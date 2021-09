iPhone 13 Pro review: de juiste keus voor verwende fotografen

De iPhone 13 Pro biedt verbeterde camera’s, een kleinere notch én een accu die langer meegaat. Zijn dat voldoende redenen om te upgraden? Je leest het in onze review van de iPhone 13 Pro!

Een paar jaar geleden had Apple de iPhone 13 Pro waarschijnlijk de iPhone 12s Pro genoemd. Het toestel bouwt duidelijk verder op de iPhone 12 Pro. Zo is het design grotendeels hetzelfde en bevat hij eigenlijk te weinig grote vernieuwingen voor de sprong naar een volgend nummer.

Ook de prijs van iPhones is al enkele jaren stabiel. Je haalt de iPhone 13 Pro in huis vanaf 1159 euro voor het basismodel met 128GB opslagruimte. In onze review van de iPhone 13 Pro lees je of het nieuwe paradepaardje van Apple een aanrader is.

Kleinere notch valt amper op

Om maar met de deur in huis te vallen: voor de kleinere notch hoef je de iPhone 13 Pro echt niet te kopen. Ja, hij is 20 procent kleiner, maar daar merk je in het gebruik helemaal niks van. Die paar millimeter extra schermruimte zijn te verwaarlozen en aan weerszijden van de notch is ook geen nieuwe informatie te vinden. Als je het ons vraagt, heeft Apple hem alleen maar kleiner gemaakt om te kunnen pochen met een gewijzigd ontwerp.

Verder lijkt het toestel namelijk sterk op zijn voorganger. Dat is niet erg, want het is een strak, industrieel design. De iPhone 13 Pro is gebouwd als een tank en voelt dankzij de roestvrij randen randen zeer luxe aan. Door de grotere accu is hij wel iets zwaarder geworden.

Het camera-eiland op de achterzijde is ook gegroeid en steekt op dit relatief kleine toestel behoorlijk ver naar beneden uit. Vooral de eerste dag kwamen onze vingers regelmatig in aanraking met het eiland. Je zult je grip dus wellicht iets aan moeten passen om te voorkomen dat je de lenzen bevuilt.

Scherm behoort tot de absolute top

Het scherm van de iPhone 12 Pro was iets feller dan dat van de gewone iPhone 12, maar verder leken beide displays sterk op elkaar. Dit jaar zijn de verschillen een stuk groter. De Pro-modellen hebben eindelijk een ProMotion-scherm dat de pixels 120 keer per seconde ververst. Dat merk je direct. iPhones voelden altijd al vloeiend aan, maar de iPhone 13 Pro (met wederom een scherm van 6,1 inch) geeft een nieuw definitie aan het woord soepel. Het is alsof je met het spreekwoordelijke mes door de boter gaat.

Daarnaast geniet je van de gebruikelijke oled-voordelen. Kleuren spatten van het scherm, het contrast is geweldig en de zwartwaardes perfect. Bovendien kan het display nog wat feller dan vorig jaar. De minimale helderheid is juist lekker laag, zodat je ‘s avonds in bed geen lasogen krijgt. Het moge duidelijk zijn: het scherm van de iPhone 13 Pro is een genot om mee te werken.

Sneller dan (nu) nodig is

Wat moeten we nog zeggen over de prestaties van een nieuwe iPhone? De A15-chip is erg snel, maar dat waren de A14 en de A13 ook al. In de praktijk maak je met de iPhone 13 Pro geen merkbare sprong ten opzichte van de iPhone 12 Pro. Op dit moment althans. De extra snelheid komt over een paar jaar waarschijnlijk wél van pas. Het lijkt ons sterk dat er de komende vier jaar games of apps verschijnen waar de A15 het moeilijk mee heeft.

Natuurlijk beschikt de iPhone 13 Pro over 5G, zodat je gebruik maakt van het nieuwste mobiele netwerk. Ook dat is vooral handig voor de toekomst, want momenteel biedt 5G in Nederland amper voordelen.

De opslagruimte van het basismodel bedraagt helaas nog steeds 128GB en dat is karig voor zo’n dure telefoon. Wel heel fijn zijn de stereospeakers, die goed en ruimtelijk klinken. Bovendien kunnen ze aardig hard.

Camera’s maken een sprong(etje)

Apple legt dit jaar veel nadruk op de camera’s. Met de nieuwe Filmmodus schiet je bijvoorbeeld video’s met een mooie scherptediepte. Later dit jaar kun je in ProRes filmen, wat een hogere kwaliteit op moet leveren.

Op het eerste gezicht lijkt er aan de hardware weinig veranderd. Apple houdt op de Pro-modellen al jaren vast aan het 4×12-model: zowel de primaire camera als de ultragroothoeklens, de telecamera en de selfiecamera hebben een resolutie van 12 megapixel. Toch is er voor het kleine Pro-model behoorlijk wat veranderd. Waren de camera’s van de iPhone 12 Pro Max nog superieur aan die van de kleinere 12 Pro, tussen de 13 Pro en de 13 Pro Max zit geen enkel verschil.

Dat is goed nieuws voor liefhebbers van handzame smartphones. De 13 Pro heeft ten opzichte van vorig jaar een grotere primaire sensor, een ultragroothoeklens die flink meer meer licht binnenlaat en een telelens waarmee je drie keer optisch kunt inzoomen in plaats van twee keer.

Om het verschil tussen de lenzen te illustreren, beginnen we met drie foto’s van de Utrechtse singel. Zoals je ziet, kun je met de nieuwe telelens behoorlijk dichtbij komen.

Primair

Ultragroothoek

Tele

Primaire camera

Zoals gezegd is de primaire sensor van de iPhone 13 Pro gegroeid ten opzichte van het vorige model. Bij daglicht zul je daar weinig van merken. Dat is overigens geen kritiek, want de foto’s waren én zijn heel erg goed. De kleuren ogen verzadigd zonder overdreven te worden, het contrast is prima en de scherpte (op kleinere schermen althans) dik in orde.

Van oudsher gaat Apple voor een wat natuurlijkere ‘look’ dan sommige concurrenten, die het HDR-effect sterker aanzetten. In de foto rechtsboven zie je bijvoorbeeld weinig details in de boom. Door de felle zon waren die met het blote oog ook amper zichtbaar. Wij zijn blij met die realistische weergave, maar dat geldt wellicht niet voor iedereen.

Ultragroothoeklens

Ook de ultragroothoeklens heeft een aardige upgrade gekregen. Hij laat meer licht binnen, wat vooral in donkere omstandigheden een voordeel moet zijn. Verder blijft het een heerlijke camera, waarmee je je creativiteit de vrije loop kunt laten. Vanuit sommige hoeken vervormt het perspectief natuurlijk, maar dat is simpelweg een natuurlijke eigenschap van zo’n wijde lens.

De belichting is doorgaans erg goed, maar in heel lastige situaties gaat het weleens mis. Op de foto linksonder zie je op de achtergrond dat de lucht buiten het winkelcentrum volledig overbelicht is. Daar heeft Apple dus nog wat werk te verzetten.

Telelens

Met de telelens kun je dus 3 keer optisch inzoomen. Op de iPhone 12 Pro was dat 2 keer en op de iPhone 12 Pro Max 2,5 keer. Je betaalt wel een prijs voor dat extra bereik, want de lens laat minder licht binnen dan voorheen. Overdag heb je daar geen last van. Foto’s zien er prima uit. Fijn is ook dat er bij iPhones niet of nauwelijks kleurverschil te zien is tussen de verschillende lenzen.

Portretmodus

Aan de portretmodus van de iPhone 13 Pro lijkt weinig veranderd. Dat is jammer, want in de resultaten ontdekken we nog steeds geregeld foutjes. Het hok naast de geit in de eerste foto zou bijvoorbeeld meer vervaagd moeten zijn. Niettemin blijft het een erg fijne functie. Vooral het feit dat je de scherptediepte achteraf kunt aanpassen is heel handig.

Nachtmodus

Nog maar een paar jaar geleden liep Apple in de avonduren behoorlijk achter de concurrentie aan. Sinds de iPhone 11 beschikken iPhones gelukkig over een nachtmodus, die een wereld van verschil maakt. Als je je telefoon een paar seconden stil houdt, tovert hij ook in het donker bijzonder fraaie plaatjes tevoorschijn. Vooral foto’s die je met de primaire camera maakt zijn indrukwekkend. Ook hier geldt dat Apple schaduwen gelukkig niet al te licht maakt, waardoor kiekjes behoorlijk realistisch ogen.

