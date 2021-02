Tweede indruk: de iPhone 12 Pro na drie maanden

Hoe bevalt de iPhone 12 Pro na de smartphone drie maanden dagelijks intensief gebruikt te hebben? In deze tweede indruk delen we onze bevindingen met jou.

iPhone 12 Pro tweede indruk

Als je iPhoned al wat langer volgt, zag je hem waarschijnlijk al aankomen: na drie maanden is het tijd voor de tweede indruk van de iPhone 12 Pro. Ook de iPhone 12 en iPhone 12 Pro Max hebben we inmiddels opnieuw getest, check daarvoor onze artikelen hieronder.

Design

De iPhone 12-serie introduceert een nieuw design en na een paar maanden wil ik niet meer zonder. Het meer hoekige ontwerp met harde randen geeft de iPhone een modern uiterlijk, dat bovendien erg fijn in de hand ligt. Een fijne bijkomstigheid is dat je deze iPhone kunt wegzetten op de zijkant. Handig als je een video op YouTube kijkt en bijvoorbeeld de afwas doet, of je handen om een andere reden niet vrij hebt.

Persoonlijk ben ik wat minder fan van de glimmende rand die om het toestel heen zit, die zeker bij de gouden kleur wel erg in het oog springt. De matte achterkant van het toestel is dan wel weer erg goed afgewerkt, wat het extra aanlokkelijk maakt om het zonder hoesje te gebruiken.

Vergeleken met de iPhone 11 Pro Max die ik hiervoor een jaar heb gebruikt, zitten er ook veel minder krasjes op het toestel. De iPhone 11-serie kon op heel wat klachten rekenen door het snel krassende scherm, waar ik zelf ook last van had. De iPhone 12 Pro is hier veel beter in: zelfs na maanden dagelijks in mijn broekzak te hebben gezeten ziet de Pro er nog als nieuw uit.

Camera

De camera van de iPhone 12 Pro is enorm indrukwekkend. Zowel wat fotografie als het maken van video’s betreft, heb ik nog nooit een smartphone gebruikt die zo moeiteloos schitterende beelden kan schieten. Om de camera te testen ben ik meerdere malen met zowel de iPhone 12 Pro als een professionele fotocamera het bos ingegaan om foto’s te maken.

Daarbij viel vooral het gemak van de iPhone op. Hoewel een professionele camera met een grote lens uiteraard veelzijdiger is, moet je deze foto’s eerst bewerken om er het mooiste plaatje uit te halen. De iPhone 12 Pro doet dit allemaal voor je. Het enige wat je hoeft te doen is de camera aanzetten, op het juiste deel scherpstellen en eventueel de belichting aanpassen.

De driedubbele lens van de 12 Pro steelt hierbij de show, al is de toevoeging van de LiDAR-scanner voor mij nog geen meerwaarde. Na het testen van een paar AR-apps is te merken hoe de scanner veel sneller een omgeving in kaart brengt en augmented reality beter maakt.

Er zijn simpelweg nog geen apps die je als doorsnee gebruiker hiervoor kunt benutten. De scanner zou daarnaast een rol spelen bij het maken van portretfoto’s, maar daar merk ik niet veel verschil ten opzichte van de 11 Pro Max van vorig jaar. Voor liefhebbers van augmented reality kan de LiDAR-scanner dus zeker de moeite waard zijn, maar ik gok dat veruit de meeste mensen hem nauwelijks gaan benutten.

Prestaties

De prestaties zijn nog steeds indrukwekkend, maar het is lastig om te bepalen of de sprong van de iPhone 11 naar de iPhone 12 groot is. Met de iPhone 11 Pro Max kon ik immers ook al probleemloos de nieuwste en zwaarste games en apps gebruiken. Met de iPhone 12 Pro is dit nog steeds het geval: apps laden razendsnel en ook zware taken worden probleemloos uitgevoerd.

Zo heb ik een video opgenomen, daarna direct bewerkt in iMovie en geëxporteerd, en geen enkel moment het idee gehad dat de iPhone het zwaar had. Deze zware taken zijn meestal weggelegd voor een MacBook, maar de 12 Pro heeft er geen moeite mee.

