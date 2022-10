iPhone 14 (Plus) review: niks mis mee, maar spannend is anders

Vind je de iPhone 14 Pro veel te duur? Dan is er nog de iPhone 14. Maar waarom die misschien niet voor de beste keus voor jou is, dat lees je in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 en iPhone 14 Plus review: een goede telefoon, maar …

De dagen van enorme sprongen van een iPhone-generatie naar de volgende zijn al lang voorbij. Telefoons die een paar jaar oud zijn, doen nog steeds klakkeloos hun werk. Maar Apple blijft zijn vlaggenschepen natuurlijk verfijnen en levert ieder jaar wel merkbare verbeteringen. Als je een of twee iPhone-generaties overslaat, wordt het verschil echt groot: er zitten werelden tussen de camera van de iPhone 11 en iPhone 14. En toch zijn er dit jaar betere alternatieven voor een upgrade.

Keuze tussen groot en groter

De nieuwe iPhone 14 (Plus) is enkel verkrijgbaar met een groot 6,1-inch en een nog groter 6,7-inch scherm. Apple reageert op de zwakke euro met een fikse prijsaanpassing: de instapprijs voor een iPhone 14 met 128 GB opslag is nu 1019 euro. Dat is 110 euro meer dan in 2021.

De compacte 5,4-inch mini kreeg dit jaar geen update; naar verluidt waren de verkoopcijfers te slecht. In plaats daarvan biedt Apple met de iPhone 14 Plus voor het eerst een 6,7-inch model voor iedereen die een extra scherm wil zonder de pro-prijs-toeslag.

iPhone 14 (Plus)-design: zo ziet die eruit

Qua uiterlijk is de iPhone 14 vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 13. Alleen neemt het camerasysteem nog net iets meer ruimte in op de achterkant. Daardoor passen oude iPhone 13-hoesjes niet op de 14.

De hoekigere vorm van de behuizing met glazen achterkant, geïntroduceerd met de iPhone 12 en een designknipoog naar de iPhone 4, gaat nu zijn derde en dus waarschijnlijk laatste modeljaar in. Apple heeft voor de iPhone 14 (Plus) opnieuw gekozen voor mat aluminium als materiaal voor het frame. Het ontwerp aan de binnenkant is zelfs echt verbeterd! Net als bij vroegere iPhones kan een gebroken glazen achterkant van de iPhone 14 afzonderlijk worden vervangen, in plaats van dat de hele behuizing naar het grofvuil moet.

Naast het donkergrijze “Middernacht” verkoopt Apple de iPhone 14 ook in het wit-zilveren “Sterrenlicht”, een nieuw waterachtig “Blauw”, een zacht “Paars” en ook een lichtere versie van “Product(RED)”.

Geen Dynamic Island, geen nieuwe chip

De inkeping aan de bovenkant van het scherm, geïntroduceerd met de iPhone X, blijft in de iPhone 14 ongewijzigd ten opzichte van het model van vorig jaar. Deze herbergt de frontcamera en de sensoren van de gezichtsherkenning Face ID.

In tegenstelling tot de Pro-modellen blijven de iPhone 14 en 14 Plus hangen op Apple’s A15 Bionic van afgelopen jaar. Apple rust deze chip nu wel met vijf gpu-kernen uit, die zaten eerder alleen in de 13 Pro (Max). In de praktijk hebben vooral spelletjes hier baat bij: in benchmarks stegen de prestaties met 13 tot 22 procent. Overigens: Apple’s A15 is nog steeds een van de snelste processors in de smartphonewereld en overtreft andere vlaggenschipmodellen zoals de Galaxy S22 Ultra met gemak.

De iPhone 14 profiteert ook van een RAM-uitbreiding van 4 naar 6 GB. Hierdoor kan-ie apps en geheugenvretende content zoals Safari-tabbladen langer in het werkgeheugen houden.

Hoelang gaat de accu mee

In onze tests met een constant helder scherm en een 1080p-video die in herhaling werd afgespeeld, ging de 6,1-inch iPhone 14 ruim 17 uur mee. Dat is twee uur minder dan bij het vorige model, maar wel vergelijkbaar met de batterijduur van de veel grotere iPhone 12 Pro Max van twee jaar geleden.

Bij het spelen van Asphalt 8 hield de iPhone 14 het net geen 10 uur vol. Ook dat is weer net wat minder dan bij de voorganger, maar eerlijk is eerlijk: dit zijn wel uitzonderlijke gebruiksscenario’s. In de praktijk haal je met de iPhone 14 zonder problemen de hele dag, zelfs bij intensief gebruik.

Om de batterij van 20 naar 50 procent lading te brengen hebben de nieuwe iPhones ongeveer 15 minuten nodig op de 20 W-oplader van Apple. Voor snelladen heb je per se een usb-c-oplader nodig met ondersteuning voor USB Power Delivery (PD) met minstens 20 W.

De camera

De iPhone 14 moet het nog steeds doen met een camerasysteem met twee lenzen. Het bestaat uit de lens met de bekende brandpuntsafstand van 26 millimeter, die Apple nu treffend de “hoofdcamera” noemt in plaats van de “groothoekcamera”. Het is dezelfde camera van de iPhone 13 Pro met een diafragma van f/1,5 en grotere sensorpixels (1,9 micron). Vergeleken met de iPhone 13 neemt de lichtgevoeligheid hierdoor toe – je maakt betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden. De tweede lens is een ultragroothoeklens (met 13 millimeter brandpuntsafstand). Inzoomen blijft mogelijk als digitale zoom, maar leidt tot aanzienlijk slechtere foto’s.

Met de nieuwe “Photonic Engine” zorgt Apple voor nóg betere foto’s bij weinig licht, dankzij computerondersteunde fotografie. De software maakt daarbij belichtingsreeksen om een zo breed mogelijk spectrum vast te leggen en combineert deze vervolgens tot de best mogelijke foto. Deze techniek begint nu al eerder in het fotoproces en werkt met de ongecomprimeerde RAW-gegevens van de sensor. Hierdoor blijven meer details behouden.

Apple heeft de frontcamera van de 14 (Plus) verbeterd met een groter diafragma (f/1.9) en – voor het eerst in de iPhone – autofocus. In plaats van alles scherp te houden, maakt dit het voor de camera mogelijk om specifiek scherp te stellen op gezichten. Hierdoor krijg je betere selfies met een natuurlijke wazige achtergrond. Daar is geen portretmodus voor nodig.

Naast de permanent actieve optische stabilisatie van de camerasensor, heeft de iPhone 14 (Plus) ook een optionele software-ondersteunde videostabilisatie: de Actiemodus. Het resultaat overtuigt in de meeste gevallen en maakt een gimbal vaak overbodig. Stabilisatie kost je echter details en resolutie: een 4K video wordt uiteindelijk maximaal 2,8K video in 24, 30 of 60 fps. De actiemodus activeert automatisch de ultragroothoek, maar het beeld lijkt meer op dat van de normale hoofdcamera.

De Filmmodus, als het ware de portretmodus voor video, heeft nu een hogere resolutie. In plaats van beperkt te zijn tot HD in 30 fps, is nu ook 4K beschikbaar, naar keuze met 30 of 24 beelden per seconde.

Crashdetectie

Met behulp van verschillende sensoren kan de iPhone 14 (Plus) auto-ongelukken herkennen, bijvoorbeeld kop-staartbotsingen en koprollen. In zo’n geval toont het apparaat de countdown die je kent van de SOS-functie. Als je die niet annuleert, neemt iOS automatisch contact op met de hulpdiensten en opgeslagen noodcontacten.

Naast een nieuwe versnellingsmeter, door Apple “High-G” gedoopt, gebruikt de iPhone voor de detectie van ongelukken GPS-gegevens en de waarden van de geïntegreerde barometer. Deze registreert veranderingen in de luchtdruk die worden veroorzaakt door het uitklappen van de airbag. Bovendien activeert de iPhone de microfoon tijdens het rijden. Het opgenomen geluidsniveau wordt ook meegenomen bij de crashdetectie.

De veiligheidsfunctie kan uiteraard ook worden uitgeschakeld in de instellingen. We hebben de detectie van auto-ongelukken niet getest, maar er waren geen valse alarmen tijdens de testperiode. De veiligheidsfunctie is ook geïntegreerd in de Apple Watch Series 8, SE 2 en Ultra. Hopelijk heb je hem nooit in je leven nodig, maar je voelt je wel veiliger omdat hij er is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Satellietcommunicatie

De iPhone 14 en 14 Pro kunnen ook voor het eerst een noodoproep doen als je geen bereik hebt – via een satellietverbinding. We hebben het niet kunnen testen, want de functie is pas vanaf november beschikbaar, en in het begin alleen in de VS en Canada. Europeanen zullen het echter ook kunnen gebruiken als ze naar die landen reizen. Later zal de satellietfunctie geleidelijk in andere regio’s worden ingevoerd, maar Apple heeft nog geen concrete data voor de uitbreiding gegeven.

