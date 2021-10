iPhone 13 mini review: mini maar niet minder

Een hoogwaarde iPhone in een klein jasje: dat is de iPhone 13 mini. In deze iPhone 13 mini review zetten we de kleinste iPhone van dit jaar in de spotlights. Hoe zijn we de eerste weken met het compacte toestel doorgekomen?

Lees verder na de advertentie.

Dit is de iPhone 13 mini review

Op de iPhoned-redactie ligt de complete iPhone 13-serie: vier iPhones in diverse soorten, maten en kleuren, de een nog fraaier dan de ander. De iPhone 13 Pro, met het supervloeiende scherm en een camera waar je zelfs macrofoto’s mee maakt, en de iPhone 13 in een toffe roze tint. Of de 6,7 inch-iPhone 13 Pro Max, voor mensen die een zo groot mogelijke iPhone willen. Aan het andere eind van het spectrum ligt de 5,4 inch-iPhone 13 mini. Dit is de iPhone voor iedereen die het juist graag zo klein mogelijk wil.

Daardoor mis je soms wat functies die exclusief zijn voor de grotere modellen. Maar een compacte iPhone die te bedienen is met één hand, waarbij je je duim niet hoeft te overstrekken om de andere kant van het scherm aan te raken, en die je gemakkelijk in je broekzak kan stoppen: daar doe je toch wat concessies voor? Tijd voor de review.

Inhoudsopgave iPhone 13 mini review Design Camera Scherm Accuduur Conclusie

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

Het design nét even anders

De iPhone 13 mini voelt grotendeels identiek aan de iPhone 12 mini. Dat is weinig verrassend, want het ontwerp en formaat zijn gelijk. Er zijn enkele verschillen, maar op detailniveau. Het grootste verschil zit hem in de camera: de twee lenzen zijn nu diagonaal opgesteld, voorheen zaten ze onder elkaar.

Als je hoopt dat je een hoesje van je 12 mini kan hergebruiken voor de 13 mini, moeten we je teleurstellen. Ondanks het identieke formaat past het niet. Het hoesje zwabbert in de hoek waar de camera zit. Dat komt ook doordat het camera-eiland wat grover is, net zoals de lenzen. Als we de iPhone weer uit zijn hoesje pellen, kraakt ie vervaarlijk – maar het gaat goed, het is een robuust toestel.

Het andere verschil is de notch: de inkeping bovenaan in het scherm is twintig procent kleiner. Dat blijkt in de praktijk verwaarloosbaar. Apple had zich de moeite kunnen besparen: mensen die het ‘hapje’ niet waarderen, gaan hierdoor niet overstag.

Wát een camera

Het is de grootste uiterlijke verandering van de iPhone 13 mini: de cameralenzen (een groothoek- en een ultragroothoekcamera) zijn groter en staan in een diagonale opstelling. Er zitten nieuwe sensoren in, die ervoor zorgen dat er meer licht en details gevangen worden. Maar eerlijk is eerlijk: als de iPhone 12- en iPhone 13-foto’s naast elkaar in je fotobibliotheek belanden, is het zoeken met een lichtje naar de verschillen.

iPhone 12 mini

iPhone 13mini

iPhone 12 mini

iPhone 13 mini

iPhone 12 mini (ultragroothoek)

iPhone 13 mini (ultragroothoek)

Opmerkelijker zijn de nieuwe ‘Fotografische stijlen’. Dit zijn een soort filters, maar dan subtieler: ze passen de tint en warmte van de foto aan, maar laten specifieke delen van de foto ongemoeid. De lucht en huidtinten blijven zo een natuurlijke uitstraling houden. De standaardinstellingen zijn ‘Rijk contrast’, ‘Levendig’, ‘Warm’ en ‘Koel’.

Via de sliders onderin kun je de tint en de warmte nog aanpassen, en zo kom je tot hybriden als ‘Levendig koel’ en ‘Rijk warm’. Het probleem aan de filters is dat je ze vooraf moet activeren en niet achteraf ongedaan kunt maken. De effecten zijn mooi, maar soms zou je misschien terugwillen naar de standaardinstelling.

Filmmodus is een gimmick

Dé gimmick van de nieuwe iPhone 13-serie is de Filmmodus (Cinematic Mode). Die lijkt op de portretmodus, maar dan voor video. Het object of de persoon op de voorgrond komt scherp in beeld, de achtergrond is wazig. Gebeurt er vervolgens iets belangrijks in de achtergrond? Dan komt dat scherp in beeld en wordt de voorgrond vervaagd. Dit gebeurt vrijwel automatisch. Klopt het niet, dan pas je achteraf zelf nog de focus aan.

