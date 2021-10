iPhone 13 Pro Max review: fenomenale accuduur steelt de show

Dé nieuwe iPhones van dit jaar zijn de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. In deze review nemen we het grootste en duurste model onder de loep. Is de 13 Pro Max zijn hoge prijs waard? Lees snel verder!

Dit is de iPhone 13 Pro Max review

De iPhone 13 Pro Max is een fraai all-round toestel dat zelfs de meest veeleisende gebruikers tevreden zal stellen. De prijs is echter behoorlijk hoog, de smartphone is groot en erg zwaar en het ontwerp is nauwelijks veranderd ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max. Wat ons betreft is de iPhone 13 Pro Max het desondanks meer dan waard. Lees hier waarom.

Design: premium, maar behoorlijk log en zwaar

Het ontwerp van de iPhone 13 Pro Max is ten opzichte van de iPhone 12 Pro Max nauwelijks veranderd. Beide toestellen hebben platte zijkanten van glanzend roestvrijstaal. In combinatie met de mat-glazen achterkant ziet ook de iPhone 13 Pro Max er weer ontzettend premium uit. De stalen randen krassen wel vrij makkelijk, dus een hoesje is geen overbodige luxe.

Wel veranderd is de notch: die is dit jaar een stukje kleiner geworden. Dat valt ons echter nauwelijks op. Apple maakt softwarematig totaal geen gebruik van de extra ruimte. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet mogelijk om het accupercentage weer te geven, en dat vinden we toch wel een beetje jammer.

De nieuwe Max-iPhone is verkrijgbaar in vier kleuren: grafiet, zilver, goud en een nieuwe blauwgrijze kleur. Die nieuwe kleur heet ‘Sierra Blue’ en heeft een lichter karakter in vergelijking met de oceaanblauwe kleur van vorig jaar. Sierra Blue ziet er in geen enkel licht hetzelfde uit. Je moet er van houden – en wij houden ervan.

De iPhone 13 Pro Max zou zonder zijn enorme 6,7 inch-scherm geen ‘Max’ heten. Het toestel is hierdoor flink aan de maat. Het gewicht van maar liefst 238 gram helpt ook niet mee. Hoewel de hoekige randen van de iPhone 13 Pro Max een robuuste uitstraling hebben, ligt het toestel in combinatie het gewicht niet altijd even prettig in de hand.

Scherm: welkom, ProMotion

Het scherm van de iPhone 13 Pro Max is één van de grootste upgrades. Eindelijk beschikt het scherm over ProMotion-technologie, ofwel een variabale ververssnelheid van maximaal 120Hz. Hier wachtten we al een aantal jaar op. De iPad Pro en vele Android-concurrenten hebben al jaren een soortgelijk scherm.

Dankzij ProMotion werkt het scherm niet constant met een ververssnelheid van 120Hz. Kijk je bijvoorbeeld een video van 30 frames per seconden? Dan schaalt het scherm automatisch terug naar een ververssnelheid van 30Hz. Zo bespaart de iPhone een hoop energie, zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Omdat het scherm naast ProMotion ook nog eens een oled-paneel heeft, zijn de kleuren erg helder. Het zwart is ook écht zwart. Daarnaast wordt het scherm een stuk helderder dan de iPhone 12 Pro Max en is de boel nog steeds goed zichtbaar in fel zonlicht.

Ceramic shield

Daarnaast zien we het sterke Ceramic Shield van de iPhone 12 Pro Max ook weer op de iPhone 13 Pro Max terug. Dit glas is volgens Apple het sterkste glas in de industrie. Ceramic Shield zou vallen en stoten veel beter aan moeten kunnen dan schermen van de concurrentie. We raden je evengoed aan om een screenprotector te gebruiken, want tegen krassen is het scherm minder goed opgewassen.

Het display is de voornaamste reden om voor de iPhone 13 Pro Max te kiezen. Het toestel biedt de grootste, meest meeslepende iPhone-ervaring van de hele iPhone 13-serie. Kijk je veel video’s en doe je veel met fotografie? Dan is het verstandig om voor de Max te kiezen. Vind je draagbaarheid en gebruiksgemak belangrijker? Dan is de handzamere iPhone 13 Pro wellicht een betere keuze.

