iPadOS 14 review: kleine aanpassingen en frustrerende beperkingen

Na de grote transformatie van vorig jaar is iPadOS 14 vooral een tussentijdse update. Vol met kleine verbeteringen en een aantal opmerkelijke beperkingen. Lees er alles over in deze iPadOS 14 review.

iPadOS 14 review: een tussenjaar voor de iPad

Vorig jaar noemden we iPadOS nog ‘met afstand de beste Apple-update van het jaar’. Het was dan ook geen grote verrassing dat de tablet het een jaar later iets rustiger aan zou doen. Dat levert met iPadOS 14 een update op die vooral de dingen die we al langer kennen verfijnt en uitgebreider maakt.

Dat zie je bijvoorbeeld al terug in de Foto’s-, Muziek-, en Bestanden-app. Deze heeft Apple op de iPad een in een nieuw jasje gestoken, door ze een zijbalk aan de linkerkant van het scherm te geven. Daar zie je voortaan alle instellingen en menu-opties die je nodig hebt. Na apps als Notities lijkt Apple dit ontwerp voor steeds meer van zijn apps universeel te gaan maken.

Hierdoor laten de apps zich een stuk gemakkelijker bedienen met een cursor. Sinds dit jaar kun je een iPad immers met het topje van je vinger of een muis of trackpad besturen, iets waar ik in mijn Magic Keyboard review uitgebreid op inga.

Hoewel Apple iOS en iPadOS sinds vorig jaar als twee eigen besturingssystemen beschouwt, zijn er nog steeds heel wat overeenkomsten tussen de twee. De widgets die nieuw zijn op de iPhone verschijnen bijvoorbeeld ook op de iPad, maar zijn verrassend beperkt gebleven. Zo kun je op de iPhone een widget overal op je homescreen plaatsen, maar zijn deze op je iPad beperkt tot een widgetbalk aan de linkerkant van je homescreen.

Beperkte widgets zijn een grote gemiste kans

Een vreemde beperking, omdat je juist op het grote scherm van de iPad veel mogelijkheden hebt om het homescreen te verrijken met widgets van apps. Door ze te limiteren tot een smalle strook, blijven deze mogelijkheden nu beperkt en bestaat 75 procent van ieder iPad-homescreen nog steeds uit statische app-iconen. Een gemiste kans, zeker nu we zien hoe widgets op de iPhone voor tal van creatieve apps zorgen.

Gelukkig zijn er ook een aantal dingen die iPadOS 14 van iOS 14 heeft afgekeken waar we wel dankbaar voor zijn. Zo neemt Siri niet heel je scherm meer over en verschijnt er ook een subtiele melding in beeld als iemand je belt. Veel fijner, vooral nu steeds meer mensen hun iPad voor hun werk of studie gebruiken.

Verbeterde zoekfunctie maakt je sneller

Daarover gesproken: de verbeterde zoekfunctie is ook een welkome verbetering. Veeg naar beneden over het scherm en je activeert een zoekfunctie die we ook kennen van macOS. Daarin kun je een zoekopdracht invullen, waarna je iPad een zo goed mogelijke oplossing geeft.

Dat kunnen zoekresultaten in Google zijn, maar ook een specifieke app die je op je tablet hebt staan. Zeker als je er aan went deze functie regelmatig te gebruiken, zul je merken dat het de manier waarop je een iPad bedient aanzienlijk fijner (en sneller) maakt.

Tijdens de onthulling van iPadOS 14 op WWDC werd er veel tijd genomen om de Apple Pencil in het zonnetje te zetten. Helaas zijn de meeste verbeteringen nog niet goed in Nederland te gebruiken.

Scribble komt (in het Nederlands) niet tot zijn recht

Zo kun je met Scribble geschreven tekst laten omzetten naar digitale tekst; handig als je bijvoorbeeld in de Notities-app een tekening maakt en er iets bij wil schrijven. Helaas klopt het vertalen van geschreven naar digitale letters vaker niet dan wel, en is het wat ons betreft sowieso gemakkelijker om een zoekopdracht in te typen in plaats van op te schrijven met de Pencil.

Waar fanatieke Pencil-gebruikers wel hun voordeel mee kunnen doen, is de functie waarmee je iPad voortaan de vormen herkent die je tekent en automatisch verandert in perfecte tekeningen ervan. Een slordig rondje verandert zo in een perfecte cirkel en een kronkelige driehoek krijgt zo zonder extra moeite perfecte afmetingen. Handig, al is de functie nu enkel nog beschikbaar in de Notities-app.

Conclusie iPadOS 14 review

iPadOS 14 doet het dit jaar rustig aan en verfijnt met zijn update vooral wat bestaande functies en leent er een aantal van iOS 14. Daarom is het extra jammer dat juist widgets – de grote trekpleister van iOS 14 – zo beperkt zijn uitgevoerd op de iPad. Ondanks dat maakt iPadOS 14 de iPad weer net wat beter en fijner in gebruik, zonder baanbrekende vernieuwingen door te voeren. Laten we hopen dat Apple het homescreen volgend jaar wel een opknapbeurt geeft.

iPadOS 14 ondersteuning

iPadOS 14 draait op de volgende iPads: