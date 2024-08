iPhone 11 vs iPhone SE 2022: welke budget-iPhone is de beste keuze?

Is je toestel toe aan vervanging en ben je op zoek naar een budgetvriendelijke iPhone? iPhoned legt je uit wat de verschillen zijn tussen de iPhone 11 en iPhone SE 2022.

iPhone 11 vs iPhone SE 2022

De iPhone 11 en iPhone SE 2022 zijn momenteel beide flink goedkoper in huis te halen, maar er zijn enkele verschillen tussen de toestellen. Deze kleine verschillen kunnen een grote impact hebben op je keuze. Het is daarom niet altijd verstandig om direct voor de goedkoopste optie te gaan zonder verdere overweging. Er zijn persoonlijke voorkeuren en andere factoren die je keuze kunnen beïnvloeden. Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen tussen de twee modellen voor je op een rij gezet

Klein en compact

De iPhone 11 beschikt over een 6,1-inch lcd-scherm. Het randloze scherm wordt nog onderbroken door de notch aan de bovenkant, en de achterkant van de behuizing is van glas. De iPhone SE 2022 heeft een 4,7-inch lcd-scherm en geen notch aan de bovenkant van het scherm, dat maakt deze budgetvriendelijke topper een stuk kleiner dan de iPhone 11.

Krachtige chip

De iPhone SE 2022 is uitgerust met de nieuwe A15 Bionic-chip, dezelfde chip die ook in de iPhone 13 te vinden is. Dankzij deze A15 Bionic-chip kun je met de iPhone SE 2022 zware taken probleemloos aan. Ook kun je verrassend mooie foto’s maken, mede door de verbeterde beeldsignaalprocessor.

De iPhone 11 wordt aangedreven door de A13 Bionic-chip, de toonaangevende Apple-processor van 2020. Deze krachtige chip vind je ook in de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, die beide honderden euro’s duurder zijn. Volgens Apple is de A13-chip ongeveer 20 procent krachtiger dan de A12-chip in de iPhone XR.

Bijna de hele dag te gebruiken

De iPhone 11 gaat volledig opgeladen zo’n 17 uur mee en kan dus gemakkelijk een hele dag op één acculading. Daarnaast kun je het toestel snel opladen met een maximaal vermogen van 18 watt, waardoor de accu in de meeste gevallen binnen een halfuur voor de helft opgeladen is.

De batterij van de iPhone SE 2022 gaat 15 uur mee, wat 2 uur langer is dan de SE 2020, ondanks dat ze dezelfde batterij hebben. Dit betekent dat je het toestel bijna een hele dag kunt gebruiken zonder op te laden. Leg je beide toestellen naast elkaar dan is te zien dat de batterij van de iPhone 11 zo’n 2 uur langer mee gaat dan die van de iPhone SE 2022.

De beste camera’s

De camera’s van de iPhone 11 hebben een resolutie van 12 megapixels, inclusief de frontcamera. Aan de achterkant heeft de iPhone 11 twee camera’s: een groothoeklens en een ultragroothoeklens. De ultragroothoeklens is ideaal voor het maken van landschapsfoto’s of voor het fotograferen van grote groepen vrienden of familie.

Net als de iPhone SE 2020 heeft de nieuwe iPhone SE weer een enkele camera aan de achterkant. Deze 12-megapixelcamera blijft ongewijzigd. Ook de selfiecamera heeft dezelfde specificaties als voorheen met 7 megapixels. De A15-chip analyseert foto’s op pixelniveau en combineert meerdere beelden om tot één optimale foto te komen. Hierdoor zien de uiteindelijke foto’s er beter uit dan bij eerdere modellen.

Klein toestel voor een klein prijsje

Bij de aanschaf van de iPhone 11 kun je kiezen uit drie opslagcapaciteiten: 64 GB, 128 GB of 256 GB. Het toestel heeft standaard 4 GB werkgeheugen. De iPhone 11 was voorheen verkrijgbaar in meerdere kleuren, momenteel is het toestel alleen nog verkrijgbaar in het zwart of wit. De beste prijs voor dit toestel is momenteel bij Mobiel.nl, daar betaal je nog 388 euro voor het losse toestel. Schaf jij hem liever met abonnement aan, dan kun je tot 172 euro toestel korting ontvangen.

Bij de aanschaf van de iPhone SE 2022 kun je kiezen uit drie kleuren: rood, zwart en wit. Daarnaast zijn er drie opslagcapaciteiten beschikbaar: 64 GB, 128 GB en 256 GB. De oorspronkelijke prijs van het toestel begon bij 529 euro voor de variant met 64 GB opslagruimte. Je haalt het toestel nu echter al een stuk goedkoper in huis bij Bol, daar betaal je namelijk 366 euro voor het losse toestel.

Welke goedkope iPhone past bij mij

Maar wat is de beste keuze? Dat blijft een persoonlijke afweging. De iPhone SE 2022 is momenteel wellicht goedkoper dan de iPhone 11, maar dit betekent wel dat je enkele compromissen moet sluiten, zoals een 12-megapixelcamera en een kortere batterijduur. Daartegenover staat dat de iPhone 11 een groothoeklens, ultragroothoeklen, en een batterijduur van 17 uur biedt.