duurder dan de iPhone SE 2022, die eerder een goedkoper instapmodel was. De prijs van de 16e komt nu dichter in de buurt van de iPhone 15, wat betekent dat de 16e niet zo budgetvriendelijk is als de SE. De hogere prijs komt door betere specificaties, zoals een grotere batterij, een krachtigere chip en een betere camera. Bekijk de beste prijzen van de iPhone 16e hieronder.

In vergelijking met de iPhone 15 is het prijsverschil niet heel groot, omdat de 16e al in dezelfde prijsklasse valt. Voor dezelfde prijs krijg je bij de 16e langere batterijduur en enkele andere voordelen, maar de iPhone 15 biedt functies zoals MagSafe-ondersteuning en een oled-scherm. Het prijsverschil is dus niet enorm, maar de keuze hangt af van welke functies voor jou het belangrijkst zijn. Bekijk de beste prijzen van de iPhone 15 hieronder.

Conclusie: iPhone 16e vs iPhone 15

De iPhone 16e biedt verbeteringen zoals een snellere chip en een langere accuduur dan de iPhone 15. Het scherm van de 16e is minder geavanceerd, maar de verschillen tussen de displays zijn enorm klein. Wel mist de iPhone 16e MagSafe, waardoor je voor accessoires als kaarthouders een speciaal hoesje moet aanschaffen. Draadloos opladen gaat langzamer bij de iPhone 16e dan bij de iPhone 15. Beide toestellen kosten bijna evenveel, maar de iPhone 16e is ideaal als je op zoek bent naar betere prestaties én ondersteuning voor Apple Intelligence een vereiste vindt. De iPhone 15 is beter voor wie meer camerafuncties en MagSafe belangrijk vindt. Het hangt dus af van wat voor jou het belangrijkst is.