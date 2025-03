iPhone 16e review: een uitstekende keuze met slechts één echt nadeel

De iPhone 16e is het nieuwe budget-model van Apple en ook de goedkoopste iPhone van 2025 die slechts één nadeel heeft. Dit vinden we ervan.

Pluspunten Goedkoopste iPhone van 2025

Goedkoopste iPhone van 2025 Snelle processor, veel werkgeheugen

Snelle processor, veel werkgeheugen Ondersteuning voor Apple Intelligence Minpunten Te duur voor een budget-model

Te duur voor een budget-model Geen MagSafe

Geen MagSafe Geen Dynamic Island

iPhone 16e: uitstekende keuze met één nadeel

Apple heeft de iPhone 16e uitgebracht op 19 februari 2025. Sinds vrijdag 21 februari is het mogelijk om een pre-order te plaatsen en inmiddels ligt de iPhone 16e daadwerkelijk in de winkels! We zetten voor je op een rij wat we van de nieuwste iPhone vinden.

Design van de iPhone 16e

Je kunt de iPhone 16e zien als de opvolger van de iPhone SE 2022, ook al lijken ze niet echt op elkaar. Het zijn namelijk allebei goedkopere versies van de iPhones die in dezelfde periode te koop zijn of waren. Zo heeft de iPhone 16e aan de binnenkant onderdelen van de iPhone 16, maar is de buitenkant gebaseerd op de iPhone 14. Het design heeft een welkome verandering gehad wat ons betreft, want de iPhone SE 2022 was sterk verouderd. Met de iPhone 16e is het ontwerp weer redelijk bij de tijd.

De iPhone 16e heeft ook een actieknop in plaats van een mute-knop, maar dat vinden we niet per se een voordeel of een nadeel. De nieuwe cameraregelaar die we kennen van de iPhone 16-serie ontbreekt overigens op de 16e. Wel zit er een usb-c-aansluiting op de iPhone 16e.

Verder voelt de iPhone 16e licht en handzaam. Vergeleken met de reguliere iPhone 16 is de 16e dan ook net iets kleiner en lichter, al scheelt het niet veel: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 167 gram ten opzichte van 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en 170 gram. Een pluspunt is dat de camera van de 16e minder ver uitsteekt dan die van de 16. Hierdoor ligt de iPhone 16e wanneer je een siliconen hoesje gebruikt helemaal vlak op tafel, zonder speling.

De achterkant van de iPhone 16e is van mat glas en de zijkanten zijn van aluminium. Mogelijk nadeel is dat de iPhone 16e alleen maar verkrijgbaar is in zwart en wit, maar als je een siliconen hoesje van Apple erbij koopt, heb je de volgende opties: blauwgroen, fuchsia, winterblauw, wit en zwart.

Een prima scherm met een lagere helderheid

De iPhone 16e heeft net als de iPhone 16 een 6,1-inch Super Retina XDR-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 pixels. Alleen is de helderheid van het scherm wat lager dan die van de iPhone 16. Laatstgenoemde haalt namelijk maximaal 2000 nits, terwijl de nieuwe 16e blijft steken op 1200 nits. Binnen hebben we daar niet veel van gemerkt, maar in de buitenlucht is het verschil wel merkbaar. Het scherm van de iPhone 16e is minder duidelijk afleesbaar bij fel zonlicht.

De randen om het scherm zijn duidelijk wat breder dan bij de iPhone 15 en de iPhone 16, maar echt storend is dat niet. Het beeld is verder scherp en de kleuren zijn zonder meer prima. Net als bij de reguliere iPhone 16-modellen heeft de 16e met 60 Hz geen hoge vernieuwingsfrequentie. Alleen de Pro-modellen hebben een vernieuwingsfrequentie van 120 hertz en hetzelfde geldt voor een always-on display. Als je komt van een telefoon met 120 Hz is dat even wennen, maar we vonden het niet storend.

Een enkele, maar goede camera

Vergeleken met de iPhone 16 Pro lijkt de camera van de iPhone 16e niet zoveel voor te stellen. Je mist immers een ultragoothoek- en een telelens. En zelfs ten opzichte van de reguliere iPhone 16 moet je het op de 16e met een lens minder doen. Gelukkig is deze enkele camera helemaal niet slecht en voor veel mensen waarschijnlijk zelfs ruim voldoende.

