De grote veranderingen die de iPad vorig jaar doormaakte met de komst van iPadOS, resulteren in 2020 in een relatief kleine update met wat kleine verbeteringen. Dit is onze iPadOS 14 preview.

iPadOS 14 preview: aan de slag met de bèta

Jarenlang waren de software-updates voor de iPhone en iPad nagenoeg hetzelfde. Maar sinds vorig jaar en de introductie van iPadOS veranderde dit: de tablet van Apple heeft nu zijn eigen besturingssysteem, dat zich steeds verder zal onderscheiden van de iPhone.

Dat betekent op de eerste plaats dat er anno 2020 nog steeds heel wat overeenkomsten zijn tussen iPadOS 14 en iOS 14. Zo krijgt Siri in beide updates een nieuw design, is de melding als iemand je belt kleiner geworden en kun je met App Clips kleine apps gebruiken zonder ze te downloaden. Check voor een uitgebreid overzicht met iOS 14 functies die ook voor iPadOS 14 gelden het onderstaande overzicht.

Widgets beperkter dan iOS 14

Omdat we iOS 14 eerder dan iPadOS hebben getest (check ook onze iOS 14 preview), vielen ons direct een aantal dingen op. Zo voert Apple drastische veranderingen door aan het homescreen voor de iPhone met de komst van widgets die je overal kunt neerzetten en een App Library; een bibliotheek van al je apps die op een slimme manier is ingedeeld.

Op iPadOS 14 zijn deze veranderingen opvallend genoeg een stuk minder ingrijpend. De App Library is nergens te bekennen op de iPad en ook de widgets zijn een stuk beperkter. Deze kun je namelijk alleen aan de linkerkant op het eerste scherm van je homescreen plaatsen en dus niet tussen je apps zetten.

iPadOS had sinds vorig jaar al een soortgelijke widgetkolom aan de linkerkant van het scherm, die nu een iets ander design krijgt en jou meer opties geeft om deze in te richten. Daardoor kun je nu bijvoorbeeld het formaat van widgets aanpassen zodat er twee naast elkaar kunnen staan, of maak je een slimme stapel van widgets waar je gedurende de dag doorheen kunt scrollen door er overheen te vegen.

Het is alleen jammer dat Apple deze widgets zo beperkt op de iPad. Juist het met grotere scherm zou het een uitkomst zijn om deze widgets overal op je homescreen te kunnen plaatsen, wat het homescreen interactiever en productiever zou maken. Waarom Apple voor deze beperking heeft gekozen, is ons dan ook een raadsel.

Geen Scribble, geen vertaalfunctie

Nu we toch bezig zijn met het bespreken van de minpunten: meerdere functies die iPadOS 14 introduceert zijn (nog) niet in het Nederlands beschikbaar. Zo is Scribble een geweldige verbetering voor Apple Pencil-eigenaren, waarmee je door op het scherm te schrijven een zoekopdracht kunt starten of geschreven tekst in de Notities-app wordt herkend en omgezet kan worden naar getypte tekst.

Helaas werkt dit alleen in het Amerikaans en Chinees, waardoor de functie voor een groot deel van de wereld onbruikbaar is. De enige noemenswaardige Apple Pencil-verbetering is te vinden in de Notities-app. Als je daar een vorm tekent en de punt van het pennetje op je scherm gedrukt houdt, wordt deze vorm herkend en omgezet in een perfecte weergave. Zo verandert een snel getekend vierkantje in een variant met perfecte afmetingen die helemaal recht zijn.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe vertaalfunctie van Apple, die wel een app in iOS 14 krijgt maar in de bèta van iPadOS nergens te bekennen is. Ook de knop waarmee je websites kunt vertalen in Safari ontbreekt in het Nederlands.

iPadOS 14: vooral kleinere aanpassingen

Op die manier vallen een paar van de grotere verbeteringen die iPadOS 14 introduceert af voor Nederlandse en Belgische gebruikers en dat is jammer. Wat er overblijft zijn namelijk vooral kleinere aanpassingen van reeds bestaande functies, die de iPad wel weer net iets fijner maken in het dagelijks gebruik.

Zo zijn veel apps van Apple opgeknapt met een nieuwe weergave die een extra kolom aan de linkerkant toevoegt. Daarmee lijken deze apps weer wat meer op macOS-apps met een navigatiekolom, wat vooral goed van pas komt als je een iPad gebruikt met een muis of trackpad.

Deze nieuwe kolomweergave zie je terug in de Bestanden-app, maar ook in Foto’s, Notities en Muziek. De Muziek-app heeft daarnaast een algehele opknapbeurt gekregen op de iPad. Daarmee kun je nu de songteksten schermvullend weergeven met aan de linkerkant een minispeler om de muziek te blijven bedienen.

Een andere kleine maar fijne verbetering is de nieuwe zoekfunctie. Door naar beneden te vegen over je scherm verschijnt er een compactere weergave dan in iOS 13. Hier zit voortaan alles wat je nodig hebt om dingen te vinden op je iPad. Van app-suggesties tot zoekmachines, contacten in je adresboek tot specifieke bestanden.

iPadOS 14 verschijnt dit najaar voor alle iPads die ook iPadOS 13 ondersteunden. Check ons overzicht met iPads die iPadOS 14 ondersteunen voor meer informatie.

iPadOS 14 preview conclusie

Hoewel iPadOS 14 een stuk minder ingrijpend is dan de update van vorig jaar, lijkt Apple een steeds duidelijkere visie te hebben voor de toekomst van de iPad. Dat zorgt in 2020 voor een update die verder verfijnd wat er vorig jaar werd geïntroduceerd en helaas een aantal functies die de overstap naar Nederland en België niet gered hebben.