iPhone 12 Pro eerste indruk: nog scherper gefocust op de pro-gebruiker

De iPhone 12 Pro richt zich op een nog specifiekere doelgroep, nu hij meer op de iPhone 12 lijkt dan ooit. Wij gaan met de nieuwste Pro aan de slag in deze eerste indruk.

Eerste indruk: aan de slag met de iPhone 12 Pro

Eerder las je op iPhoned al de eerste indruk van de iPhone 12, nu gaan we verder met het testen van de iPhone 12 Pro. Lees ook onze preview van de iPhone 12 voor een compleet beeld van de twee iPhone 12-modellen die nu beschikbaar zijn.

Geen oplader of oordopjes

Ook de duurdere iPhone 12 Pro moet het voortaan zonder accessoires in de verpakking doen. In het (extra kleine) doosje zit vanaf nu enkel een oplaadkabel, Apple-sticker en Lightning-naar-usb-c-kabel. Apple wil zo milieuvervuiling tegengaan, met het argument dat de meeste mensen toch al een iPhone-oplader hebben.

Design: modern en klassiek tegelijk

Het design van de iPhone 12 Pro laat zich goed vergelijken met dat van de iPhone 12. Beide toestellen introduceren een nieuw ontwerp dat doet denken aan dat van de iPhone 5, maar dan met een voorkantvullend display en Face ID.

Dat is goed nieuws, want het toestel ligt hierdoor fijner in de hand en is net wat dunner geworden. Bovendien is het hoekigere design een stuk mooier dan het rondere ontwerp van de iPhone 11, al is dat uiteraard puur persoonlijke voorkeur.

Het enige uiterlijke verschil zien we terug in de rand die om het toestel heen zit. De iPhone 12 Pro heeft een roestvrijstalen frame, terwijl de iPhone 12 een goedkoper aluminium randje heeft. Dit zorgt ervoor dat de rand van de 12 Pro veel glimmender is en die van de reguliere 12 mat is afgewerkt. Persoonlijk vind ik de iPhone 12 er hierdoor juist mooier uitzien: het glimmende frame van de 12 Pro is een magneet voor vingerafdrukken die extra goed zichtbaar zijn.

Op de achterkant is de iPhone 12 Pro juist mat afgewerkt, in tegenstelling tot glimmende achterkant van de iPhone 12. Het Apple-logo is hierdoor wat minder schreeuwerig en het contrast met de cameramodule ziet er op de Pro net wat mooier uit. Zo heeft Apple ondanks het nagenoeg identieke design het toch voor elkaar gekregen om de duurdere Pro er net wat meer premium uit te laten zien.

Dichterbij de iPhone 12

De iPhone 12 Pro ligt namelijk dichterbij de iPhone 12 dan ooit: de toestellen hebben nu allebei een Super Retina XDR-oled-scherm, iets wat tot nu toe enkel voor de duurdere Pro-modellen weggelegd was. De twee iPhones hebben zelfs een identiek formaat van 6,1 inch.

Daardoor zijn de verschillen een stuk kleiner geworden. Naast het meer premium design heeft de iPhone 12 Pro een scherm met een iets hogere helderheid, maar vind je het grootste verschil als we naar de camera kijken. Zo hebben we de iPhone 12 en iPhone 12 Pro naast elkaar gehouden, maar konden wij nauwelijks een verschil zien wat het scherm betreft.

Camera: Dolby Vision en meer

De iPhone 12 Pro is (net als vorig jaar) uitgerust met een driedubbele camera. Een groothoeklens, ultragroothoeklens en telelens. De telelens is de enige die de reguliere iPhone 12 niet heeft. Deze maakt optisch inzoomen mogelijk, zodat je zonder kwaliteit te verliezen beeld dichterbij haalt.

Bovendien is de iPhone 12 Pro een echte krachtpatser wat video-opnames betreft. Het is de eerste smartphone-camera die in Dolby Vision kan opnemen, zodat je schitterende hdr-beelden maakt. Dat zorgt voor extra levendige kleuren. Deze video’s komen vooral tot zijn recht als je ze op een iPhone 11 Pro, iPhone 12 of 12 Pro kijkt, of hem deelt met een Apple TV 4K.

Bij de eerste testfoto’s die we hebben gemaakt, valt direct op hoe realistisch het kleurgebruik behouden blijft. Ook verschillende tinten van dezelfde kleur worden netjes uit elkaar gehouden, zodat een natuurgetrouw beeld ontstaat waarop ook subtiele details tot hun recht komen.

LiDAR: een uitkomst voor AR en fotografie

De iPhone-camera wordt vanaf de 12 Pro bijgestaan door een LiDAR-scanner, een nieuwe sensor die we kennen van de iPad Pro 2020 die eerder dit jaar verscheen. Deze nieuwe sensor meet de afstand van de camera tot aan een object of persoon. Hierdoor kan de camera beter inschatten hoe ver iets of iemand wegstaat en daar de instellingen op aanpassen.

Dat zorgt onder meer voor betere foto’s die je met de portretfunctie maakt en een hogere kwaliteit van kiekjes die een beroep doen op de nachtmodus. Bovendien gaat autofocussen dankzij de nieuwe sensor een stuk sneller.

Daarnaast is LiDAR vooral een uitkomst voor alles wat met augmented reality te maken heeft. Met de scanner maakt je iPhone een digitale driedimensionale kaart van een ruimte, zodat digitale objecten er veel geloofwaardiger ingezet kunnen worden. Bovendien werken AR-apps veel sneller dankzij deze sensor: zonder eerst je iPhone heen en weer te bewegen, heeft de 12 Pro je kamer in kaart gebracht en kun je bijvoorbeeld met de Meten-app tot op de centimeter.

MagSafe: Apples onzichtbare verbetering

Een fijne nieuwe functie is MagSafe: een magnetische aansluiting die in de achterkant van de iPhone 12 en 12 Pro verwerkt zit. Hier kun je speciale MagSafe-accessoires op aansluiten, zoals de draadloze MagSafe-lader van Apple. Omdat de magneet de draadloze oplaadspoelen precies goed uitlijnt, gaat de oplaadsnelheid volgens Apple flink omhoog.

Uit een eerste test vinden we het echter lang duren tot de iPhone-accu op deze manier gevuld wordt. De meegeleverde Lightning-naar-usb-c-kabel gebruiken werkt een heel stuk sneller. MagSafe maakt daarnaast nieuwe accessoires mogelijk, waar ook derden mee aan de slag kunnen. De eerste MagSafe-autohouders zijn al aangekondigd, dus we zijn benieuwd wat de nieuwe aansluiting nog meer oplevert.

Prestaties en accu

Omdat we de iPhone 12 Pro nog niet zo lang hebben kunnen testen, kunnen we nog niet zoveel zeggen over de prestaties van de nieuwe A14-chip en de accuduur. We gaan de komende week het toestel uitgebreid testen en presenteren dan onze definitieve review. Daarin gaan we verder in op de prestaties en accuduur van dit nieuwe toestel.

Conclusie iPhone 12 Pro eerste indruk

De iPhone 12 Pro richt zich steeds meer op een specifieke doelgroep. Nu de iPhone 12 hetzelfde scherm en dezelfde processor heeft, moet de Pro zich op andere vlakken onderscheiden. Eigenlijk is de betere camera de enige echte reden om de Pro boven de reguliere 12 te kiezen. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat we nog meer ontdekken als we deze iPhone de komende dagen uitgebreid testen. Check volgende week ons definitieve oordeel in de uiteindelijke iPhone 12 Pro review.

iPhone 12 Pro kopen

