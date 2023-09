iPhone 15 Pro (Max) review: de beste én slechtste koop van dit jaar

De iPhone 15 Pro (Max) is Apple’s nieuwste telefoon, maar hoe goed is het toptoestel van dit jaar eigenlijk? In deze review vertellen we of de iPhone 15 Pro (Max) de overstap waard is.

iPhone 15 Pro review

In september heeft Apple weer vier nieuwe iPhones aangekondigd: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Bij de iPhone 15 (Plus) heeft Apple veel features geïntroduceerd, die we vorig jaar al zagen bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Zo zijn alle iPhones dit jaar voorzien van het Dynamic Island en een 48-megapixelcamera.

Dat de ‘normale’ iPhone 15 zoveel features heeft overgenomen van de iPhone 14 Pro, betekent dat Apple bij de Pro-modellen van dit jaar nóg een stap verder moest gaan. Met een nieuwe behuizing van titanium en een extreem snelle A17 Pro-chip heeft Apple zeker veranderingen doorgevoerd, maar maken deze toevoegingen echt het verschil? In deze review van de iPhone 15 Pro (Max) lees je onze ervaringen met het toestel. Geen zin om te lezen? Bekijk onderstaande video-review.

Design: vernieuwde behuizing van titanium

Apple heeft bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max gekozen voor een behuizing met titanium randen. Dit heeft een aantal voordelen. Zo is titanium enorm sterk en zal het minder snel kapot gaan als je jouw iPhone laat vallen. Titanium is wel iets gevoeliger voor lichte krasjes. In de praktijk blijkt dat titanium vooral heel gevoelig is voor vlekken, want je ziet vrijwel iedere vingerafdruk op het toestel. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen: dat was met het roestvrijstalen frame van de voorganger niet anders.

We merkten dat vooral bij de gekleurde titanium modellen. Bij de blauwe uitvoering laat je al snel vingerafdrukken achter op de titanium randen. De iPhone 15 Pro (Max) met een naturel titanium behuizing heeft dat al een stuk minder. Als je een hoesje om de telefoon doet, merk je er bovendien vrij weinig van, maar de iPhone 15 Pro (Max) vlekvrij krijgen is een hele opgave. Dat neemt niet weg dat de telefoon er erg mooi uitziet, zeker met de afgeronde hoeken en iets dunnere schermranden.

iPhone 15 Pro (Max) is véél lichter

Het grote voordeel van titanium is daarnaast het gewicht, de telefoons zijn dit jaar namelijk veel lichter dan de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. We merkten dat vooral toen we de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max voor het eerst vasthielden, maar daarna went het lichtere gewicht al snel. Juist omdat dit zo snel went, merkten we er weinig van in het dagelijks gebruik van de telefoons.

Verder is het ontwerp van de iPhone 15 Pro (Max) weinig veranderd, de telefoon is opnieuw voorzien van het Dynamic Island. Helaas heeft deze feature geen nieuwe functies gekregen, waardoor het nog steeds meer een leuke toevoeging is dan een baanbrekende uitvinding. We hopen dat Apple in de toekomst meer taken voor het Dynamic Island introduceert, zodat het écht een dynamische feature wordt.

Nieuwe actieknop bij de iPhone 15 Pro (Max)

Bij de behuizing heeft Apple het roestvrijstalen frame dus ingeruild voor eentje van titanium, maar er is nog een subtiele wijziging doorgevoerd. De mute-knop heeft namelijk plaatsgemaakt voor de nieuwe actieknop. Een soortgelijke knop zagen we al bij de Apple Watch Ultra (2), maar dit is voor het eerst dat een iPhone zo’n button heeft. Je bepaalt bij de actieknop zelf welke functie er wordt geactiveerd.

Apple geeft je de optie uit negen acties, zoals het openen van de camera en het aanzetten van de zaklamp. We hebben tot nu toe nog niet één actie in het bijzonder gekoppeld aan de knop, maar steeds een functie gekozen die op dat moment het handigst bleek. Zo hebben we bij een citytrip de camera gekoppeld aan de actieknop, zodat je met één druk de camera opent.

Groot voordeel is dat de Opdrachten-app ook gekoppeld kan worden aan de actieknop. Dat betekent dat je niet beperkt blijft tot de negen opties die Apple je geeft, maar ook een bepaalde shortcut kunt uitvoeren met de nieuwe knop. Het is nog even afwachten welke opdrachten er nog worden uitgebracht, want zo is er veel meer uit de actieknop te halen dan tot nu toe al mogelijk is.

