Review-update: de iPhone 11 Pro is anno 2022 een slechte koop

De iPhone 11 Pro is inmiddels twee jaar oud, en nog steeds een fantastisch toestel. Maar dat we het tóch afraden om de iPhone 11 Pro in 2022 te kopen, lees je in deze review-update.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het zijn de eerste iPhones met het Pro-label: de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. In september 2019 werden ze door Apple aangekondigd, samen met de goedkopere iPhone 11. Wat vooral opviel bij de iPhone 11 Pro (Max) was de camera: hij had als eerste iPhone een drievoudig camerasysteem.

Met dat camerasysteem maak je schitterende foto’s – óók in het donker. Bovendien heeft het paradepaardje uit 2019 een prachtig oled-scherm, met onder de motorkap een sterke processor. Het zijn allemaal redenen om de iPhone 11 Pro te willen. Toch kun je dat beter niet doen, want er zijn twee betere alternatieven.

iPhone 11 Pro design: nog steeds stijlvol

Laten we eerst ingaan op het design. De verschillen zijn niet heel groot, maar de iPhone 11 Pro ziet er iets anders uit dan zijn opvolgers. Aan de zijkanten buigen de randen van het toestel af, terwijl de nieuwste iPhone 12 (Pro) en iPhone 13 (Pro) platte zijkanten hebben en veel hoekiger zijn.

Dat is geen minpunt: de iPhone 11 Pro ziet er met het roestvrijstalen frame en een voor- en achterkant van glas nog steeds bijzonder chique en premium uit. Wel is de notch (inkeping voor de selfiecamera) iets breder dan bij de iPhone 13.

Wat betreft kleur zijn er vier uitvoeringen: groen, spacegrijs, zilver en goud. Ook kun je kiezen tussen twee schermformaten: 5,8 of 6,5 inch. Naast het formaat (en daardoor ook de batterijduur) zijn er geen verschillen tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro camera: niet de beste

Aan de achterkant van de 11 Pro zitten drie 12-megapixelcamera’s: een groothoeklens, een ultragroothoeklens en een telelens. De ultragroothoeklens is ideaal voor vergezichten: hij heeft een beeldhoek van 120 graden, waardoor je veel meer van de omgeving vastlegt. Met de telelens zoom je in zonder kwaliteitsverlies.

Twee jaar terug waren we erg onder de indruk van de camera – vooral dankzij de komst van de Nachtmodus. Vergelijken we de plaatjes nu met die van de iPhone 12 Pro en iPhone 13 Pro, dan zien we dat de camera van de iPhone een flinke sprong heeft gemaakt. Zeker bij situaties met weinig licht zijn de verschillen groot, waarbij de foto’s van de 11 Pro er veel donkerder en korreliger uitzien.

Snelheid en batterij

De A13 Bionic-chip van de iPhone 11 Pro voelt nog steeds snel aan. Alledaagse taken zoals WhatsAppen en het surfen in Safari verlopen soepel en gaan zonder vertraging. Ook bij grafisch intensievere taken zoals het spelen van games of het stoeien met Snapchat-filters loopt de A13 Bionic niet snel tegen zijn grenzen aan.

De batterijduur is prima. De kleinere 11 Pro gaat ongeveer een dag mee, met de Max-versie houden we het zo’n anderhalve dag uit. De nieuwe iPhone 13 Pro-modellen hebben overigens een grotere batterij en zijn energiezuiniger, dus daar gaat de accu langer mee.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moet je de iPhone 11 Pro in 2022 kopen?

Op de iPhone 11 Pro valt weinig aan te merken. Hij is gewapend met een drievoudig camerasysteem, de A13 Bionic-chip is nog steeds krachtig en hij ziet er stijlvol uit. Toch denken we dat je de iPhone 11 Pro niet moet kopen, omdat er betere alternatieven zijn.

Dit heeft te maken met de prijs. De 11 Pro is alweer ruim twee jaar oud, maar nog weinig in prijs gezakt. Na de lancering kostte het toestel 1159 euro. Kijken we naar de huidige iPhone 11 Pro prijzen, dan is de goedkoopste nieuwprijs op het moment van schrijven 923 euro.

Daarmee is het verschil met de nieuwere 12 Pro klein. Die is volgens de iPhone 12 Pro prijsvergelijker ongeveer honderd euro duurder. Daar krijg je 5G-ondersteuning voor terug, een camera die op bijna alle fronten nét wat beter is en een versere chip die Apple een jaar langer zal ondersteunen.

Conclusie iPhone 11 Pro in 2022 review

De iPhone 11 Pro is nog steeds een uitstekend toestel. Maar ondanks dat hij alweer tweeënhalf jaar oud is, is het paradepaardje van 2019 nog maar weinig in prijs verlaagd. Het prijsverschil met de iPhone 12 Pro is klein, en die is met de 5G-ondersteuning en een betere camera zijn meerprijs waard. Ga alleen voor de iPhone 11 Pro als je hem tweedehands van iemand kunt overnemen, of als je op een refurbished iPhone uit bent.