Camera’s: meer licht, betere foto’s

De camera’s waren hét grote focuspunt tijdens de aankondiging van de iPhone 13-serie. En dat was niet zonder reden; de camera’s van de iPhone 13 Pro (Max) zijn namelijk enorm verbeterd. Dat geldt voor de hoofdlens, telelens én ultragroothoeklens en dat is te zien, want de camera’s zijn behoorlijk gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max waren qua camera’s erg verschillend. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben echter exact dezelfde camerasystemen. Je hoeft dus niet meer de grotere, duurdere Max-variant te kopen om met de beste camera’s aan de slag te gaan.

Ook redacteur Mike heeft de camera’s van de iPhone 13 Pro (Max) uitgebreid getest. Lees voor meer voorbeelden en een vergelijking met de iPhone 12 Pro Max onze iPhone 13 Pro review.

Grotere sensors

Dankzij de nieuwe, grote sensors is natuurlijke scherptediepte veel duidelijker aanwezig dan voorheen. In sommige situaties is de portretmodus eigenlijk niet eens meer nodig, omdat de achtergrond vanzelf al mooi vervaagd is.

Omdat de camera’s meer licht binnenlaten, is ook de nachtmodus verbeterd. Hierdoor kun je tijdens een heldere nacht zelfs de sterrenhemel vastleggen. Zet voor het beste resultaat de sluitertijd op 10 seconden. Je moet je iPhone dan wel zo stil mogelijk vasthouden, anders wordt het beeld onscherp.

Natuurlijke scherptediepte

Nachtmodus

Verschillende lenzen, verschillende ‘looks’

De iPhone 13 Pro Max heeft – zoals eerder al gezegd – een hoofdlens, telelens en ultragroothoeklens. Alledrie de lenzen hebben dezelfde resolutie van 12 megapixels. De verschillende lenzen zijn bedoeld voor verschillende situaties. Zo werkt de groothoeklens erg goed voor uitgestrekte landschappen. De telelens, die dit jaar verder inzoomt dan voorheen, werkt perfect voor portretten en architectuur.

Daarnaast is het erg leuk om met verschillende composities aan de slag te gaan. Afwisselen tussen de drie lenzen is dit jaar prettiger dan ooit, aangezien de fotokwaliteit van alledrie de lenzen nagenoeg gelijk is. Voorheen misten groothoek- en zoomfoto’s behoorlijk wat details ten opzichte van de hoofdlens.

Macromodus

Een andere functie die we al langer op Android-smartphones zagen: de macromodus. Dankzij macromodus kun je nu foto’s maken op een afstand van slechts 2 centimeter. Dat zorgt voor een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Van een roos tot je zilveren ring: alles ziet er van dichtbij ineens heel anders uit.

Filmmodus: gave functie, maar heeft nog wat werk nodig

Met de nieuwe filmmodus hoopt Apple van iedere hobbyist een cinematograaf te maken. Filmmodus is simpel gezegd portretmodus voor video’s. De modus maakt de achtergrond mooi onscherp, waardoor alle aandacht naar het onderwerp op de voorgrond gaat.

Gebruikers kunnen de intensiteit van de achtergrond-blur achteraf nog aanpassen. Ook kunnen gebruikers ervoor kiezen om de focus juist naar de achtergrond te verplaatsen. De filmmodus is in sommige omstandigheden erg overtuigend, maar toch is het nog verre van perfect.

De randen om onderwerpen heen zijn vaak nog te onscherp om er realistisch uit te zien. Filmmodus wordt in de loop van tijd waarschijnlijk beter, net zoals bij portretmodus het geval was.

Fotografische stijlen

Apple heeft de filter met de komst van de iPhone 13-serie een nieuwe dimensie gegeven: fotografische stijlen. Fotografische stijlen geven je foto’s een aangepaste uitstraling. Je kiest bijvoorbeeld voor een koelere of juist warmere tint. Volgens Apple werkt dat beter dan achteraf een filter toepassen.

Fotografische stijlen maken ons om eerlijk te zijn niet erg enthousiast. De temperatuur of het contrast van een foto aanpassen kan immers prima achteraf. Een groot nadeel van fotografische stijlen is dat deze niet achteraf kunnen worden aangepast of verwijderd. Wat ons betreft kun je beter ‘kaal’ beginnen en een foto later naar wens opleuken.

A15-chip geeft je meer snelheid dan je nodig hebt

De nieuwe A15-chip is een snelheidsmonster. Dankzij ProMotion voelt het toestel nu nog sneller aan. De A14-chip van de iPhone 12-serie was al enorm snel, maar met de A15 gooit Apple er nog een schepje bovenop.

