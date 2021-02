Het is inmiddels zo’n vier maanden geleden dat Apple zijn nieuwste iPhones presenteerde, waaronder de kleine en razendsnelle iPhone 12 mini. Hoe dat toestel bevalt na een paar maanden gebruik, lees je in deze tweede indruk.

Tweede indruk van de iPhone 12 mini

In november publiceerden we onze review van de iPhone 12 mini en in de conclusie noemden we onder andere dat dit dé telefoon is waar veel Apple-liefhebbers jaren op hadden gewacht. De prijs is afgelopen maanden iets gezakt, wat het toestel iets aantrekkelijker maakt, maar de verkoop valt volgens sommige geruchten flink tegen. In deze tweede indruk lees je daarom al onze ervaringen die we afgelopen maanden hebben opgedaan.

Design: klein en fijn, maar niet zo chique

Ik verbaas me na een tijd gebruik van de iPhone 12 mini nog steeds over de cuteness-factor. Het toestel is klein, smal, dun en dat is iets wat ik al jaren niet meer gezien of gebruikt heb. Dat in combinatie met de hardware en features (waarover later meer) maakt het gewoonweg een uniek apparaat.

De rechte randen van de behuizing zorgen voor extra houvast en irriteren minder dan bij de grotere iPhone 12, die je dan ook beter met twee handen kunt gebruiken. Deze zijn mat afgewerkt, wat zorgt voor een strak uiterlijk. Dat geldt niet voor de glimmende achterzijde die is opgetrokken uit glas. Vingerafdrukken ontstaan al als je er naar kijkt, al geldt dat minder voor de matte cameramodule.

Oledscherm is prachtig, randen en notch zijn te groot

Over het scherm van de iPhone 12 mini zijn we nog steeds erg te spreken. Het gaat immers om een oled-display, wat ervoor zorgt dat kleuren van het scherm afspatten en zwart echt goed wordt weergegeven. Wat ons betreft is dat type scherm een must in elk toestel, maar helemaal in deze prijsklasse.

Samen met de hoge resolutie van 2340 bij 1080 pixels zorgt dat ervoor dat foto’s, films, websites, apps en games er scherp uitzien. Waar de iPhone 12 mini minder goed op scoort, en veel high-end Android-telefoons bijvoorbeeld veel beter, is de ververssnelheid van het scherm.

Apple kiest bij de iPhone 12-serie (helaas) voor 60Hz-schermen, waardoor deze 60 keer per seconde verversen. Kijk je naar Android-land, dan is een toestel met een 60Hz-scherm alleen nog te vinden in het budgetsegment. Smartphones die de helft kosten van de iPhone 12 mini zijn al voorzien van 90Hz- of zelfs 120Hz-schermen. Hierdoor voelen deze telefoons sneller en soepeler aan.

Ook jammer zijn de schermranden en notch. Uiteraard is dat (ook) een kwestie van smaak, maar anno 2020 en 2021 vinden we dat wel punten waarin ook Android-fabrikanten voorop lopen. Waar Apple jaren geleden de marktleider was bij de introductie van nieuwe features, design en functies, is dat nu echt niet meer altijd het geval.

Prima, maar beperkte camera’s

De iPhone 12 mini beschikt in totaal over drie camera’s, elk met een resolutie van 12 megapixel. Aan de voorzijde vind je de selfiecamera, waarmee je prima selfies schiet of kunt FaceTimen. Op de achterkant zijn een groothoek- en ultragroothoeklens geplaatst. Daarmee schiet je veelal een prima kiekje zoals we gewend zijn van Apple.

Kleuren zien er goed uit en dat geldt ook voor het contrast en de resolutie. De mogelijkheden zijn echter niet zo uitgebreid als bij de iPhone 12 Pro’s of bij veel Android-smartphones. Is de camera niet het focuspunt van een smartphone voor jou, dan volstaat de 12 mini prima.

Nog even over het ‘camera-eiland’, waarin de twee lenzen zijn verwerkt. Die steken enkele millimeters uit het toestel, wat ervoor kan zorgen dat ze iets sneller beschadigen. Een hoesje lost dit al snel op, omdat de sensoren dan ‘in’ het hoesje vallen.

Prestaties om je vingers bij af te likken

Over de prestaties van de iPhone 12 kunnen we kort zijn: die zijn simpelweg uitstekend. Van wisselen tussen apps of het spelen van een zware game: het toestel draait z’n hand er niet voor om. Zo’n krachtige smartphone als deze in zo’n formfactor is al jaren niet meer op de markt verschenen. Apple scoort extra pluspunten dat ze de A14-chip ook in de normale iPhone 12’s gebruikt hebben en niet alleen in de Pro-modellen.

Accuduur is voldoende

In onze review bestempelden we de accuduur als goed, maar niet meer dan dat. Ons oordeel daarover is afgelopen maanden onveranderd gebleven. Toch hoef je je geen zorgen te maken, want de iPhone 12 mini gaat bij normaal gebruik gewoon een dag mee.

Gebruik je ‘m redelijk intensief, dan moet je echter niet gek staan te kijken dat je aan het eind van de middag of het begin van de avond toch even moet bijladen. Dat kan via de Lightning-poort, maar ook draadloos. Houd er wel rekening mee dat Apple geen oplader meelevert.

Heb je die nog niet liggen van een vorige iPhone, dan moet je dus nog wel even in de buidel tasten. Een usb-kabeltje wordt trouwens wel meegeleverd en Apple doet dit om zo het milieu en (transport)kosten te besparen.

MagSafe is fijn, maar ontwikkeling is gewenst

Het draadloos opladen kan onder andere via MagSafe en dat is een fijne mogelijkheid. Zo kun je makkelijk een ‘draadloze’ oplader op de achterkant vastklikken, wat werkt via magneten. Houd er dan wel rekening mee dat opladen via die weg langzamer gaat dan met een kabeltje.

Ook MagSafe moet natuurlijk een inkomstenbron worden van Apple en andere fabrikanten die hiervoor accessoires gaan uitbrengen. Naast opladers kun je ook denken aan auto- of kaartenhouders. Die klik je op je toestel, of weer op een speciaal MagSafe-hoesje, en daarin kun je enkele pasjes steken.

5G aan boord is alvast fijn

Misschien kijk je nu nog niet helemaal om naar 5G en dat is logisch. Voordat we echt kunnen genieten van het nieuwe mobiele (data)netwerk is het alweer 2022. Dat heeft te maken met de benodigde frequentie die dan wordt geveild. Wel ben je met de iPhone 12 mini alvast klaar voor de toekomst, zeker als je je toestel jarenlang gebruikt.

Meer weten over 5G? Check dan ook onderstaande video. Daarin gaan dieper we in op vijf vragen en antwoorden over de aankomende netwerktechnologie.

Conclusie iPhone 12 mini tweede indruk

De iPhone 12 mini gooide vorig jaar al hoge ogen door zijn compacte behuizing en geweldige prestaties, en dat is nog steeds zo. Wel vinden we het jammer dat de opslag met 64GB aan beetje beperkt is. Daarentegen is de prijs de afgelopen maanden iets gezakt, waardoor de telefoon aantrekkelijker is geworden.

Prijs en deals iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini heeft een adviesprijs van 809 euro, maar inmiddels koop je een losse iPhone 12 mini voor zo'n 729 euro. Natuurlijk kun je de iPhone 12 mini ook combineren met een abonnement. Keuze heb je uit de kleuren mintgroen, zwart, rood, donkerblauw en wit.