Tweede indruk: de iPhone 12 Pro Max na drie maanden

De iPhone 12 Pro Max is alweer een tijdje op de markt en dus is het hoog tijd voor een tweede indruk. We hebben de grootste iPhone ooit drie maanden lang dagelijks gebruikt. Onze ervaringen lees je in dit artikel.

Onze tweede indruk van de iPhone 12 Pro Max

We schreven het al in onze eerste review van de iPhone 12 Pro Max: dit is een erg forse smartphone. Hij is maar iets groter dan de iPhone 11 Pro Max, maar het verschil valt mede door het hoekige design wel degelijk op. Zelfs met flinke handen is het soms een uitdaging om het toestel te bedienen.

Als je daarmee kunt leven, krijg je er natuurlijk wel een heerlijk 6,7 inch-oled-scherm voor terug. We lopen inmiddels drie maanden rond met de iPhone 12 Pro Max en in deze tweede indruk lees je hoe het toestel nu bevalt.

Fantastische prestaties

Apple krijgt het ieder jaar weer voor elkaar om de snelste processor op de markt te produceren. Het grootste compliment dat je de iPhone 12 Pro Max kunt geven, is dat je nooit over de prestaties hoeft na te denken. De A14-chip is snel, heel erg snel. Apps openen onmiddellijk en zelfs met de meest veeleisende games is het toestel niet warm te krijgen.

Dat is natuurlijk fijn, want het zorgt ervoor dat je de iPhone 12 Pro Max met een gerust gevoel gebruikt. Dit is een door en door betrouwbare smartphone, die je de onderliggende techniek laat vergeten. Omdat hij zo snel is, kun je er bovendien vanuit gaan dat het toestel nog vele jaren meegaat.

Het enige nadeel dat we kunnen verzinnen, is dat de iPhone 11 Pro Max óók al heel rap was. Het verschil tussen beide telefoons merk je op dit moment alleen als je ze aan een zware test onderwerpt. Wel is de nieuwere versie een stukje toekomstbestendiger. Apple zal het toestel langer ondersteunen en bovendien heeft de iPhone 12 Pro Max 5G aan boord. Dat zal de komende jaren een steeds groter voordeel worden.

Design dreigt oubollig te worden

Apple blies hoog van de toren over het nieuwe ontwerp van de iPhone 12 Pro Max. Wie naar de zijkanten van de smartphone kijkt, ziet inderdaad een flinke verandering. De hoekige randen zorgen voor een flashback naar het industriële design van de iPhone 4 en 5. Dat is zeker geen kritiek, want het zijn misschien wel de mooiste smartphones die Apple ooit heeft gemaakt. Bovendien ligt het ontwerp dichtbij de huidige iPad Pro, waardoor beide apparaten nu een uniforme uitstraling hebben.

Kijken we echter naar de voorkant, dan zien we geen noemenswaardig verschil ten opzichte van de iPhone X uit 2017. Ondanks alle geruchten dat de notch kleiner zou worden, is de uitsnede nog net zo groot als voorheen. Dat Apple er in de tussenliggende jaren niet in is geslaagd om de notch te verkleinen, mag je op zijn zachts gezegd opvallend noemen. Veel Android-concurrenten werken inmiddels met een piepklein cameragaatje of hebben zelfs een volledig ononderbroken scherm.

Dat Apple vasthoudt aan een relatief grote uitsparing heeft deels met Face ID te maken. De benodigde sensoren nemen veel ruimte in en laten zich niet zomaar achter het scherm plaatsen. Dat is jammer. Face ID werkt fantastisch, maar dreigt wel een blok aan Apples been te worden. De iPhone 12 Pro Max ziet er door de notch toch een beetje ouderwets uit.

Groot scherm is perfect voor veeleisende gebruiker

De iPhone 12 Pro Max is de grootste iPhone ooit. Met een scherm van 6,7 inch is de smartphone erg geschikt voor wie graag games speelt of Netflix kijkt. Maar ook als je alleen wil browsen of e-mailen is zo’n enorm display erg fijn. Als gezegd is het toestel logischerwijs wel behoorlijk groot én zwaar. We raden daarom aan om de 12 Pro Max, zodra dat weer mogelijk is, altijd eerst even in de winkel te proberen. Dan weet je zeker dat je kunt leven met zijn forse afmetingen.

Over de kwaliteit van het scherm kunnen we kort zijn: die is uitstekend. Het oled-paneel biedt een hoge resolutie, dito helderheid en een geweldig contrast. Wel is het jammer dat Apple nog steeds een 60Hz-scherm gebruikt. Dat betekent dat de content 60 keer per seconde ververst. Concurrenten zijn inmiddels massaal overgestapt op 90 of 120Hz, zelfs voor veel goedkopere toestellen. Op dergelijke displays ziet scrollen door je sociale media er bijvoorbeeld veel vloeiender uit.

Apple heeft de 12 Pro Max verder voorzien van Keramisch Schild. Dat moet ervoor zorgen dat de telefoon tot wel vier keer beter beschermd is tegen stootschade. Gelukkig hebben we ons toestel nog geen enkele keer laten vallen, dus die bewering kunnen we niet controleren.

Wel valt op dat de smartphone weer behoorlijk gevoelig is voor kleine krassen op het scherm. Dat is al jaren een pijnpunt bij iPhones. Zelfs als je voorzichtig met je telefoon omspringt, ontstaan er na verloop van tijd toch micro-krasjes. Die zie je niet als je de iPhone gebruikt, maar wel als hij uit staat. Wie zijn smartphone als nieuw wil houden, is dus eigenlijk verplicht om een screenprotector aan te brengen.

Krachtige accu, geen lader

Een belangrijk voordeel van grote smartphones is dat ze vaak over een stevige batterij beschikken. Dat geldt zeker voor de iPhone 12 Pro Max. Hoewel de accucapaciteit iets kleiner is dan die van zijn voorganger, gaat het toestel gemakkelijk een hele dag mee. Zelfs bij intensief gebruik hoefden we nooit tussentijds bij te laden, of ons überhaupt zorgen te maken over de batterij.

Slecht nieuws is er helaas ook. In 2019 prezen we Apple nog omdat de iPhone 11 Pro Max eindelijk werd geleverd met een snellere usb-c-lader. Dit jaar zit er helemaal geen oplader (of oordopjes) meer bij de nieuwe iPhones. Als je geen exemplaar hebt liggen, zul je er dus eentje moeten kopen. Apple biedt een snellader van 20 Watt aan voor 25 euro.

Een luxere optie is MagSafe. Met deze magnetische aansluiting kun je zowel accessoires als een ‘draadloze’ lader op de achterkant klikken. Écht draadloos is MagSafe natuurlijk niet, want er loopt gewoon een kabel van de lader naar het stopcontact. Maar je hoeft hem in ieder geval niet meer in je iPhone te prikken. Een voordeel ten opzichte van écht draadloze opladers is bovendien dat je je telefoon tijdens het laden kunt blijven gebruiken.

Camera’s zijn uitstekend, maar…

De iPhone 12 Pro Max heeft Apples beste camerasysteem ooit. Wie veel foto’s maakt met zijn smartphone kan dan ook niet om het toestel heen. Alle camera’s hebben nog steeds een resolutie van 12 megapixel, maar de primaire sensor is wel een stuk groter. Bovendien beschikt deze lens nu over een betere stabilisatie. Dat levert in bijna alle omstandigheden uitstekende foto’s op. De kleuren ogen realistisch en het contrast is doorgaans dik in orde.

De Nachtmodus zorgt ervoor dat je zelfs bij weinig licht prima kiekjes maakt. Fijn is dat ook de ultragroothoeklens op de 12 Pro Max over deze functie beschikt. Deze sensor is wel een stuk kleiner, waardoor de resultaten niet zo goed zijn als die van de ‘gewone’ camera. De foto’s bevatten vaak wat minder detail, vooral als het donkerder wordt.

Met de telecamera kun je nu 2,5 keer optisch inzoomen. Dat was bij de iPhone 11 Pro Max nog 2 keer. Dat verschil is dus vrij klein, maar portretten zien er niettemin prima uit. Dat geldt ook voor de selfies die je maakt met de frontcamera.

Apple heeft de iPhone 12 Pro-modellen van een interessante functie voorzien: Apple ProRAW. Dat is een nieuw bestandsformaat. Foto’s die zijn gemaakt in Apple ProRAW hebben enkele belangrijke voordelen ten opzichte van ‘gewone’ foto’s. Je kunt de bestanden namelijk heel goed bewerken met minimaal kwaliteitsverlies. Dat is erg handig voor wie graag creatief bezig is. ProRAW-bestanden zijn wel erg groot, dus je gaat sneller door je opslagruimte heen.

Toch zijn de camera’s van de iPhone 12 Pro Max niet perfect. Als er een sterke lichtbron in het kader voorkomt, zoals de zon of een felle lamp, ontstaan er soms één of meer witte puntjes op de foto. Hierboven zie je er eentje naast de boom. Die eigenaardige bolletjes kunnen het resultaat behoorlijk ontsieren. Met een beetje geduld kun je deze imperfecties achteraf wel wegpoetsen, maar daar zit je vermoedelijk niet op te wachten.

Conclusie iPhone 12 Pro Max tweede indruk

De iPhone 12 Pro Max is een prima keuze voor de veeleisende gebruiker die een grote smartphone wil. Het toestel is razendsnel, heeft een mooi oled-scherm en uitstekende accuduur. De camera’s zijn veelzijdig en maken in de meeste omstandigheden erg goede foto’s. Fervente smartphonefotografen kunnen met Apple ProRAW bovendien nóg meer kwaliteit uit de lenzen persen.

Dat we toch ‘slechts’ op een 8 uitkomen, heeft vooral met een gebrek aan innovatie te maken. De iPhone 12 Pro Max is degelijk, betrouwbaar en stabiel, maar mist een ‘wow’-factor. Het design doet inmiddels best oubollig aan en de concurrentie gebruikt displays met een hogere verversingssnelheid. We hopen daarom op wat meer vernieuwing in Apples volgende toptoestel.

Kopen

Wil je de iPhone 12 Pro Max hebben? Voor een losse iPhone 12 Pro Max ben je bij Apple minimaal 1262,10 euro kwijt, maar veel webwinkels verkopen ‘m voor een paar tientjes minder. Als je een iPhone 12 Pro Max met abonnement bestelt, betaal je dit forse bedrag in termijnen. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Grafiet, Goud, Zilver en Oceaanblauw.