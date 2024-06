iPad Pro 2024 vs iPad Air 2024: dit zijn de verschillen

Ben je van plan om een nieuwe iPad te kopen en twijfel je toch nog over welke je moet aanschaffen? iPhoned legt je uit wat de grootste verschillen zijn tussen de nieuwe iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024.

iPad Pro 2024 vs iPad Air 2024

De iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 verschillen niet alleen qua fysieke kenmerken, maar ook in functionaliteit. Er zijn duidelijke verschillen tussen beide iPads, die voor jou persoonlijk van belang kunnen zijn. Natuurlijk speelt de prijs hierin ook een rol. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen tussen beide iPads voor je op een rij.

Over de iPad Pro 2024

De iPad Pro 2024 is momenteel de meest geavanceerde en snelste iPad die beschikbaar is. Als je op zoek bent naar het allerbeste wat Apple te bieden heeft op het gebied van tablets, dan is de iPad Pro 2024 een absolute must-have.

Pluspunten Leverbaar in 13 inch

Leverbaar in 13 inch Nieuwe M4-chip Minpunten Redelijk prijzig

Redelijk prijzig Tweede generatie Apple Pencil werkt niet

Nieuwe camerafuncties

Apple heeft bij de iPad Pro 2024 nieuwe camerafuncties onthuld. De tablet is uitgerust met een 12-megapixelcamera aan de achterzijde, die al bekend was van de vorige generatie. Een kleine wijziging is te zien aan de voorkant van de tablet, waar de frontcamera voor het eerst aan de lange zijde van het apparaat is geplaatst. In landschapsmodus bevindt de camera zich nu precies in het midden van de bovenkant.

Een opmerkelijke nieuwe functie is de multicam-modus, waarmee je tot vier iPhone-camera’s kunt koppelen aan de iPad. Op het scherm van de tablet zie je dan beelden van alle vier de camerahoeken tegelijk. Hiervoor heeft Apple de nieuwe app Final Cut Camera geïntroduceerd. Dankzij de nieuwe M4-chip gaat het bewerken van foto’s en video’s moeiteloos, waardoor de tablet geschikt is voor professionele beeldbewerking.

Haarscherp oled-display

Een andere belangrijke grote verandering is het nieuwe oled-display. De vorige generatie had de 13-inch versie van de iPad Pro een mini-led-scherm, terwijl de 11-inch variant nog een lcd-scherm had. Apple heeft nu bij de iPad Pro 2024 gekozen voor oled-displays voor zowel de kleine als de grote uitvoering. Dit betekent een grote verbetering met betere contrasten en nauwkeurigere kleuren. Het nieuwe scherm heeft een helderheid van 1000 nits, en voor HDR-content zelfs 1600 nits.

Razendsnelle M4-chip

De iPad Pro 2024 is momenteel het enige Apple-apparaat dat de M4-chip gebruikt. Volgens Apple is deze chip 1,5 keer sneller dan de M2-chip. In de iPad Pro 2022 werd nog de M2-chip gebruikt, waarbij destijds werd opgemerkt dat zoveel kracht eigenlijk niet noodzakelijk is voor een tablet. Nu heeft Apple echter de lat nog hoger gelegd met de introductie van deze nieuwe Pro, die is uitgerust met de M4-chip. Mogelijk heeft de tablet de rekenkracht nodig voor toekomstige functies van Apple Intelligence.

Over de iPad Air 2024

Ongeveer twee jaar geleden lanceerde Apple de iPad Air 2022 met de M1-chip, en nu is het tijd voor zijn opvolger. In het kort: de nieuwe iPad Air is opnieuw verfijnd, met behoud van veel van zijn sterke punten.

Pluspunten Snelle M2-chip

Snelle M2-chip Leverbaar in 11-inch én 13-inch Minpunten Geen Face ID

Geen Face ID Niet heel vernieuwend

Kleine aanpassingen in camera

De camera van de iPad Air 2024 is grotendeels onveranderd gebleven, maar er is wel een kleine verandering te zien bij de frontcamera. Deze is nu verplaatst naar de lange zijde van de tablet, wat het voeren van videogesprekken op de tablet veel logischer maakt wanneer deze horizontaal op tafel staat.

Liquid Retina lcd-display

Wat het scherm betreft zijn er veel overeenkomsten gebleven met de vorige generaties: het blijft een Liquid Retina lcd-display en helaas geen oled-scherm. De schermen van zowel de 11-inch als de 13-inch iPad Air 2024 zijn verder grotendeels identiek, met één klein verschil. De helderheid van het 13-inch scherm van de iPad Air 2024 kan iets hoger zijn dan die van het 11-inch model (600 nits versus 500 nits).

Snellere M2-chip

Een andere verandering is de nieuwe chip. De iPad Air 2022 was al uitgerust met de snelle M1-chip. Apple vond dit niet voldoende en heeft de iPad Air 2024 nu uitgerust met een nóg krachtigere M2-chip. Volgens Apple maakt dit de nieuwe tablet 50 procent sneller dan zijn voorganger, de iPad Air 2022.

Conclusie

Maar wat is de beste keuze? Dat blijft natuurlijk een zeer persoonlijke afweging. De zeer krachtige M4-chip van de iPad Pro 2024 overtreft bijvoorbeeld die van de iPad Air 2024. Aan de andere kant is het belangrijk om te overwegen of je zoveel kracht echt nodig hebt op een tablet. Voor de gemiddelde gebruiker volstaat de M2-chip al, professionele gebruikers doen er goed aan om de M4-chip te kiezen.

Het prijsverschil tussen de iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024 (11-inch) is behoorlijk, namelijk 500 euro. Als je op zoek bent naar een nieuw instapmodel met enkele kleine verbeteringen, dan is de iPad Air 2024 de beste keuze voor jou! Echter, als je een krachtige tablet zoekt die moeiteloos zwaardere programma’s zoals Final Cut Pro en Adobe Lightroom kan draaien, dan blijft de iPad Pro 2024 de beste optie.