Waarom de iPhone 16e stiekem het beste Apple-product van het jaar is

De beste iPhone van dit jaar was geen model uit de 17-serie, maar de iPhone 16e die al aan het begin van het jaar werd uitgebracht. Hierom is deze ‘budget’ iPhone mijn favoriete Apple-product van het jaar.

iPhone 16e: het product van het jaar

Het is het einde van het jaar, dus je ziet tegenwoordig overal toplijsten als paddenstoelen uit de grond schieten. Meestal zie je daarbij de common suspects, dus de producten waarvan je tevoren al wist dat ze in deze lijst zouden verschijnen.

Ik denk dat mijn Apple-product van dit jaar echter een verrassing is. Apple heeft dit jaar weer een hoop nieuwe apparaten uitgebrachte, allemaal weer veel beter dan de directe voorgangers. De iPhone 16e was in dat opzicht een vreemde eend in de bijt. Het is dan technisch gezien wel de opvolger van de iPhone 16 uit 2024, maar tegelijkertijd is hij op veel vlakken slechter dan zijn ‘voorganger’. Daar staat dan wel tegenover dat de 16e véél gunstiger is geprijsd, en een leuke verrassing is dat sommige specificaties toch juist beter zijn dan bij de iPhone 16. En hierom haalt de iPhone 16e de toppositie in mijn lijst met Apple-producten van het jaar.

Pluspunten Alles wat je nodig hebt in een iPhone

Alles wat je nodig hebt in een iPhone Grotere accu dan iPhone 16 en 17

Grotere accu dan iPhone 16 en 17 Goedkoopste iPhone van 2025 Minpunten Ondersteunt geen MagSafe

Ondersteunt geen MagSafe Heeft geen Dynamic Island

De iPhone die je eigenlijk wílt

Wat mij dit jaar vooral opviel bij Apple, is dat veel producten indrukwekkender zijn geworden… maar ook complexer. Meer camera’s, meer knoppen, meer features waarvan je in de praktijk maar een fractie gebruikt. De iPhone 16e doet precies het tegenovergestelde. Dit is een iPhone die zich richt op wat je dagelijks nodig hebt – en daar uitzonderlijk goed in is.

Je krijgt een modern design, een snel scherm, een krachtige chip en een camera waar je zonder nadenken goede foto’s mee maakt. Geen gimmicks, geen overbodige franje. Gewoon een iPhone die altijd klaar is voor gebruik.

Accuduur is stiekem de grootste troef

De absolute reden waarom de iPhone 16e voor mij bovenaan eindigt, is de accuduur. Apple praat er zelf relatief weinig over, maar in de praktijk is dit één van de langst meegaande iPhones van dit jaar. Met gemak haal je een volle dag intensief gebruik, en vaak zit er aan het einde van de avond nog genoeg over om niet eens aan een oplader te denken. Dat ligt met name aan de accucapaciteit van 3961 mAh. Dat is meer dan de iPhone 16 én zelfs iPhone 17 hebben. En dan mag Apple nog zo vaak benadrukken dat je met een efficiëntere chip ook met minder capaciteit dezelfde accuduur houdt, maar uiteindelijk komt het toch neer op de ruwe hoeveelheid energie.

Zo’n grote accu is geen kleine luxe, maar een fundamenteel voordeel. Je telefoon moet er zijn wanneer je hem nodig hebt – niet andersom. Juist omdat de iPhone 16e geen energieslurpende en overbodige extra’s heeft, voelt hij betrouwbaarder dan veel duurdere modellen.

Eén camera, maar precies de juiste

Op papier lijkt het een concessie: één camera in plaats van twee of drie. In de praktijk blijkt het een verademing. De 48-megapixelcamera van de iPhone 16e levert dezelfde hoofdbeelden als de reguliere iPhone 16, inclusief 2x zoom zonder kwaliteitsverlies.

En laat die 2x zoom nu precies de stand zijn die je het vaakst gebruikt. Portretten, detailshots, foto’s van kinderen of huisdieren: 2x is praktisch, natuurlijk en veelzijdig. De 0,5x ultragroothoek klinkt leuk, maar eindigt bij veel mensen vooral als gimmick die zelden wordt aangeraakt. Apple heeft hier duidelijk gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit – en dat pakt verrassend goed uit.

Alles wat je nodig hebt (en niets dat je mist)

De iPhone 16e draait op de A18-chip met 8 GB werkgeheugen. Dat betekent dat alles snel voelt, apps actief op de achtergrond blijven en je zelfs alle functies van Apple Intelligence gebruikt. Voor alledaagse taken is er simpelweg niets wat tekortschiet.

Mis je het Dynamic Island? Misschien op papier. Maar in het dagelijks leven merk je vooral dat deze iPhone licht, handzaam en probleemloos is. Hij doet precies wat een smartphone moet doen – en dat is anno 2025 eigenlijk best verfrissend. Het enige echte manco is het ontbreken van MagSafe, vooral als je al wat accessoires hebt die ermee werken. Voor opladen kun je toch beter bedraad doen, want dat zorgt ervoor dat je accu langer meegaat.

De prijs is geen nadeel meer

Waar de iPhone 16e bij introductie nog het verwijt kreeg dat het te duur is voor een budgetmodel, is dat argument inmiddels grotendeels achterhaald. De prijs is de afgelopen maanden flink gedaald, waardoor de 16e nu een veel aantrekkelijkere positie inneemt binnen Apple’s line-up.

Sterker nog: voor de huidige prijzen is het verschil met de reguliere iPhone 16 (en sowieso met de iPhone 17) groot genoeg om serieus te overwegen wat je écht nodig hebt. En als je kijkt naar accuduur, prestaties en camera, dan komt de iPhone 16e verrassend vaak als de logischere – en prettigere – keuze uit de bus.

Mijn Apple-product van het jaar

De iPhone 16e is niet de meest spectaculaire iPhone van het jaar. Hij heeft geen wow-factor door een flitsende presentatie tijdens een keynote. Maar hij is wel de iPhone die ik dit jaar het liefst heb gebruikt. Betrouwbaar, snel, zuinig en scherp geprijsd ook nog.

Juist omdat hij niet alles wil zijn, is hij zo goed in wat hij doet. En daarom is de iPhone 16e voor mij stiekem het beste Apple-product van het jaar. Benieuwd wat de iPhone 16e nu kost? Check dan de prijsvergelijker van iPhoned en zie meteen waar je ‘m op dit moment het goedkoopst scoort. Dat kan je zo tientallen euro’s schelen.