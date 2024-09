iPhone 16 (Plus) review: (bijna) net zo goed als de iPhone 15 Pro

Was je van plan om een iPhone 15 Pro te kopen? Dan kun je ook de iPhone 16 (Plus) overwegen – in deze review lees je wat wij van de nieuwe iPhone vinden!

iPhone 16 (Plus) review

Op 9 september presenteerde Apple de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus tijdens het ‘It’s Glowtime‘-event. Ook de nieuwe topmodellen iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max verschenen tijdens deze keynote. Toch hebben de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus een grotere stap gezet ten opzichte van hun voorgangers dan de nieuwe Pro-modellen.

Formaat en scherm

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn nog net zo groot als hun tegenhangers uit de 15-serie, namelijk 6,1 en 6,7 inch. Wat betreft de afmetingen zijn er geen verschillen te vinden en qua gewicht scheelt het ook maar een grammetje. Dit in tegenstelling tot de iPhone 16 Pro-modellen, die allebei groter en zwaarder zijn dan hun voorgangers. Wel ligt de nieuwe iPhone net iets minder stabiel op tafel. Dat komt doordat het camera-eiland smaller is geworden en daardoor wat meer aan de rand zit.

Links de iPhone 16 Plus, rechts de iPhone 15 Plus.

Aangezien het gewicht en de afmetingen hetzelfde zijn gebleven, is het voor de hand liggend dat de nieuwe iPhones van hetzelfde materiaal zijn gemaakt, namelijk glas en aluminium. Het Ceramic Shield glass aan de voorkant is van een nieuwe generatie en daardoor sterker, maar verder zijn er geen verschillen. De grootte, de resolutie (1179 x 2556 pixels en 1290 x 2796 pixels) en de pixeldichtheid (460 ppi) zijn allemaal hetzelfde gebleven. Dat was op de iPhone 15 (Plus) al prima en dat geldt voor de nieuwe iPhones eveneens. Naar onze mening beschikt de iPhone 16 (Plus) over een prachtig scherm.

De iPhone 16 (Plus) heeft helaas nog steeds geen always-on scherm, iets wat de Pro-modellen wel hebben. Dat is erg jammer, maar Apple heeft een ProMotion-scherm met always-on bewaard voor de iPhone 17 (Plus). Zo’n scherm kan de verversingsfrequentie verlagen als daar ruimte voor is, waardoor het weergeven van bepaalde informatie die niet snel verandert nauwelijks extra energie kost. Zo zie je bijvoorbeeld altijd in een oogopslag de datum en de tijd op het scherm, zonder dat je er eerst op hoeft te tikken. Het always-on scherm had de iPhone 16 (Plus) wat ons betreft écht compleet gemaakt.

Chip en geheugen

De iPhone 16 en 16 Plus hebben niet langer zoals hun voorgangers een A17-chip en 6 GB werkgeheugen. De iPhones hebben een flinke upgrade gekregen. Beide nieuwe toestellen hebben een A18-chip en daarbij maar liefst 8 GB werkgeheugen. De belangrijkste reden hiervoor is dat Apple de iPhones op deze manier geschikt wil maken voor Apple Intelligence. Of dat in de praktijk daadwerkelijk goed werkt, kunnen we voorlopig helaas nog niet testen.

Het zal geen verrassing zijn dat beide iPhone 16-toestellen razendsnel zijn. Alles werkt enorm soepel en wat dat betreft blijft er niets te wensen over. Maar zo ervaren we de twee iPhone 15-toestellen eigenlijk ook. We merken pas verschil wanneer we echt veel taken tegelijkertijd gaan uitvoeren, iets wat de gemiddelde gebruiker in de praktijk waarschijnlijk weinig gaat doen. Wat ons betreft is 6 GB dan ook voldoende, maar kennelijk is er voor Apple Intelligence toch meer werkgeheugen nodig.

Qua opslagruimte zijn er overigens geen vernieuwingen. Je kunt nog steeds kiezen uit 128 GB, 256 GB en 512 GB. Voor ons was dat ruim voldoende, zeker in combinatie met een iCloud Plus-abonnement. Als je meer nodig hebt, is dat vermoedelijk omdat je erg veel video’s opneemt. De kans is groot dat je om die reden toch al voor een Pro-model kiest, waarbij je ook meer opslagruimte kunt krijgen.

Actieknop

De actieknop kennen we van de iPhone 15 Pro-modellen en is nu ook beschikbaar op de iPhone 16 (Plus). Deze actieknop is in de plaats gekomen van de stil-schakelaar. Je kunt de knop nog steeds als stil-schakelaar gebruiken, maar je kunt er ook andere acties aan toekennen. In tegenstelling tot de ‘oude’ stil-schakelaar moet je de actieknop indrukken en niet omzetten. We merkten dat onbedoeld activeren daardoor net iets vaker gebeurde, maar dat was niet storend. Om de actie uit te voeren moet je de knop namelijk langere tijd indrukken.

Je kunt de actieknop onder meer gebruiken om een Focus mee te activeren, of de zaklamp inschakelen. Maar je kunt er ook Shazam mee starten om een nummer te identificeren. Andere opties zijn onder meer het openen van het vergrootglas of de Vertalen-app om snel tekst te vertalen. Het is in elk geval handig dat je de keuze hebt uit een heel aantal verschillende functies. Dat is wat ons betreft een groot voordeel, want we merkten dat we de knop daardoor veel vaker gebruiken dat de mute-knop.

Camera’s en cameraregelaar

Aan de camera’s van de iPhone 16 (Plus) is niet veel, maar wel iets veranderd. De lenzen staan nu verticaal en niet langer diagonaal, met de flitser buiten het camera-eiland (waardoor hoesjes nu een extra gat hebben). Dit zorgt ervoor dat je Ruimtelijke video’s kunt maken die je met een Visio Pro kunt bekijken.