ProMotion en always-on

De iPhone 15 Pro (Max) heeft een Super Retina XDR-display met ProMotion, net als de iPhone 14 Pro (Max). Hiermee kan de iPhone de ververvingssnelheid van het scherm aanpassen. Daarmee gaat onder andere het scrollen tussen apps en websites een stuk soepeler. Dat verschil merk je zeker als je overstapt van een iPhone zonder ProMotion, zoals de iPhone 14 (Plus).

Het scherm van de iPhone 15 Pro (Max) kan opnieuw tot 1 Hz (een verversing per seconde) verlagen. Hierdoor is het ook bij de iPhone 15 Pro (Max) mogelijk om het always-on scherm in te schakelen. Met dit scherm wordt altijd de tijd aangegeven, je kunt zelf kiezen of meldingen en de achtergrond ook worden weergegeven. Het always-on scherm is aan de felle kant, zeker als je de nieuwe Stand-by modus gebruikt in een donkere ruimte.

Als je een nieuwere Apple Watch hebt is het always-on scherm van de iPhone eigenlijk overbodig. Apple heeft de nieuwste smartwatches namelijk ook voorzien van een always-on scherm, waardoor je de tijd altijd kunt checken. Het is dan nodig dat de tijd ook continu op je iPhone wordt getoond. Zonder Apple Watch is het zeker van toegevoegde waarde, maar anders kun je de feature beter uitzetten om batterij te besparen.

Camera van de iPhone 15 Pro: verbeterde nachtmodus

Apple voorzag de iPhones vorig jaar voor het eerst van een 48-megapixelcamera. Bij de iPhone 15 Pro het geval, waardoor de camera weinig veranderd is in vergelijking met die van de iPhone 14 Pro (Max). De camera van de iPhone 15 Pro heeft wel een kleine update gekregen, de nachtmodus is namelijk een stuk beter.

De nieuwe iPhone vangt meer licht en maakt gedetailleerdere foto’s met weinig licht in deze modus. Dat is ook wel te merken, want ‘s avonds maakt de iPhone 15 Pro nog steeds enorm scherpe foto’s en video’s. Nog een toffe functie: dankzij de LiDAR-scanner kun je ook in de Nachtmodus portretfoto’s maken. Met een nieuwe feature van iOS 17 kunnen foto’s ook achteraf nog in portretmodus worden gezet.

Een grote verbetering, waardoor je geen last meer hebt van wazige of korrelige foto’s als het donker is. Overdag maakt de telefoon ook uitstekende foto’s en video’s, zeker met de maximale resolutie ingeschakeld.

iPhone 14 Plus iPhone 15 Pro

Beter inzoomen met de iPhone 15 Pro Max

Het grote verschil tussen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is dit jaar niet alleen het formaat, maar ook de camera. Met de iPhone 15 Pro Max kun je namelijk verder inzoomen door de nieuwe tetraprismalens. Inzoomen met de iPhone 15 Pro gaat nog steeds tot 3x, terwijl de iPhone 15 Pro Max tot 5x kan zoomen. Apple heeft deze functie helaas alleen naar de duurste iPhone van dit jaar gebracht.

Bij de iPhone 15 Pro Max is de telelens vervangen door de tetraprismalens. Groot voordeel van deze nieuwe camera is dat je geen kwaliteitsverlies hebt als je tot 5x inzoomt. Hierdoor konden we enorm scherpe foto’s maken, óók als we wat verder inzoomden. Een toffe toevoeging, waardoor je de zoomfunctie van de iPhone een stuk sneller gebruikt. Waar we voorheen inzoomen probeerden te vermijden, is dat met de iPhone 15 Pro Max geen probleem meer.

Nieuwe A17 Pro-chip

Apple heeft bij de iPhone 15 Pro (Max)voor een nieuwe benaming van de processor gekozen, de telefoon draait nu op de A17 Pro-chip. Apple maakt bij deze chip voor het eerst gebruik van een nieuwe 3nm-technologie. De processor is daardoor kleiner, waardoor die minder energie nodig heeft om zwaardere taken uit te voeren.

De A17 Pro is daarnaast een stuk energiezuiniger en sneller, waardoor de iPhone 15 Pro (Max) enorm snel en soepel werkt. Zware taken worden probleemloos uitgevoerd op de telefoon en het toestel heeft nog geen enkel moment gehaperd. Dit verschil is vooral te merken als je overstapt van een iPhone 12 of lager, bij de iPhone 13 en 14 is dit minder snel het geval. Met de A17 Pro-chip heeft de iPhone 15 Pro (Max) tot nu toe alle taken probleemloos uitgevoerd.

Voor het eerst usb-c (maar geen voordelen voor de batterij)

Dat de A17 Pro-chip veel sneller en vooral energiezuiniger is zien we helaas niet terug in de batterijduur van de iPhone 15 Pro (Max). Deze is hetzelfde gebleven als bij de iPhone 14 Pro (Max). Met de iPhone 15 Pro doe je volgens Apple tot 23 uur als je video’s afspeelt en tot 75 uur als je alleen audio luistert. Bij de iPhone 15 Pro Max wordt dit geschat op 29 uur bij het afspelen van video’s en op 95 uur bij audio.

Helaas betekent dat in praktijk dat je de iPhone 15 Pro iedere nacht aan de lader moet leggen, want bij zware taken gaat de batterij erg snel leeg. Zeker als je een dag ergens naartoe gaat, waarbij je de camera veel gebruikt en veel moet navigeren via je mobiele data, haal je het einde van de dag niet met de accu van de iPhone 15 Pro. Bij de iPhone 15 Pro Max was dit niet het geval, waardoor je voor een goede batterij toch echt bij de duurdere iPhone moet zijn. Op ‘normale’ dagen houden beide telefoons het gemakkelijk de hele dag vol.

Daarnaast heeft Apple de telefoons dit jaar voor het eerst voorzien van usb-c. Helaas betekent dat niet dat je de iPhone 15 sneller op kunt laden dan eerdere iPhones, een gemiste kans wat ons betreft. Dataoverdracht gaat wel sneller, maar tenzij je een professionele iPhone-fotograaf bent, gebeurt het waarschijnlijk maar weinig dat je bestanden bekabeld overzet.

iPhone 15 Pro (Max) review: conclusie

De iPhone 15 Pro is opnieuw een erg goede telefoon, maar heeft geen onmisbare nieuwe functies in vergelijking met de iPhone 14 Pro (Max). Daarin onderscheidt de iPhone 15 Pro Max zich, want de nieuwe zoomfunctie is enorm goed. Daarnaast is de nieuwe behuizing van titanium erg mooi én stevig, met als nadeel dat vlekken snel zichtbaar zijn op de randen. Met een hoesje om je telefoon is dit probleem al snel verholpen. De nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) is een leuke toevoeging, waarmee je de telefoon iets meer naar je persoonlijke voorkeur kunt inrichten. Het is zeker in het begin nog even zoeken naar de juiste functie voor de actieknop, maar er zijn genoeg opties om uit te kiezen. Met de Opdrachten-app komen daar binnenkort waarschijnlijk nog meer mogelijkheden bij. Dat Apple de laadsnelheid van de iPhone 15 Pro (Max) niet heeft verhoogd was een teleurstelling, ook omdat de telefoon is voorzien van een usb-c-aansluiting. Hetzelfde geldt voor de batterijduur van de iPhone 15 Pro, zeker met de nieuwe A17 Pro-chip had die een stuk langer gemogen. Voor een telefoon met een écht goede batterij ben je nu aangewezen op de iPhone 15 Plus of de iPhone 15 Pro Max. Al met al is de iPhone 15 Pro dus een prachtige telefoon, maar grote nieuwe functies ontbreken. De actieknop, titanium behuizing en betere nachtfoto’s zijn leuke verbeteringen, maar het verschil met de iPhone 14 Pro is klein. Dat is een ander verhaal bij de iPhone 15 Pro Max, want daar heeft de camera een flinke verbetering gekregen. We beoordelen de iPhone 15 Pro daarom met een 8, terwijl de iPhone 15 Pro Max een 9 scoort. Bij de iPhone 15 Pro kun je beter nog een jaar wachten, maar de iPhone 15 Pro Max is het kopen absoluut waard. Zeker als je van een iPhone 12 of ouder komt is dit het moment om de overstap naar de nieuwe telefoon te maken!

iPhone 15 Pro kopen

Ben je van plan om de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max te kopen? Dan is het aan te raden om niet lang te wachten, want de levertijden lopen snel op. De iPhone 15 Pro is verkrijgbaar met 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslagruimte. Bij de iPhone 15 Pro Max krijg je standaard al 256 GB. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