De ultragroothoekcamera laat dit jaar zoal gezegd veel meer licht binnen. Dat is een groot voordeel in het donker. Hoewel de foto’s iets minder scherp zijn en meer ruis bevatten dan die van de primaire camera, zijn de resultaten zeer acceptabel.

Op de 12 Pro kon je de Nachtmodus niet gebruiken in combinatie met de telecamera. Dat kan op de 13 Pro gelukkig wel. De resultaten zijn wel duidelijk minder dan die van de primaire camera. Zie bijvoorbeeld de overbelichte reclameborden in de foto hier rechtsonder. Toch zijn ze veel beter dan nachtfoto’s die je met de telecamera van de 12 Pro Max maakte, zoals we zo direct zullen zien.

Vergeleken met de iPhone 12 Pro Max

Goed, de iPhone 13 Pro heeft dus prima camera’s. Maar die had het topmodel van vorig jaar, de iPhone 12 Pro Max, natuurlijk ook al. Laten we ze eens vergelijken om te zien hoe groot de verschillen zijn. Deze foto’s van de Utrechtse grachten zijn gemaakt met de iPhone 12 Pro Max:

Primair

Ultragroothoek

Tele

En nu dezelfde plaatjes met de iPhone 13 Pro:

Primair

Ultragroothoek

Tele

De foto’s van de iPhone 13 Pro zijn marginaal donkerder dan die van de 12 Pro Max. Dat zie je vooral in de kademuur langs de gracht. Apple lijkt de HDR-modus dus nog wat verder teruggeschroefd te hebben. Wat ons betreft is dat een vooruitgang, want het ziet er iets realistischer uit. We kunnen ons echter voorstellen dat sommige mensen de voorkeur geven aan de plaatjes van de 12 Pro Max. Verder valt natuurlijk op dat je met de telecamera van de 13 Pro iets verder inzoomt.

De verbeterde sensoren van de 13 Pro moeten vooral het verschil maken als de avond valt. Hieronder vergelijken we de foto’s rechtsreeks met die van de 12 Pro Max. We beginnen weer met de primaire camera.

12 Pro Max

13 Pro

Als jij opvallende verschillen ziet tussen bovenstaande plaatjes horen we het graag. Wat ons betreft zijn ze nagenoeg identiek.

12 Pro Max

13 Pro

Bij de ultragroothoeklens is het verschil behoorlijk fors. De 13 Pro laat zoals beloofd inderdaad meer licht binnen en levert een betere foto af. Scherper, helderder, mooier.

12 Pro Max

13 Pro

Bij de telelens is het verschil nog groter. Dat komt natuurlijk door de Nachtmodus op de 13 Pro. De foto bevat véél meer detail dan het kiekje van de 12 Pro Max. Wel is hij iets donkerder omdat de lens zoals gezegd minder licht binnenlaat.

Macromodus

De iPhone 13 Pro heeft voor het eerst een macromodus. Als je dichter dan 14 centimeter bij je onderwerp komt, schakelt de telefoon automatisch over op de ultragroothoeklens. Daarmee kun je tot op 2 centimeter van je onderwerp komen voor een mooie close-up. Dat werkt prima.

Fotografische stijlen

Ook nieuw dit jaar: Fotografische stijlen. Daarmee kun je vooraf bepalen welke ‘look’ je foto moet krijgen. Je kiest bijvoorbeeld voor een koelere of juist warmere tint. Volgens Apple werkt dat beter dan achteraf een filter toepassen. Dat zal best, maar wij gokken dat dit zo’n Apple-nieuwtje is in de categorie ‘horen we weinig meer van’.



Normaal

Koel

Warm

Al met al heeft de iPhone 13 Pro dus uitstekende camera’s. Vooral de ultragroothoeklens en de telecamera zijn er bij weinig licht behoorlijk op vooruitgegaan. Als je een iPhone 12 Pro Max hebt, zijn de verschillen echter niet zó groot dat je direct naar de winkel moet rennen.

