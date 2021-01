Sinds de iPhone 12 in Nederland verkrijgbaar is hebben we het toestel iedere dag gebruikt. Hoe bevalt de smartphone drie maanden na uitkomst? Je leest het in deze tweede indruk van de iPhone 12.

Lees verder na de advertentie.

Tweede indruk van de iPhone 12

“De nieuwe standaard legt de lat ongelooflijk hoog”, zo schreven we afgelopen oktober in onze eerste review van de iPhone 12. Achter die woorden staan we nog steeds. Naar onze mening is de iPhone 12 het beste Apple-instapmodel van de afgelopen jaren, maar het toestel is niet perfect. In deze tweede indruk van de iPhone 12 bespreken we onze ervaringen na het toestel maanden te hebben gebruikt.

Scherm: oled overtuigt

De iPhone 12 is wat het scherm betreft een gigantische stap vooruit ten opzichte van de iPhone 11. Dit heeft alles te maken met het oled-scherm van eerstgenoemde, dat het lcd-paneel van de iPhone 11 op alle vlakken het nakijken geeft. Dit verschil is in de praktijk duidelijk merkbaar.

Het iPhone 12-scherm is bijvoorbeeld heerlijk om Netflix op te kijken, heeft een hoge resolutie (waardoor alles scherp oogt) en kan goed met contrasten omgaan. Bovendien heeft oled de schermranden (bezels) kleiner gemaakt, waardoor het scherm naar verhouding groter is geworden, zonder dat de behuizing meegroeit.

De iPhone 12 heeft zodoende net als de iPhone 11 een 6,1 inch-scherm, maar kleinere afmetingen. Bovendien is de balans van het iPhone 12-scherm precies goed: de kleuren zijn niet te verzadigd, zoals je bij andere smartphones soms ziet. In plaats daarvan oogt alles fraai en natuurlijk.

Nieuw design is even wennen

Wat in eerste instantie minder naturel aanvoelt, is het hoekige design van de iPhone 12. In het begin moesten we even wennen aan de harde, rechtopstaande randen van het scherm. Vooral wanneer je het toestel met één hand bedient is de ligging niet optimaal.

Gebruik je de iPhone 12 met twee handen, wat gezien het formaat voor de meeste mensen sowieso aan te raden is, dan is de handligging al veel beter. Bovendien is het ook gewoon een kwestie van wennen. De iPhone 11 had immers een meer ‘rond’ design waarbij de schermranden op een vloeiende manier in de behuizing overliepen.

Ververssnelheid blijft achter

Een meer objectief minpunt van de iPhone 12 is de ververssnelheid van het scherm. Deze geeft aan hoe vaak het display per seconde van beeld ververst. Een hogere ververssnelheid staat dus garant voor soepeler beeld.

De iPhone 12 blijft jammer genoeg op 60Hz steken, terwijl concurrerende (Android-)smartphones de overstap naar 90 of 120Hz reeds hebben gemaakt. Leg je de iPhone 12 bijvoorbeeld naast de OnePlus 8T (met 120Hz-ververssnelheid), dan zie je duidelijk dat animaties op de Apple-telefoon minder vloeiend ogen.

Camera van iPhone 12 is veelzijdig…

De iPhone 12 beschikt over precies dezelfde camera als zijn voorganger. Dit betekent dat het toestel een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-ultragroothoeklens op de achterkant heeft. Ook de selfiecamera heeft een resolutie van 12 megapixel. .

Op cameragebied is er met de iPhone 12 dan ook weinig veranderd. Dit is niet per se een minpunt: de kwaliteit van de foto’s is en blijft immers goed. Kleuren ogen realistisch, scherpstellen gaat snel en makkelijk en de portretstand is ideaal om anderen op de gevoelige plaat vast te leggen.

Bovenal is de iPhone 12-camera veelzijdig. Wil je ‘gewoon’ goede foto’s maken, maar heb je geen zin om in allerlei instellingenmenu’s te duiken? Dan kunnen we Apples instapmodel van 2020 van harte aanbevelen. Ook toevoegingen als Dolby Vision, een hoogwaardige videostandaard, zijn fijn.

…Maar niet perfect

Een klein punt van kritiek op de iPhone 12-camera is de Nachtmodus. Deze ‘nachtstand’ gaat soms namelijk iets te snel aan. Het komt regelmatig voor dat de Nachtmodus aangaat op momenten dat het eigenlijk nog niet nodig is, bijvoorbeeld bij lichte schemering. Een groot minpunt is dit echter niet: je kunt de Nachtmodus immers makkelijk uitschakelen.

Ook noemenswaardig: de plaatsing van de dubbele camera. Beide lenzen steken ten opzichte van de behuizing namelijk ietsjes uit. Ze zijn hiermee kwetsbaar voor het oplopen van krassen wanneer je het toestel op tafel legt en geen hoesje gebruikt.

iPhone 12 is razendsnel

Over de prestaties van de iPhone 12 kunnen we kort zijn: het toestel is een krachtpatser. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de razendsnelle A14 Bionic-chip, die het toestel van power voorziet. Eenzelfde processor vinden we in de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, toestellen die honderden euro’s duurder zijn.