Ook iOS 14 werkt vloeiend en probleemloos. De introductie van widgets is fijn en heeft inmiddels een permanente plek op mijn homescreen gekregen.

Accuduur

De iPhone 12 Pro houdt het met gemak een volle dag vol bij normaal gebruik. De invloed van 5G op de accu is wel goed merkbaar, en halverwege de avond duikt het batterijpercentage meestal onder de 20 procent.

Ben je van plan om intensief te gaan gamen, veel video’s op te nemen of op 5G films en series te streamen, dan zal het toestel het einde van de dag waarschijnlijk niet halen. Daar ligt dus nog ruimte voor verbetering, maar niet direct iets om je zorgen over te maken als je twijfelt om deze smartphone in huis te halen.

MagSafe en overig

MagSafe is de extra die we niet aan zagen komen, die inmiddels is uitgegroeid tot iets wat we standaard in iedere iPhone willen hebben. De draadloze MagSafe-lader is een stuk sneller dan doorsnee draadloze laders (maar wint het nog steeds niet van een Lightning-kabel) en door het gebruik van magneten is hij heel fijn in gebruik.

De MagSafe-lader heeft een vaste plek op mijn nachtkastje, maar door de magneet kan ik de iPhone 12 gewoon nog oppakken en gebruiken als hij aan de lader bevestigd zit.

5G

Uit meerdere onderzoeken is inmiddels gebleken dat de iPhone 12 een groot succes is, omdat veel klanten gewacht hebben op 5G-ondersteuning. Nu deze er eindelijk is, moet ik toch bekennen dat ik niet onder de indruk ben van de prestaties.

Het 5G-netwerk in Nederland is duidelijk nog niet klaar om het optimale eruit te halen, wat de (overdreven) reclamespotjes je ook doen geloven. Sterker nog: de iPhone 12 is de iPhone waarbij het vaakst mijn internetverbinding volledig is weggevallen.

Meerdere malen viel de mobiele verbinding weg tijdens een autorit, op wegen waar ik met 4G nooit problemen heb gehad. Daarnaast merk ik niks van de hogere snelheid die 5G zou bieden. Vooralsnog is 5G dus vooral fijn om te hebben als het in de toekomst wel goed gaat werken, maar voor nu echt nog geen reden om een nieuwe iPhone in huis te halen.

iPhone 12 geeft meer waar voor zijn geld

Hoewel ik ook na drie maanden nog erg te spreken ben over de iPhone 12 Pro, ben ik me ook steeds meer gaan afvragen of de verbeteringen ten opzichte van de reguliere iPhone 12 wel de moeite waard zijn. De iPhone 12 is tweehonderd euro goedkoper en levert eigenlijk vooral in op cameragebied. Zoals gezegd is de LiDAR-scanner persoonlijk geen meerwaarde en ook dat toestel maakt schitterende foto’s met zijn dubbele camera. Bovendien heeft de iPhone 12 geen glimmende rand, wat naar mijn mening mooier is.

Voor mij is de iPhone 12 Pro dus niet dat extra geld waard en persoonlijk zou ik voor de normale iPhone 12 gaan. Ook dat toestel heeft MagSafe, een net zo groot scherm van dezelfde kwaliteit, ondersteunt 5G en presteert uitstekend omdat hij op dezelfde chip als de Pro draait. Houd daar rekening mee als je twijfelt over het kopen van een nieuwe iPhone.

Conclusie iPhone 12 Pro tweede indruk

De iPhone 12 Pro maakte al indruk na een week testen, maar dat is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Het toestel heeft alles in huis: uitstekende prestaties, geweldige camera’s, een nieuw design en vermakelijke extra’s als MagSafe. Dat 5G nog niet de moeite waard is ligt vooral aan Nederlandse providers. Heb je er het geld voor en wil je iets beters dan de reguliere iPhone 12? Dan is dit de beste smartphone die je kunt kopen en eentje waar je de komende jaren nog veel plezier van gaat beleven.

