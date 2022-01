Review-update: is de iPhone 11 anno 2022 nog interessant?

De iPhone 11 is ruim twee jaar oud, maar door de lage prijs een interessant toestel. Is het een goede koop, of zijn er betere alternatieven? In dit artikel lees je of de iPhone 11 nog de moeite waard is in 2022.

In september 2019 bracht Apple drie nieuwe iPhone-modellen uit. De paradepaardjes waren de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, maar de populairste telefoon was het instapmodel: de 6,1-inch iPhone 11. Die was liefst 250 euro goedkoper, maar deed niet veel onder voor zijn duurdere broers.

De iPhone 11 wordt namelijk aangedreven door dezelfde krachtige A13-processor als zijn grotere broers. Aan de achterzijde heeft de iPhone 11 – die verkrijgbaar is in liefst 6 kleuren – bovendien een verbluffende dubbele camera met een Nachtmodus. Wel moet de iPhone 11 het in tegenstelling tot de Pro doen zonder derde cameralens en oled-scherm, maar die extraatjes zijn voor de meeste mensen te missen.

iPhone 11 design: nog steeds prima

Het ontwerp van de iPhone 11 is wat verouderd, al oogt hij nog steeds modern. Aan de zijkanten buigen de randen af van de iPhone 11 af, terwijl de nieuwste iPhones door de platte zijkanten veel hoekiger zijn. Dat is niet per se een minpunt. De één heeft de voorkeur voor het hoekige design, de ander had liever dat Apple het bij het oude had gelaten.

Wij vinden dat de iPhone 11 er nog steeds mooi uitziet. Het 6,1-inch scherm strekt zich uit van rand tot rand en hij heeft geen thuisknop met Touch ID. Ook is hij verkrijgbaar in allerlei vrolijke tinten, al moet je daar van houden. Je hebt onder meer de keuze uit groen en lavendel, maar de iPhone 11 is ook beschikbaar in het neutralere zwart en wit. Met het display van 6,1 inch is de iPhone 11 overigens groter dan de iPhone 12 en 13, die een schermformaat van 5,8 inch hebben.

Verder is het goed om te weten dat de iPhone 11 uitgerust is met een lcd-scherm, in plaats van oled. Zo’n lcd-scherm oogt nét wat minder fraai dan het oled van de Pro-iPhones en iPhone 12 en iPhone 13, al moet je de iPhones naast elkaar leggen om het verschil te zien. Het is geen reden om de iPhone 11 niet te kopen.

iPhone 11 camera: niet de beste

Toen Apple de iPhone 11 in 2019 lanceerde, waren we erg onder de indruk van de camera. Die kreeg er een ultragroothoeklens bij, waarmee je veel meer op de foto vastlegt – hij heeft een beeldhoek van 120°. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld landschapsfoto’s. Ook verbluffend was de Nachtmodus, waarmee foto’s in het donker een flinke sprong maakten.

Maar vergelijken we de camera van de iPhone 11 nu met de nieuwere iPhones, dan gaan we toch liever met een iPhone 12 of 13 op pad. Zeker als de lichtomstandigheden niet ideaal zijn. Zowel de iPhone 12 als iPhone 13 heeft lenzen met een groter diafragma, waardoor plaatjes in het donker er een stuk beter uitzien. Bovendien is de Nachtmodus bij de iPhone 11 niet te gebruiken bij de ultragroothoeklens en de selfiecamera – bij de 12 en 13 kan dit wél.

Snelheid en batterij

Ondanks dat de A13 Bionic-chip alweer ruim twee jaar oud is, voelt de iPhone 11 nog erg soepel en snel aan. Naast het alledaagse surfen en WhatsAppen kun je hem prima gebruiken voor grafisch intensieve taken, zoals het spelen van games. Uiteraard kan de iPhone 11 ook overweg met het nieuwste besturingssysteem: iOS 15. We verwachten dat het toestel nog zeker drie jaar software-updates krijgt.

De batterijduur van de iPhone 11 is ook prima. Met een 6,1-inch scherm is het toestel vrij groot, en daarom kon Apple er ook een relatief grote batterij van 3110 mAh in kwijt. Doe je geen gekke dingen met de iPhone, zoals het non-stop stoeien met Snapchat-filters, of urenlang Wordle spelen, dan haal je het einde van de dag met gemak.

Moet je de iPhone 11 in 2022 kopen?

Als je anno 2022 een iPhone 11 in je broekzak hebt zitten, hoef je je niet te schamen. Hij ziet er nog steeds modern uit, is krachtig, heeft een prachtig scherm en maakt goede foto’s. Toch denken we dat de iPhone 11 voor de meeste mensen niet de beste keuze is, simpelweg omdat er goede alternatieven zijn.

Wil je een oerdegelijke iPhone die gunstig is geprijsd? Dat is het verstandig om te wachten op de nieuwe iPhone SE 2022, die Apple waarschijnlijk in maart of april uitbrengt. Dit toestel is goedkoper (hij kost waarschijnlijk zo’n 489 euro) en er zit vermoedelijk een A15 Bionic-chip in, met 5G-ondersteuning. De iPhone 11 ondersteunt geen 5G. Daarmee is de iPhone SE goedkoper én toekomstbestendiger, al maak je er wel minder goede foto’s mee.

Vind je de iPhone 13 (Pro) te duur, maar wil je een toestel met een modern design en verbluffende camera? Dan is de iPhone 12 interessanter dan de iPhone 11. De iPhone 12 (verkrijgbaar vanaf zo’n 755 euro) is wel duurder dan de iPhone 11 (verkrijgbaar vanaf zo’n 586 euro), maar heeft een betere camera en 5G-ondersteuning. Bovendien bezit de iPhone 12 een oled-scherm.

Conclusie iPhone 11 in 2022 review

De iPhone 11 is niet meer het jongste beestje, maar dat heeft ook een voordeel: hij is een stuk goedkoper geworden. Toch is het toestel voor de meeste mensen niet de beste keus, want met de iPhone SE, iPhone 12 (Pro) en iPhone 13 (Pro) zijn er betere opties. Koop de iPhone 11 alleen als je nieuwe iPhone niet meer dan 600 euro mag kosten, maar je wel een toestel met een modern design wilt.