De hardware van de iPhone 12 heeft ons afgelopen maanden niet teleurgesteld. Apps openen razendsnel, wisselen tussen applicaties gaat in een handomdraai en ook grafisch veeleisende games vormen geen probleem. Een spel als Asphalt 9: Legends draait de iPhone 12 dan ook moeiteloos. Bovendien kun je tijdens het gamen ‘gewoon’ even naar YouTube om een filmpje te kijken zonder dat de instap-iPhone van 2020 tegengas geeft.

Accuduur is prima, maar geen uitblinker

2020 was niet alleen een tussenjaar voor de iPhone-camera, ook de accuduur is met een beloofde gebruikerstijd van 17 uur onveranderd gebleven ten opzichte van zijn voorganger. Dat is eigenlijk een knappe prestatie. De iPhone 12 heeft immers een kleinere accu dan de iPhone 11: 2815 mAh tegenover 3110 mAh.

In de praktijk kun je de iPhone 12 met gemak een hele dag op een volle accu gebruiken. Wanneer je een intensieve gebruiker bent – en bijvoorbeeld de hele dag gamet, video’s kijkt en veel navigeert – moet je het toestel aan het eind van de middag of begin van de avond wel even bijladen.

De accuduur van de iPhone 12 daarmee prima, maar niet uitstekend. Wel is het fijn dat de maximale oplaadsnelheid ietwat is opgekrikt. Het instapmodel van 2020 kan met 20 Watt snelladen, dat is 2 Watt meer dan de iPhone 11 uit 2019. Al met al zit de iPhone 12-accu hierdoor binnen 30 minuten voor ongeveer 50 procent vol.

MagSafe-mes snijdt aan twee kanten

Die (snelle) oplader moet je wel zelf aanschaffen. Met de iPhone 12 voerde Apple immers de meest controversiële beslissing van afgelopen jaar door. Wie tegenwoordig een nieuwe iPhone koopt, moet hier zelf een adapter bij vinden. Ook oordopjes zitten niet langer standaard in de verpakking.

Daartegen brengt de iPhone 12 ook iets terug: MagSafe. Dankzij deze magnetische aansluiting kun je bijvoorbeeld accessoires en ‘draadloze’ opladers op de achterkant van je Apple-telefoon vastklikken.

Aan de ene kant is MagSafe ideaal. Tijdens het opladen kun je je telefoon namelijk gewoon gebruiken. Bij de meeste draadloze opladers is dit niet mogelijk, omdat de telefoon op het oplaadplatform moet blijven liggen. Aan de andere kant is MagSafe niet compleet draadloos: je klikt de oplader immers op de achterkant vast. Bovendien zit je iPhone 12 minder snel vol dan wanneer je oplaadt met een kabeltje.

Voor de toekomst: 5G

Tot slot mag 5G natuurlijk niet onvermeld blijven. De iPhone 12 is de eerste Apple-smartphone die overweg kan met de opvolger van 4G. Dit feit is met name fijn voor de toekomst. Momenteel is het Nederlandse 5G-netwerk namelijk nog niet volwassen. De dekking is nog niet landelijk en de grote snelheidswinst, waardoor je veel sneller kunt internetten en films bijvoorbeeld vrijwel direct zijn gedownload, komt volgend jaar pas.

In onderstaande video gaan we hier dieper op in, maar het komt erop neer dat de hiervoor benodigde techniek pas volgend jaar gebruikt kan worden. Het is in ieder geval fijn dat de iPhone 12 met 5G overweg kan.

Conclusie: tweede indruk van de iPhone 12

De iPhone 12 is een fantastische telefoon. Dankzij het oled-scherm, ondersteuning voor 5G en het nieuwe design haal je een toestel in huis dat nog jaren meekan. Bovendien maakt het Apple-basismodel van 2020 keurige kiekjes en is ‘ie dankzij de krachtige processor razendsnel in gebruik. Ook kun je de komende jaren op software-updates rekenen. Hierdoor is de iPhone 12 een hele duurzame aankoop.

Perfect is hij echter niet. Het is bijvoorbeeld jammer dat de ververssnelheid van het scherm achterblijft ten opzichte van (Android-)concurrenten en ook de accuduur is niet denderend, maar ‘gewoon prima’. Ook had het bedrijf stappen kunnen maken op cameragebied, maar dat is niet gebeurd.

Dat gezegd hebbende is de iPhone 12 wel het beste instapmodel dat Apple de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Het toestel bouwt namelijk een ‘brug’ tussen de instap- en Pro-iPhones door bijvoorbeeld hetzelfde schermtype (oled), 5G en processor te gebruiken. Hij is met name aan te raden voor mensen die overstappen vanaf een iPhone 8, of ouder model.

Kopen

Wil je de iPhone 12 kopen? Een losse iPhone 12 heeft een adviesprijs van 912,10 euro, maar meerdere webwinkels bieden het toestel goedkoper aan. Bij een iPhone 12 met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart.