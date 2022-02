Review-update: de iPhone 12 doet anno 2022 nauwelijks onder voor de 13

De iPhone 12 (mini) is inmiddels ruim een jaar oud. Apple verkoopt het toestel zelf nog steeds via zijn website. Is de iPhone 12 in 2022 nog het overwegen waard? In deze iPhone 12 review-update hebben we het voor je uitgezocht

De iPhone 12 is ook in 2022 nog een geweldig toestel. De smartphone voelt modern aan en heeft een hoop recente features. Daarnaast is het design nagenoeg hetzelfde als dat van de iPhone 13. Op camera-gebied missen een paar functies, maar de iPhone 12 maakt evengoed nog prachtige foto’s en video’s. En ten slotte bespaar je op dit moment meer dan 100 euro ten opzichte van een 13.

Pluspunten: Modern design

Modern design Goede camera’s

Goede camera’s Veel nieuwe features, waaronder 5G-ondersteuning Minpunten: De 64GB opslagruimte van het instapmodel is te weinig

De 64GB opslagruimte van het instapmodel is te weinig Accuduur valt tegen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPhone 12 het overwegen waard. Het toestel werd in oktober 2020 gelanceerd, ongeveer een jaar voor de iPhone 13.

Op het eerste gezicht lijkt de iPhone 12 niet heel veel te verschillen van de iPhone 13. Beide smartphones hebben ongeveer hetzelfde scherm en ook op cameragebied en snelheid lijken de toestellen veel op elkaar. Maar is dat ook echt zo? Je leest het in deze iPhone 12 review-update.

iPhone 12 ontwerp: bijna gelijk aan iPhone 13

De iPhone 12 luidde een nieuw tijdperk in voor het iPhone-design. De smartphone had voor het eerst sinds de iPhone 5s in 2013 weer platte zijkanten en een hoekig ontwerp. De iPhone 13 heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de 12. Je hoeft je wat dat betreft dus niet ‘ouderwets’ te voelen met een iPhone 12 – het toestel heeft een moderne uitstraling.

De iPhone 12 is verkrijgbaar in een paar flitsende kleuren. Vooral de prachtige paarse uitvoering valt op. Het toestel heeft een 6,1 inch-scherm (of een 5,4 inch-scherm, mocht je voor de mini gaan) met dunne schermranden en de welbekende notch. Deze is op de iPhone 13 een stukje gekrompen. Heel veel verschil maakt de grootte van de notch in de praktijk niet. Op de iPhone 12 mini voelt de grotere scherminkeping enigszins buiten proportie, zeker nu we de kleinere notch van de 13 gewend zijn.

Het scherm van de iPhone 12 heeft een ververssnelheid van 60Hz, net als alle andere voorgaande iPhones. De 13 Pro heeft echter een ProMotion-scherm, dat vloeiender oogt. Leuk voor games! Ben je een fervente gamer? Dan is de 13 Pro (Max) je enige optie. Qua kleuren, contrast en zwartwaarden doet de 12 echter weinig onder voor de 13. Beide smartphones hebben een oled-scherm.

Camera: nog steeds fantastisch

De iPhone 12 heeft twee camera’s aan de achterkant. Dit zijn een 12 megapixel-groothoeklens en een 12 megapixel-ultragroothoeklens. Deze camera’s presteren ook in 2022 nog fantastisch. Vooral bij veel licht is het dynamische bereik van de camera’s fantastisch, zijn de kleuren mooi en is de scherpte dik in orde. Bij weinig licht helpt de nachtmodus je uit de brand.

Ook video’s van de iPhone 12 zien er mooi uit. De iPhone staat algemeen bekend als de beste smartphone om mee te filmen – en dat is geheel terecht. Video’s zijn gedetailleerd en de stabilisatie is dik in orde. Wel mist de camera een aantal nieuwe functies, zoals Filmmodus en ProRes.

Natuurlijk worden iPhone-camera’s ieder jaar beter. De lenzen van de iPhone 13 laten laten bijvoorbeeld veel meer licht binnen dan de lenzen van de 12. Dat neemt niet weg dat de iPhone 12 ook in 2022 nog prachtige foto’s maakt.

Snelheid en accu

Met de snelheid van de iPhone 12 zit het meer dan goed. Het toestel heeft een krachtige A14-chip, waardoor je geen hapering tegenkomt. De smartphone draait uiteraard op de nieuwste software – en Apple kennende krijgt de iPhone 12 nog minstens 5 jaar updates. Hierdoor is het toestel lekker toekomstbestendig.

De accu van de iPhone 12 is goed, maar niet geweldig. Zeker als je de smartphone tweedehands of refurbished aanschaft, is de kans groot dat je hem toch wel iedere avond aan de lader moet hangen. Bij zwaar gebruik haal je misschien niet eens het einde van de dag. Je kunt het toestel opladen via de lightning-poort of met een MagSafe-oplader. Deze kun je apart kopen. Ook belangrijk: er zit geen adapter in de doos.

De accu van de ‘grote’ iPhone 12 is dus al niet geweldig, maar de batterij van de 12 mini gaat helaas nog minder lang mee. De iPhone 13-serie heeft daarentegen sterk verbeterde accu’s. Als een lange accuduur belangrijk voor je is, kun je beter voor de 13 gaan.

Moet je de iPhone 12 in 2022 kopen?

Met een iPhone 12 kun je in 2022 nog prima gezien worden. Het toestel oogt stijlvol en modern. Dat is ook niet gek, aangezien het toestel nog niet zo heel oud is. Je hebt misschien niet alle nieuwste features, maar je mist ook niet perse een hoop. Zo heeft de smartphone bijvoorbeeld gewoon 5G-ondersteuning. De iPhone 12 is anno 2022 dan ook zeker nog een goede keuze.

Wel is het verstandig om de prijzen van de iPhone 12 even goed met elkaar te vergelijken. Verschillende webshops en providers bieden de smartphone met korting aan. Ook is er nog de optie om voor een refurbished-model te kiezen. Dat scheelt in de meeste gevallen zo 100 of zelfs 200 euro.

Tot slot raden wij af om voor het instapmodel met 64GB aan opslagruimte te gaan. Dit is voor de meeste mensen simpelweg te weinig. Met veel foto’s en video’s zit je geheugen veel sneller vol dan je misschien denkt. Er zijn ook 128GB- en een 256-GB-varianten van de iPhone 12 te koop.

Daarmee stuiten we echter op een nieuw ‘probleem’: het instapmodel van de iPhone 13 heeft standaard al 128GB aan opslagruimte. Een gloednieuwe iPhone 12 met 128GB is op Apples website slechts 60 euro goedkoper dan de goedkoopste iPhone 13. Bij andere webshops of met een abonnement is die echter vaak veel goedkoper te krijgen. Op moment van beschrijven bespaar je bij een los toestel al zo’n 120 euro.