De Filmmodus is bij vlagen indrukwekkend, met name als er maar één hoofdonderwerp is in de video. Verspringingen in focus zijn soms wat abrupt, zeker als het er meer zijn. Dan krijg je soms ook te maken met artefacten in het beeld. Wat niet meehelpt, is dat je opneemt in 1080p met 30 beelden per seconde. Al met al doet het denken aan de Portretmodus anno 2016: de Filmmodus is vooral veelbelovend, maar niet per se een grote toevoeging.

Het scherm

Het scherm van de iPhone 13 mini is vernieuwd. Het heeft een maximale helderheid van 800 nits, tegenover 625 nits vorig jaar. Zeker buiten in de zon merk je het verschil. Eén aspect van het display schittert door afwezigheid. De iPhone 13 Pro (Max) heeft nu de ProMotion-technologie: een adaptieve ververssnelheid van tot 120Hz. De iPhone 13 mini heeft ‘gewoon’ een oled-scherm met een ververssnelheid die blijft steken op 60Hz.

Op de Pro-modellen moeten de beelden soepeler zijn en de iPhone moet sneller reageren. Maar als we de de mini en de Pro naast elkaar leggen en exact dezelfde acties uitvoeren, merken we op het eerste gezicht weinig verschil.

Pas wanneer we op beide toestellen door een lap tekst scrollen, zie je het duidelijk. Op de Pro’s blijft de tekst tijdens het scrollen intact, op de mini wordt-ie waziger en verspringt er het een en ander. Je moet dan wel zó snel scrollen, dat de tekst sowieso onleesbaar is.

Als je nooit een ProMotion-scherm hebt gebruikt, dan zul je het op de 13 mini ook niet missen. Net als met de Apple Watch misschien: ook al had je nooit behoefte aan een always-on scherm, na een tijdje gebruik mis je het enorm. Wat dat betreft maakt Apple het niet aantrekkelijk voor Android-overstappers, waar 120Hz al veel meer gemeengoed is.

Een veel betere batterij

Over de prestaties van de iPhone 13 mini hebben we weinig te klagen. We richten nieuwe focusmeldingen in, openen apps snel achter elkaar en monteren een video. Dat gaat allemaal snel en soepel, want de A15 Bionic-chip (die ook bij zijn duurdere Pro-broers aanwezig is) is supersnel. Toch merken we heel weinig verschil met het vorige model, want de A14 van de iPhone 12 mini is nog steeds krachtig genoeg.

Aan de gloednieuwe iPhone valt – de camera daargelaten – niet zo heel veel spannends en nieuws te ontdekken. Tussen een iPhone 12 met iOS 14 en diezelfde iPhone 12 met iOS 15, zit veel meer verschil dan tussen de iPhone 12 (of zelfs de iPhone 11) en iPhone 13. Met de nieuwe software valt veel meer te experimenteren dan met de nieuwe hardware. Mocht Apple een budget hebben voor innovatie, dan ging dit jaar het grootste deel daarvan naar team iOS, en trekt team iPhone aan het kortste eind.

Toch valt er aan het eind van de dag nog één groot verschil op ten opzichte van de voorganger: de accuduur is flink verbeterd. Bij normaal gebruik hadden we vaak nog tientallen procenten over toen we gingen slapen. Dat is goed nieuws, want de iPhone 12 mini van vorig jaar had een zeer matige accuduur. Daarom is dit stiekem één van de belangrijkste verbeteringen van de iPhone 13 mini.

Conclusie iPhone 13 mini review

De iPhone 13 mini is ten opzichte van de iPhone 12 mini weinig vernieuwend. Apple had het toestel net zo goed de iPhone 12s mini kunnen noemen. De iPhone 13 mini is echter weer een fractie beter: de camera heeft er wat fijne functies bij en de batterij is nu dik in orde. Heb je een iPhone XS of ouder en ben je toe aan iets nieuws, dan is een overstap zeker de moeite waard. Het formaat en de prijs maken bovendien dat je voor dit toestel letterlijk en figuurlijk geen diepe zakken nodig hebt.

iPhone 13 mini kopen

Wil je de iPhone 13 mini na het lezen van deze review hebben? Het toestel heeft een adviesprijs van 809 euro. Dat is voor het model met 128GB interne opslag. Varianten met 256GB (929 euro) en 512GB (1159 euro) zijn ook verkrijgbaar. De beste aanbiedingen vind je via onderstaande prijsvergelijker: