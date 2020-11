De iPhone 12 Pro Max is de beste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt, maar lang niet voor iedereen een aanrader. Hij krijgt bovendien concurrentie uit onverwachte hoek. Je leest er alles over in deze review van de iPhone 12 Pro Max.

Dit testexemplaar is voor de review door Apple ter beschikking gesteld.

iPhone 12 Pro Max review: fantastisch, maar niet voor iedereen

Hij was al niet goedkoop, maar door het standaard ontbreken van een oplader en oordopjes moet je eigenlijk nog een paar tientjes bij de adviesprijs optellen. Qua prijs-kwaliteitsverhouding gaat de iPhone 12 Pro Max er dan ook absoluut niet met de hoofdprijs vandoor. De zaak verandert wanneer we de prijs buiten beschouwing laten en puur kijken naar de kwaliteit. Daar ontbreekt het de iPhone 12 Pro Max namelijk niet, zoals je in deze review kunt lezen.

Nieuw design voelt vertrouwd aan

“Back to basics“. Zo kunnen we de iPhone 12-lijn het best omschrijven. De toestellen hebben een hoekig ontwerp met scherpe randen en een scherm dat plat op de behuizing lijkt te liggen. Met een beetje fantasie zie je de iPhone 4S en iPhone 5S van weleer er in terug. Ook heeft de nieuwe iPhone wel iets weg van de meest recente iPad Pro.

Over smaak valt niet te twisten, maar feit blijft dat de iPhone 12 Pro Max een hele grote telefoon is. Sterker nog, het is de grootste Apple-smartphone ooit. Heel veel groter dan de iPhone 11 Pro Max, zijn voorganger, is hij echter niet: het scheelt slechts een paar millimeter. Bovendien is de 12 Pro Max dankzij het platte scherm zelfs ietsjes dunner dan de vorige Pro Max.

Je hebt echter sowieso beide handen nodig om het toestel te besturen. Daarover gesproken: het hoekige design zorgt ervoor dat het toestel soms een beetje in je handen drukt tijdens het vasthouden. Of je je hieraan stoort is natuurlijk heel persoonlijk, maar de 11 Pro Max ligt dankzij de iets rondere afwerking net iets lekkerder in de hand.

Scherm is steviger geworden

Het schermformaat van de Pro Max is dit jaar gegroeid van 6,5 naar 6,7 inch. Dit is een knappe prestatie van Apple, want de 12 Pro Max is echt maar een paar millimeter groter dan zijn voorganger. We moeten hiervoor waarschijnlijk het nieuwe, maar vertrouwde design bedanken.

Afgezien van het grotere display is er maar weinig veranderd. De 12 Pro Max heeft net als de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro een oled-scherm, of zoals Apple het noemt: Super Retina XDR. De pixeldichtheid, die aangeeft hoe scherp het scherm is, is ten opzichte van de 11 Pro Max onveranderd gebleven en ook de contrastverhouding en helderheid zijn identiek.

Dit klinkt misschien negatief, maar dat is het niet. Integendeel zelfs: op de kwaliteit valt niets af te dingen. Het oled-paneel namelijk prachtige beelden op. Het forse schermformaat leent zich ideaal voor het kijken van films en spelen van games. Houd er wel rekening mee dat hij behoorlijk zwaar is, en dat kun je na verloop van tijd in je polsen gaan voelen.

Wel fijn is de toevoeging van Keramisch Schild. Apple heeft dit weerbarstige laagje aan alle iPhone 12-telefoons toegevoegd. De toestellen zouden hierdoor tot wel vier keer beter bestand zijn tegen vallen, krassen en stoten dan vorige iPhones. Wie zuinig is op haar/zijn spullen neemt deze claim voorlopig voor lief: de toekomst gaat uitwijzen of de nieuwe Apple-telefoons daadwerkelijk minder snel krassen.

Waar blijven ‘vloeiende’ iPhone-schermen?

Het scherm van de iPhone 12 Pro Max is echter niet perfect. Het is bijvoorbeeld best opmerkelijk dat de duurste Apple-telefoon van dit jaar een 60Hz-scherm heeft, terwijl concurrerende Android-telefoons steeds vaker de 90 of 120Hz aantikken. Dit betekent dat het scherm van die toestellen dus 90 of zelfs 120 keer per seconde van pixels ververst – met vloeiende animaties als gevolg – terwijl de nieuwe iPhone op de helft blijft steken.

Ook is het jammer dat de iPhone-notch nog behoorlijk fors is. Deze inkeping, waarin onder meer de Face ID-camera voor gezichtsontgrendeling zit, neemt een behoorlijke hap uit je scherm. In 2017, toen Apple de eerste iPhone met notch uitbracht, konden we hier begrip voor opbrengen, maar anno 2020 zou de inkeping toch kleiner moeten kunnen.

Camera: hallo LiDAR-scanner

De ‘normale’ iPhone en Pro-modellen lijken in 2020 behoorlijk op elkaar, maar hét grote onderscheid komen we op de achterkant tegen. De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max hebben namelijk een drievoudige lens; de iPhone 12 en 12 mini blijven op twee lenzen steken. De grote nieuwkomer dit jaar is de LiDAR-scanner, een splinternieuwe ‘afstandssensor’ die alleen op de Pro-modellen aanwezig is.

In theorie zet deze nieuwe techniek de poort open naar een wereld vol augmented reality-toepassingen (AR) en games. In de praktijk ga je ‘m vooral gebruiken tijdens het fotograferen. Hij kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig de afstand tot iemands gezicht of een object registreren en hier vervolgens de foto-instellingen op aanpassen.

Ook kun je met de LiDAR-scanner bijvoorbeeld virtuele meubels in je woonkamer plaatsen met de IKEA-app. Vooralsnog zijn dit soort AR-toepassingen echter vooral leuk om een paar keer uit te proberen, maar niet meer dan dat. Wel bewijst de LiDAR-scanner absoluut zijn waarde bij het maken van close-ups.

Zoomen, zoomen, zoomen

Gelukkig staat de camera van de iPhone 12 Pro Max wel als een huis. Je hebt drie lenzen tot je beschikking: de ultragroothoek- en groothoeklens krijgen versterking van een telelens (allemaal 12 megapixel). Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je maximaal 2.5x optisch kunt inzoomen met het forse toestel. Hiermee haal je het beeld op foto’s en video’s dichterbij, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

0.5x optische zoom

1x optische zoom

2.5x optische zoom

Verder beschikt de iPhone 12 Pro Max over optische beeldstabilisatie met fysieke sensorverschuiving. Dit klinkt heel technisch, maar het komt erop neer dat er daadwerkelijk een fysieke sensor in het toestel zit die het beeld stabiel probeert te maken tijdens het fotograferen en filmen. Het gevolg: minder schokkerige foto’s en video’s. De meeste telefoons bootsen dit stabiliseren met een softwarematig trucje na, maar leveren hierdoor wel iets in op kwaliteit.

Al met al beschikt de iPhone 12 Pro Max daarmee over de beste iPhone-camera ooit. Kiekjes ogen onder vrijwel alle lichtomstandigheden natuurgetrouw en scherp. Ook weet de camera contrasten goed vast te leggen en hetzelfde geldt voor de Nachtmodus. Die is beduidend beter dan op de gewone iPhone 12, zoals onderstaande vergelijkingsfoto laat zien.

iPhone 12

iPhone 12 Pro Max

Hardware: klaar voor 5G

Over de hardware van de iPhone 12 Pro Max kunnen we kort zijn: het toestel is razendsnel. Apps openen direct en van wachttijd is nooit sprake. Ook grafisch veeleisende games zijn geen probleem, evenals het bewerken van films en video’s. Bovendien wordt het toestel dankzij de grote hoeveelheid werkgeheugen (6GB) niet snel traag, hoeveel apps je ook tegelijkertijd open hebt staan.

Ook fijn is dat de A14-chip, die het toestel van kracht voorziet, met 5G overweg kan. Vooralsnog hebben we in Nederland met een eerste versie van de opvolger van 4G te maken, maar diens aanwezigheid is handig voor wanneer je je iPhone minstens een paar jaar wil gebruiken. Momenteel is 5G echter nog niet landelijk dekkend en zijn de snelheidswinsten beperkt.

Accuduur lost de belofte in

De iPhone 12 Pro Max is de grootste, beste en duurste iPhone van dit jaar. Daar hoort natuurlijk een goede accu bij. Gelukkig weet ook Apple dit en kunnen we concluderen dat het met de accuduur van de iPhone 12 Pro Max wel snor zit. Bij normaal tot intensief gebruik kun je anderhalf tot twee dagen op een volle lading doen.

Dat brengt ons bij wellicht wel dé Apple-verrassing van dit jaar: MagSafe. Alle iPhone 12-telefoons, dus ook de Pro Max, hebben een magnetische aansluiting op de achterkant. Wanneer je hier een geschikt accessoire tegenaan houdt – zoals een draadloze oplader, beschermhoes of pasjeshouder – ‘klikt’ deze automatisch op de juiste plek vast. Bovendien kun je MagSafe-accessoires stapelen door bijvoorbeeld een draadloze oplader op een hoesje te leggen.

Conclusie iPhone 12 Pro Max review

De iPhone 12 Pro Max is de beste en grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Op papier valt er weinig op het toestel af te dingen: het design is stijlvol, de camera’s presteren uitstekend en ook de hardware en accuduur zijn niet minder dan keurig te noemen.

Het grootste ‘probleem’ van de iPhone 12 Pro Max is dan ook de iPhone 12. Apples goedkopere instapmodel heeft namelijk alles in huis wat de meeste mensen in een telefoon zoeken. Alleen wanneer je echt alles uit de iPhone-camera wil halen, diep in de buidel wil tasten én je van grote telefoons houdt, is de iPhone 12 Pro Max een aanrader.

Kopen

Een losse iPhone 12 Pro Max begint bij 1259 euro. Voor dat geld krijg je het instapmodel 128GB opslag. Voor de grotere varianten met 256 en 512GB opslag betaal je uiteraard meer. Bij een iPhone 12 Pro Max met abonnement betaal je het aankoopbedrag in maandelijkse termijnen af. De grootste iPhone ooit komt in vier kleuren: goud, grafiet, oceaanblauw en zilver. Via onderstaande prijsvergelijker kun je onder meer filteren op kleur, opslagcapaciteit, provider en meer.