Het is een camera met 48 megapixel die tot 2x kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Met deze camera maak je dan ook net zo’n mooie foto’s als met de hoofdcamera van de reguliere iPhone 16. Tenminste zolang er voldoende licht is. Het enige nadeel is namelijk dat de camerasensor van de iPhone 16e iets kleiner is, waardoor er ook iets minder licht binnenkomt. En daardoor ontstaat er net wat eerder ruis bij weinig omgevingslicht.

Relatief hoge prestaties, met name voor Apple Intelligence

De iPhone 16e heeft net als de reguliere iPhone 16 een A18-chip en 8 GB werkgeheugen. Hier heeft Apple voor gekozen omdat dit een voorwaarde is voor Apple Intelligence. Daar hebben we hier in Nederland op dit moment nog niks aan, maar met de iPhone 16e ben je dus wel op de toekomst voorbereid.

Een eventueel nadeel is wel dat de A18-chip van de iPhone 16e één grafische core minder heeft dan die van de iPhone 16. Daar merk je bij alledaagse taken helemaal niets van. Alleen als je grafisch zware games gaat spelen ontdek je mogelijk een klein verschil. Overigens ontbreekt ook de functie Nauwkeurig zoeken op de iPhone 16e (en niet op de iPhone 16). Dat vinden we jammer, want deze functie is al sinds de iPhone 15 uit 2023 beschikbaar. Het was dus geen overbodige luxe geweest bij de iPhone 16e.

Een zeer goede batterijduur

Dit is misschien wel het grootste verkoopargument van de iPhone 16e, die een batterij heeft met een capaciteit van 4321 mAh. Dat is een stuk krachtiger dan de 3561 mAh batterij van de iPhone 16. Dat blijkt ook uit de batterijduur. Volgens Apple kun je met de iPhone 16e tot 26 uur video kijken en met de iPhone 16 tot 22 uur. Die 26 uur is zelfs bijna gelijk aan de batterijduur van de iPhone 16 Pro, die tot 27 uur haalt. In de praktijk gaat de iPhone 16e moeiteloos een dag mee.

Opladen gaat net ongeveer net zo snel als bij andere recente iPhones. Tenminste, zolang je het bekabeld doet. De iPhone 16e heeft namelijk geen MagSafe en dat betekent dat je weliswaar draadloos kunt opladen, maar dat dit de helft langzamer gaat. Je laadt dan op met 7,5 W en niet met 15 W zoals bij de iPhone 16.

Daarbij moet je zelf bepalen of de 16e goed op de oplader ligt. Is dat niet het geval, dan gaat het opladen mogelijk nog langzamer. Bij andere iPhones zorgt MagSafe hier voor. Dat kun je wel imiteren door een hoesje met een magnetische ring aan te schaffen. Dan weet je dat je iPhone goed ligt, maar je laadt dan wel nog steeds op met slechts 7,5 W. Als je je iPhone ’s nachts oplaadt, is dat overigens geen enkel probleem. Het is wat ons betreft in ieder geval een voordeel dat de iPhone bekabeld wél snellaadt.

Conclusie iPhone 16e

De iPhone 16e is de goedkoopste iPhone van 2025. Vergeleken met de huidige topmodellen, moet je wel wat concessies doen. Zo heb je maar één camera, geen cameraregelaar, een iets minder helder scherm, geen Dynamic Island en geen MagSafe. Dit zijn wel allemaal dingen die lang niet voor iedereen erg belangrijk zijn. Daarbij zijn er natuurlijk ook pluspunten. Je hebt een snelle processor en veel werkgeheugen, waardoor de iPhone 16e razendsnel is en je bovendien in de toekomst ook ondersteuning hebt voor Apple Intelligence. Daarbij is die ene camera die je hebt helemaal niet slecht en heeft de iPhone 16e bovendien een erg goede batterijduur. Maar ook al is het de goedkoopste iPhone van 2025, het enige echte nadeel van de iPhone 16e is de prijs. Die vinden we te hoog als we kijken naar wat je er voor krijgt. Aangezien Apple Intelligence hier nog niet beschikbaar is, is de lange batterijduur mogelijk een reden om over te stappen. In elk geval als je nog een iPhone SE 2022 hebt. Maar voor een paar tientjes meer, koop je een ‘reguliere’ iPhone 16 met onder meer MagSafe en een extra camera. De iPhone 16e is een uitstekende keuze als je wat minder geld wilt uitgeven, maar daarvoor moet hij dus wel eerst nog wat goedkoper worden. Voor nu is de telefoon een 7,5 waard, maar met een lagere prijs wordt dat zonder twijfel een 8!

iPhone 16e kopen?

Ben je van plan om de iPhone 16e aan te schaffen?