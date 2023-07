iPhone 14 vs. Nothing Phone (2): dit zijn de verschillen

Sinds vrijdag 21 juli is de Nothing Phone 2 officieel in Nederland verkrijgbaar. De nieuwe versie is duidelijk verbeterd ten opzichte van de eerste Nothing Phone. Ben je benieuwd hoe de iPhone 14 zich verhoudt tot de Nothing Phone 2? Dat lees je in dit artikel!

Nothing Phone 2

De Nothing Phone 2 heeft een transparant design. De achterkant is gemaakt van gerecycled glas, zodat je de interne componenten ziet zitten. De telefoon staat bekend om de lichteffecten aan de achterkant, die nu veel meer mogelijkheden bieden. Je kunt ze veel meer aanpassen aan je eigen wensen dan bij de eerste versie.

De Nothing Phone 2 is verkrijgbaar vanaf 649 euro. Dat is toch een stukje minder dan de iPhone 14 die je inmiddels vanaf 850 euro kunt aanschaffen (de startprijs was 1019 euro). Maar er zijn meer verschillen (en overeenkomsten). We zetten ze voor je op een rij!

1. Scherm en afmetingen

Vergeleken met de iPhone 14 is de Nothing Phone 2 relatief groot. Hij heeft een scherm van 6,7 inch en dat is 0,6 inch meer dan het scherm van de iPhone 14. De resolutie van de Nothing Phone 2 is met 1080 x 2412 pixels wel wat lager dan die van de iPhone 14 (1170 x 2532 pixels). De iPhone 14 heeft dan ook een 17 procent hogere pixeldichtheid (460 vs 394 PPI).

Logischerwijs zijn de afmetingen van de Nothing Phone 2 ook groter. De nieuwe telefoon meet 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, de iPhone 14 blijft beperkt tot 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en is daarmee net wat handzamer.

2. Batterijduur

De Nothing Phone 2 heeft een batterij met een capaciteit van maar liefst 4700 mAh. Dat is heel wat groter dan de 3279 mAh van de iPhone 14-batterij. Toch betekent dat niet dat de batterijduur van de Nothing Phone 2 beter is. De accu laadt wel iets sneller op dan die van de iPhone 14.

De batterijduur van beide toestellen komt over het geheel genomen redelijk overeen (de iPhone 14 scoort net een fractie beter). De verschillen zitten vooral in wat je ermee doet. Zo presteert de iPhone beter bij gaming en vooral in stand-by. De Nothing Phone doet het daarentegen wat beter bij surfen op internet en het bekijken van video’s.

3. Camera: grote verschillen in megapixels

Als het gaat om megapixels heeft de Nothing Phone 2 heel wat meer te bieden dan de iPhone 14. Namelijk 50 megapixel ten opzichte van 12 megapixel. Je maakt met de Nothing Phone 2 dan ook foto’s met een resolutie van 8192 x 6144 pixels. Heel wat meer dan de 4032 x 3024 pixels van de iPhone 14.

Bij de selfie-camera zien we een vergelijkbaar beeld: 32 megapixel ten opzichte van 12 megapixel, en foto’s met een resolutie van 6528 x 4896 pixels ten opzichte van 4032 x 3024 pixels. De iPhone 14 heeft wel in alle gevallen een groter diafragma, bij de selfie-camera een waarde van maar liefst f/1.9.

iPhone 14 vs. Nothing Phone 2: overige verschillen

Hoewel we de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 14 en de Nothing Phone 2 hierboven wel hebben genoemd, hebben we nog een paar toevoegingen. Om te beginnen is de iPhone 14 in tegenstelling tot de Nothing Phone 2 waterdicht volgens de IP68-certificering.

Verder werkt de iPhone 14 met Face ID, de Nothing Phone 2 ontgrendel je met een vingerafdrukscanner. En last but not least: Apple ondersteunt iPhones een paar jaar langer met software updates dan alle andere fabrikanten bij hun smartphones doen.

Welke is beter? iPhone 14 vs. Nothing Phone 2

Wij zijn van mening dat de beide toestellen qua prestaties best wel aan elkaar gewaagd zijn. De Nothing Phone 2 scoort op papier geregeld beter, met bijvoorbeeld een krachtigere accu en een camera met meer megapixel. In de praktijk blijft daar echter niet zoveel van over. Zo is de batterijduur erg vergelijkbaar en maak je met beide toestellen zonder meer mooie foto’s.

Omdat Apple zowel de hardware als de software maakt voor de iPhone 14, werken die optimaal met elkaar samen. Zodoende is het bijvoorbeeld mogelijk dat een minder krachtige batterij toch voor een langere batterijduur zorgt. Het maakt de iPhone 14 in elk geval erg betrouwbaar en de lange ondersteuning van Apple is een extra pluspunt.