Het heeft wat ons betreft ook een nadeel: bij de iPhone 15 (Plus) gebruik je de bovenste camera alleen als je met 0,5x of minder fotografeert. Je moet dan het meest opletten dat je je eigen vingers niet in beeld houdt. Fotografeer je met 1x of hoger (wat in de praktijk vaker het geval is), dan gebruik je de onderste camera en heb je dat probleem vrijwel niet. Bij de iPhone 16 (Plus) zit de meestgebruikte camera ook hoog, wat betekent dat je veel vaker goed moet opletten waar je je vingers houdt.

De ultragroothoekcamera heeft een iets groter diafragma gekregen (f/2.2 t.o.v. f/2.4), wat voordelig is bij slechte lichtomstandigheden. Ook kun je nu voor het eerst aan macrofotografie doen op een reguliere iPhone. Dat was tot nog toe voorbehouden aan de Pro-modellen. Deze modus is in de praktijk heel erg handig. Hij wordt automatisch geactiveerd zodra je de camera dichtbij een onderwerp houdt, wat je kunt zien aan het pictogram met een bloemetje in een geel bolletje.

Verder hebben de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus de nieuwe cameraregelaar, onder de vergrendelknop. Daarmee open je de Camera-app met één druk op de knop. Als je nog eens drukt, maak je direct een foto. Druk je echter zachtjes (dus niet helemaal door), dan wordt standaard de zoomregelaar geopend. Je kunt dan in- en uitzoomen door naar links of rechts over de knop te vegen. Hoewel dat in principe handig is, is het in de praktijk best even wennen. Het duurt even voordat we de bediening onder de duim hadden. Het idee is dat je voor het maken van een foto het scherm niet meer hoeft aan te raken. Verder voegt het eigenlijk geen nieuwe functie toe.

Batterij

De iPhone 16 heeft een batterij met een capaciteit van 3561 mAh, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van zijn voorganger (3349 mAh). De iPhone 16 Plus heeft een batterij met een capaciteit van 4674 mAh, een stijging van 6,6 procent (4383 mAh). Volgens Apple kan de iPhone 16 met een volle batterij tot 22 uur video afspelen, tot 18 uur video streamen, of tot 80 uur audio afspelen. De iPhone 16 Plus scoort hier respectievelijk tot 27 uur, tot 24 uur en tot 100 uur.

In de praktijk is de batterijduur zonder meer in orde en zal iedereen er prima de dag mee doorkomen. Veel mensen waarschijnlijk zelfs een stuk langer. Daarbij laad je de batterij van de iPhone 16 veel sneller op. Het toestel ondersteunt namelijk tot 45 W bedraad snelladen via de usb-c-aansluiting. Ter vergelijking: de iPhone 15-modellen blijven steken op 27-29 W. Je hebt er uiteraard wel een oplader voor nodig die krachtig genoeg is. Een mooie aanwinst, want we hadden zo maar weinig tijd nodig om de iPhone 16 op te laden.

Kleuren

De nieuwe kleuren van de iPhone 16 (Plus) zijn een van de opvallendste features. En dan vooral de kleuren ultramarijn en roze, die echt behoorlijk fel zijn. Zoals je op de foto’s ziet, hebben we hier de Roze iPhone 16 (Plus) en die ziet er qua kleur echt uit als een zuurstok. Het hoesje dat we erbij kregen, maakt het zo mogelijk nog erger! Houd je daar niet van, dan kun je ook kiezen voor de wat minder uitgesproken kleuren blauwgroen, wit en zwart.

Conclusie

De nieuwe iPhone is zonder meer een toptoestel en krijgt dan ook een 8,5 van ons! De iPhone 16 (Plus) en de iPhone 15 (Plus) lijken sprekend op elkaar met uitzondering van de kleuren, de actieknop en de cameraregelaar. De actieknop is vooral handig als je geen stil-schakelaar nodig hebt. Je kunt er dan een functie aan toekennen die je wel gebruikt. De cameraregelaar is mogelijk handig zodra je eraan gewend bent, maar hij voegt verder geen écht nieuwe functie toe. Daarbij moet je met het smalle camera-eiland meer opletten dat je je eigen vingers niet fotografeert. De meeste verbeteringen zien we aan de binnenkant. De snellere chip en de uitbreiding van het werkgeheugen maken het toestel sneller, maar verschil met de voorganger merk je in de praktijk niet of nauwelijks. Wanneer Apple Intelligence in Nederland beschikbaar komt, zal het nut ervan mogelijk duidelijker worden. Ook de verbeterde batterijduur ten opzichte van de voorganger is iets waar de meeste mensen in de praktijk niet direct heel veel van merken. Het is een verbetering van iets wat al best goed was en vooral handig als je veel onderweg bent. Waar je wel direct iets van merkt, zijn de nieuwe ultragroothoekcamera, de macro-modus en het sneller opladen (mits je een geschikte lader hebt). Wanneer je de iPhone 16 vergelijkt met de iPhone 15 Pro, zie je dat veel functies overeenkomen. Je mist natuurlijk wel de zoomlens met een 3x optische zoom (5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max) en je hebt geen always-on display. Maar misschien is een felle kleur, sneller opladen en een langere batterijduur voor jou belangrijker en is de nieuwe iPhone daardoor beter geschikt. Daar komt bij dat je voor de iPhone 16 veel minder betaalt, maar bijna evenveel functies krijgt. Dat maakt de iPhone 16 (bijna) even goed als de iPhone 15 Pro.

