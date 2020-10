iPhone 12 eerste indruk: de nieuwe standaard is meer Pro dan ooit

De iPhone 12 is vanaf vrijdag verkrijgbaar in Nederland, maar iPhoned kon alvast met het nieuwe toestel aan de slag. Lees hier onze eerste indruk.

Eerste indruk: de iPhone 12

Een nieuw design, ondersteuning voor 5G, een veel mooier scherm en beter camerasysteem: de iPhone van 2020 had voor Apple duidelijk genoeg in huis om de iPhone 11S over te slaan. Volgens Apple is de iPhone 12 de start van ‘een nieuw hoofdstuk’ voor het bedrijf.

Verpakking: kleiner en leger dan ooit

Dat nieuwe hoofdstuk heeft in ieder geval een controversieel begin: nog voordat je de iPhone 12 aanzet, kom je Apples meest spraakmakende beslissing van het jaar tegen. Vanaf nu worden iPhones zonder adapter of setje EarPods in de doos geleverd. Je krijgt enkel een oplaadkabel, Apple-sticker en juridische info in een klein boekje.

Het idee hierachter is dat de meeste mensen die een iPhone kopen al een oplader thuis hebben liggen, en deze massaproductie van adapters dus vooral voor milieuvervuiling zorgt. Het voordeel is wel dat de meegeleverde kabel een usb-c-naar-Lightning-kabel is. Heb je dus een laptop met een usb-c-poort of een usb-adapter van een ander apparaat, dan kun je deze gebruiken om de iPhone 12 mee op te laden. Uiteraard werken je oude Lightning-opladers ook gewoon.

Een nieuw design

Laten we de verpakking voor wat hij is, dan valt direct het nieuwe design op. De iPhone 12 ziet er prachtig uit: het apparaat introduceert een nieuw design dat voor iPhone-veteranen toch herkenbaar is. De tijd van afgeronde randen is voorbij en Apple keer terug naar een vierkanter ontwerp, met hardere randen en een ‘platter’ design.

Dat levert een iPhone op die dunner is dan zijn voorganger, beter in de hand ligt en er (wat ons betreft) een stuk mooier uitziet.

Door terug te pakken op het ontwerp van de iPhone 5 en nieuwe iPad Pro’s heeft Apple in een klap weer een smartphone-design te pakken dat zich met geen enkele concurrent laat vergelijken. In ieder geval totdat de eerste schaamteloze kopie de kop opsteekt.

Oled-scherm is grote sprong voorwaarts

Een belangrijke reden voor dit indrukwekkende design is het nieuwe scherm. De iPhone 12 is de eerste ‘instap-iPhone’ die uitgerust is met een oled-display en dat zie je meteen. Het lcd-display waar de iPhone XR en iPhone 11 het mee moesten doen is verleden tijd: de iPhone 12 heeft voortaan (bijna) net zo’n goed scherm als de Pro-modellen.

Dat is goed te zien: het Super Retina XDR-oled-scherm van Apple heeft een bredere kleurweergave, diepere zwarttinten en hoger contrast. Een bijkomend voordeel is dat oled-schermen panelen hebben die beter buigbaar zijn. Daardoor zijn de schermranden van de iPhone 12 een stuk smaller dan die van de iPhone 11. Het nieuwe display komt daarmee het volledige design van de iPhone 12 ten goede.

5G en MagSafe

Twee verbeteringen in de iPhone 12 die je niet direct ziet, zijn ondersteuning voor 5G en de introductie van MagSafe. Alle iPhone 12-modellen ondersteunen 5G, de nieuwe standaard voor mobiel internet die in Nederland nog niet breed beschikbaar is. Dat maakt van 5G-ondersteuning dus vooral een fijne functie om te hebben in de toekomst. De komende jaren zal 5G de nieuwe standaard worden en dan is het fijn als je smartphone dit al kan gebruiken.

MagSafe is wel direct bruikbaar: deze nieuwe magnetische aansluiting maakt een hele serie aan nieuwe accessoires mogelijk. Door een magneet en nfc-chip in de achterkant van de iPhone te stoppen, kun je deze magnetisch ‘vastplakken’ aan accessoires die een soortgelijke magneet hebben.

Apple heeft al wat hoesjes uitgebracht die de magneet ondersteunen en een speciale MagSafe-oplader. Deze lader klikt op een optimale plaats vast om de draadloze oplaadsnelheid te optimaliseren. Bovendien is de MagSafe-lader met een capaciteit van 15 Watt de snelste draadloze lader die je voor een iPhone kunt kopen. Reken er maar op dat er snel meer MagSafe-accessoires van andere merken zullen volgen.

Camera: de frontcamera is niet vergeten

De iPhone 12 heeft dezelfde camera-indeling als vorig jaar, maar Apple heeft op dit gebied ook niet stilgezeten. Op de achterkant zien we twee 12 megapixel-lenzen: een primaire camera en een groothoeklens. Met de groothoeklens kun je extra ver uitzoomen; ideaal voor groepfoto’s en landschappen.

Vooral door software worden deze camera’s weer naar een hoger niveau getild. Met de Nachtmodus maakt het toestel betere foto’s in het donker, Deep Fusion is nu beschikbaar op alle camera’s om zo details en textuur te verbeteren en met Smart HDR wordt automatisch de ultieme foto samengesteld.

Het goede nieuws voor selfiefans is dat deze Nachtmodus en Deep Fusion nu ook beschikbaar is voor de frontcamera. Daardoor heb je zelfs geen flitser nodig om in het donker een selfie te maken die goed belicht is.

Accu, specs en meer: tijd om te testen!

Om iets te kunnen zeggen over de accuduur en A14-chip waar de iPhone 12 op draait, zullen we het toestel langer moeten testen. Volgende week lees je onze definitieve iPhone 12 review waarin we uitgebreid kijken naar de accuduur en de manieren waarop Apple wederom een nieuwe standaard lijkt te zetten met zijn A14-processor.

Conclusie iPhone 12 eerste indruk

Hoewel dit slechts een eerste indruk is, snappen we wel waarom Apple de naam ‘iPhone 11S’ heeft overgeslagen. Het nieuwe design is een duidelijke stap vooruit en vooral het nieuwe scherm brengt de iPhone 12 dichterbij de Pro-modellen dan ooit. We gaan de komende week hard aan de slag om het toestel te testen. Houd iPhoned dus in de gaten voor onze definitieve review en videoreview.