De functie is uitsluitend bedoeld om contact op te nemen met een alarmcentrale. Het versturen van berichten naar andere ontvangers is niet mogelijk en je kunt de iPhone ook niet als satelliettelefoon gebruiken.

De satelliet-noodoproep verschijnt als nieuwe optie als er geen noodoproep kan worden gedaan via wifi of het mobiele netwerk. iOS vraagt de gebruiker met een chat-assistent om belangrijke basisinformatie, zoals wat voor soort ongeluk het is en of er iemand gewond is. De iPhone probeert dan een verbinding met een satelliet tot stand te brengen.

iPhone 14 (Plus) review: conclusie

Voor bezitters van een iPhone 13 is de aanschaf van een iPhone 14 nauwelijks de moeite waard, tenzij je absoluut de nieuwste veiligheidsfuncties wilt, zoals crashdetectie of de satellietfunctie. De sprong van de iPhone 12 naar de 14 is groot en die vanaf de 11 zelfs enorm – alleen al het scherm en de camera zijn de upgrade waard. De hoge prijs van de iPhone 14 maakt de iPhone 13 van vorig jaar echter ook aantrekkelijk. Die ligt voor ongeveer 200 euro minder in de winkels. Je hoeft nauwelijks compromissen te sluiten, en voor veel mensen is dit de verstandigere keuze. En als je een écht nieuwe iPhone wilt, dan raden we de iPhone 14 Pro (Max) aan.

iPhone 14 Pro (Max) kopen

Wil je na het lezen van deze review de iPhone 14 (Plus) meteen kopen? Tof! Check dan wel even onze iPhone 14-prijsvergelijker en iPhone 14 Plus-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen en waar het toestel op voorraad is!

Apple iPhone 14 Plus deals Abonnement Los toestel Apple iPhone 14 Plus 120 min en onbeperkt sms 12000MB (5G) 2 jaar € 55,00 p/m Eenmalig toestel € 39,00 Bekijk bij Mobiel.nl Eenmalige kosten Toestelprijs € 39,00 Thuiskopie en Porto € 4,75 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 43,75 Maandelijkse kosten Abonnement € 13,50 Betaling telefoon € 41,50 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 1.320,00 Totaal € 1.363,75 Gemiddeld per maand € 56,82 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 1.035,00 Eenmalige betaling € 39,00 Totaal kredietbedrag € 996,00 Termijnbedrag € 41,50 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Apple iPhone 14 Plus 150 min en onbeperkt sms 4000MB (4G) 2 jaar € 51,50 p/m Eenmalig toestel € 128,83 Bekijk bij Vodafone Eenmalige kosten Toestelprijs € 128,83 Thuiskopie en Porto € 0,00 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 128,83 Maandelijkse kosten Abonnement € 13,50 Betaling telefoon € 40,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 1.284,00 Totaal € 1.364,83 Gemiddeld per maand € 56,87 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 1.088,83 Eenmalige betaling € 128,83 Totaal kredietbedrag € 960,00 Termijnbedrag € 40,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Apple iPhone 14 Plus 200 min of 200 sms 10000MB (4G) 2 jaar € 54,00 p/m Eenmalig toestel € 59,00 Bekijk bij Tele2 Eenmalige kosten Toestelprijs € 59,00 Thuiskopie en Porto € 5,69 Aansluitkosten € 20,00 Totaal € 84,69 Maandelijkse kosten Abonnement € 12,50 Betaling telefoon € 41,50 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 1.296,00 Totaal € 1.380,69 Gemiddeld per maand € 57,53 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 1.055,00 Eenmalige betaling € 59,00 Totaal kredietbedrag € 996,00 Termijnbedrag € 41,50 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Apple iPhone 14 Plus 128 GB 5G € 1.169,00 98 dagen Bekijk bij Amazon Apple iPhone 14 Plus 128 GB 5G € 1.169,00 98 dagen Bekijk bij Belsimpel Apple iPhone 14 Plus 128 GB 5G € 1.169,00 99 dagen Bekijk bij Media Markt Bekijk alle deals

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!