Ook wordt het zo langzamerhand tijd dat Apple de resolutie weer eens verhoogt. Dat zou met deze grotere sensoren ook makkelijk moeten kunnen. Dan hebben we het overigens niet over de 108 megapixel waarmee sommige concurrenten schermen, maar 16 of 18 megapixel zou best welkom zijn. Daarmee is er nog net wat meer detail zichtbaar en zou je foto’s ook makkelijker uit kunnen printen.

De iPhone 13 draait uiteraard op iOS 15. De nieuwste softwareversie is geen enorme revolutie, maar bevat wel veel waardevolle toevoegingen. De belangrijkste verbeteringen vind je in de review hiernaast en in ons artikel over de nieuwe functies van iOS 15.

Het updatebeleid van Apple zet nog altijd de standaard voor andere bedrijven. De iPhone 13 Pro krijgt minimaal vijf nieuwe versies van iOS. De ondersteuning lijkt steeds langer te worden, dus het kunnen er zelfs zes of zeven blijken te zijn. Ook ontvang je regelmatig beveiligingsupdates, die hackers buiten de deur houden.

Grotere accu maakt de belofte waar

Het was even schrikken, die eerste dag dat we met de iPhone 13 Pro rondliepen. De batterij liep een stuk sneller leeg dan verwacht. Gelukkig bleek dat te wijten aan een bug in Spotify, die hopelijk snel wordt opgelost.

Zonder die app maakt de iPhone 13 Pro Apples belofte over de batterij helemaal waar. De accu is met 3095 mAh een stukje groter dan die van de iPhone 12 Pro (2815 mAh). Omdat de A15-chip bovendien minder stroom verbruikt én het scherm energiezuiniger is, gaat de batterij erg lang mee. De iPhone 13 doet het bij benadering net zo goed als de grotere iPhone 12 Pro Max. We haalden een schermduur van ongeveer 7 uur verspreid over twee dagen. Dat is voor elke telefoon een erg goed resultaat, maar helemaal voor dit relatief compacte toestel. De grotere iPhone 13 Pro Max doet het naar verwachting overigens nóg beter.

Langzaam opladen

Opladen gaat bij Apple nog altijd relatief langzaam met maximaal 20 Watt. Je bent zo anderhalf uur verder voor een lege accu helemaal vol zit. Draadloos laden kan ook, maar dat duurt nog langer. Een gulden middenweg is MagSafe. Deze magnetische puck klik je vast op de achterkant, waarna je kunt opladen met 15 Watt.

Je zult vergeefs zoeken naar een oplader in de doos, want die levert Apple sinds vorig jaar niet meer mee. We begrijpen de milieu-overwegingen, maar het zou fijn zijn als je er met het aankoopbewijs van je iPhone gratis eentje af kon halen. Als je zelf geen usb-c-lader hebt liggen, zul je die helaas los aan moeten schaffen.

Conclusie

Mocht het nog niet duidelijk zijn na het lezen van deze review: we zijn erg enthousiast over de iPhone 13 Pro. Het is zeker geen revolutionaire smartphone, maar hij biedt wel prettige verfijningen ten opzichte van vorig jaar. De camera’s zijn uitstekend, de accu gaat lang mee en dankzij het 120Hz-scherm voelt de smartphone heel erg snel en soepel aan.

Toch zouden we niet upgraden als je nu een toestel uit de iPhone 12-serie hebt. Dat zijn nog altijd prima telefoons en volgend jaar steekt Apple de iPhone mogelijk weer eens in een écht nieuw jasje. Wie met een iPhone 11 of ouder rondloopt, zal echter heel veel plezier beleven aan de iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Kopen

Ben je na het lezen van onze iPhone 13 Pro review overtuigd? Voor het toestel betaal je minimaal 1159 euro. Dat is voor het model met 128GB interne opslag. Varianten met 256GB, 512GB of 1TB zijn ook te koop. Die kosten respectievelijk 1279, 1509 en 1739 euro.

Je kunt gaan voor een losse iPhone 13 Pro of kiezen voor de iPhone 13 Pro met abonnement. Naast de verschillende hoeveelheid opslag, kun je ook kiezen uit vier kleuren: blauw, zilver, goud en grafiet. De beste deals bekijk je natuurlijk via onderstaande prijsvergelijker.