Opvallend is dat Apple de nieuwe chip tijdens het evenement vergeleek met de concurrentie, niet met de A14. Dat suggereert dat de A15 niet een gigantische sprong is ten opzichte van de A14. In hoeverre is dat erg? Nou, totaal niet. De A14 was en is nog steeds een van de snelste chips op de markt.

Werkgeheugen en opslagruimte

Naast de snelle chip heeft de iPhone 13 Pro Max 6 gigabyte aan werkgeheugen. Dat klinkt misschien als relatief weinig, aangezien veel Android-smartphones 8 tot 12GB aan werkgeheugen hebben. iOS gaat echter erg efficiënt om met het beschikbare werkgeheugen. Met andere woorden: 6GB is meer dan genoeg.

De goedkoopste iPhone 13 Pro Max komt met 128GB aan opslagruimte. Dat is voor veel mensen genoeg, maar voelt voor de hoge prijs toch ietwat karig. Apple versterkt dat gevoel van karigheid door de goedkoopste versie van de iPhone 13 Pro Max geen volledige ProRes-ondersteuning mee te geven. De 128GB-versie kan maximaal met een resolutie van 1080p op 30 fps opnemen, terwijl de duurdere toestellen in 4K kunnen filmen.

Accuduur: fenomenaal

De accuduur is wat ons betreft de beste nieuwe feature van de iPhone 13 Pro Max. Het toestel gaat zó lang mee dat we het bijna niet konden geloven. Op het moment van schrijven heeft onze iPhone 13 Pro Max met een schermtijd van 6 uur en 37 minuten nog 71 procent van de accu over.

De iPhone 13 Pro Max gaat langer mee dan elke smartphone die we getest hebben. Met dit toestel hoef je je nooit druk te maken over de accuduur. Een lange dag in museum waar je veel foto’s maakt? Geen probleem. Een vlucht naar Amerika van 12 uur? Niets aan de hand, de iPhone 13 Pro Max overleeft het met gemak. Met licht tot normaal gebruik houdt de accu het zelfs twee dagen vol.

De lange accuduur betekent ook dat het langer duurt voordat je de batterij van je iPhone 13 Pro Max moet vervangen. We verwachten dat de accu na twee jaar gebruik nog steeds prima de dag overleeft.

Snelladen… of traagladen?

Een nadeel is wel dat het opladen niet erg snel gaat. De iPhone 13 Pro Max ondersteunt maximaal 27 Watt snelladen. Dit is sneller dan alle andere iPhones, maar de kans is groot dat gebruikers geen iPhone-oplader hebben liggen die de iPhone daadwerkelijk met deze snelheid kan opladen. Een lader wordt helaas niet in de doos meegeleverd.

Verschillende smartphones van de concurrentie laden inmiddels op met snelheden van 65 Watt of zelfs nog sneller. Apple kiest er naar verluidt bewust voor om het opladen van de iPhone vrij ‘traag’ te laten gaan. Snelladen is namelijk niet erg bevordelijk voor de levensduur van een smartphone-accu.

Conclusie iPhone 13 Pro Max review

De iPhone 13 Pro Max is een powerhouse-toestel voor de echte powerhouse-gebruiker. Met geweldige camera’s, een prachtig scherm, razendsnelle chip en geweldige accuduur is de iPhone 13 Pro Max wat ons betreft een fantastische keuze. Houd je van compacte smartphones die weinig wegen en makkelijk zijn in gebruik? Of vind je de prijs van de iPhone 13 Pro Max simpelweg te hoog? Dan zijn de iPhone 13 Pro, iPhone 13 en iPhone 13 mini ook zeker het overwegen waard. Wil je echter het allerbeste toestel dat Apple momenteel te bieden heeft? Dan is de iPhone 13 Pro Max de smartphone voor jou.

iPhone 13 Pro Max kopen

Ben je na het lezen van onze iPhone 13 Pro Max review overtuigd? Voor het toestel betaal je minimaal 1259 euro. Dat is voor het model met 128GB interne opslag. Varianten met 256GB, 512GB of 1TB zijn ook te koop. Die kosten respectievelijk 1379, 1609 en 1839 euro.

Je kunt gaan voor een losse iPhone 13 Pro Max of kiezen voor de iPhone 13 Pro Max met abonnement. Naast de verschillende hoeveelheid opslag, kun je ook kiezen uit vier kleuren: blauw, zilver, goud en grafiet. De beste deals bekijk je natuurlijk via onderstaande prijsvergelijker.