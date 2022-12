Waarom de iPad mini 6 (nog steeds) mijn Apple-product van 2022 is

Apple heeft in 2022 een hoop nieuwe producten uitgebracht. En toch is een product van eind 2021 dit jaar mijn grote favoriet geworden. Of moet ik misschien zeggen: kleine favoriet? Hierom is de iPad mini 6 mijn Apple-device van 2022.

iPad mini 6: de ultieme consumptiemachine

Mijn allereerste iPad? Dat was de iPad mini 1 uit 2012 (tien jaar geleden). Hoewel dat model toen al vrij retro was met de processor uit de iPad 2 en de karige 1024×768 schermresolutie, leek het mij dé ultieme iPad. Door het kleine formaat leek die meer op een e-reader dan op een volwaardige tablet, maar dan wel met de bijna oneindige functieomvang van iPadOS (ofwel iOS). Een perfecte tablet om mee te browsen, strips of boeken te lezen. De perfecte consumptiemachine dus. En om notities te maken op mijn werk of zelfs ouderwets ‘lekker computeren’ als het nodig is.

Uiteindelijk kon die iPad mini mijn droom niet waarmaken. Het scherm was véél te pixelig, door het weinige werkgeheugen werd browsen een geduldoefening en sowieso was die iPad veel te traag, zeker met de nieuwere iOS-versies. En notities zonder stylus? Vergeet dat maar!

Even vooruitspoelen naar 2022. Ik heb dit jaar aan geen ander Apple-product meer plezier beleeft dan aan de iPad mini 6. Gewoon omdat hij alles, maar daadwerkelijk alles doet wat ik toen van de iPad mini 1 had gehoopt. Laat ik het uitleggen.

Lees ook: iPad mini 2021 review: een (soms iets te) kleine krachtpatser

Randloos scherm maakt de iPad mini 6 geweldig

Qua afmetingen verschillen de iPad mini 1 en mini 6 nauwelijks van elkaar. (Overigens: het hele design bleef tot en met de mini 5 sowieso bijna helemaal hetzelfde.) Met de zesde versie werd de mini-tablet wel voor het eerst helemaal opnieuw ontworpen. Hij heeft nu dezelfde moderne vormgeving als de nieuwste iPad Pro’s en Air. Dat betekent dus: een bijna randloos scherm, zonder thuisknop. Voor het ontgrendelen heb je Touch ID in de aan/uit-knop geïntegreerd.

Het is vooral het randloze scherm dat de iPad mini 6 zo geweldig maakt. Nu heb je voor het eerst een echt handzame tablet die uit één en al scherm bestaat. En dat doet echt wat met je leeservaring van boeken en strips. Het lijkt nu niet meer dat je een tablet met scherm in handen hebt, maar echt het medium dat je consumeert.

Notities maken met Apple Pencil 2

Mijn tweede wens voor de eerste iPad mini toen was het maken van notities op de iPad. In tegenstelling tot tien jaar geleden mag dat nu officieel met een stylus van Apple. En wat voor een. De Apple Pencil 2 klik magnetisch vast aan de zijkant van de iPad mini 6 en is bijna even lang als de iPad mini zelf. Hierdoor lijkt de mini enorm op een notitieblok – en al helemaal met een geinig potlood-hoesje voor de Pencil.

In combinatie met apps als GoodNotes (App van het jaar) wordt de iPad mini 6 een perfecte compagnon voor werk of studie. En met een app als Procreate zelfs je tekenblok – al is het scherm daarvoor wat mij betreft nét te klein. Het kan wel, maar dan blijf je zoomen en vegen. Maar hè, tekenen was toen ook nog geen eis van mij.

Meer dan genoeg kracht

Ten slotte moeten we het nog even hebben over de ruwe kracht van de iPad mini 6. Toegegeven, hij heeft geen M1- of M2-chip (en dus ook geen Stage Manager), maar de A15 Bionic met 4 GB werkgeheugen kan toch al zo’n beetje alles aan wat er erop wilt draaien. En omdat een afgeleide van die chip ook in de iPhone 14 zit, ben je verzekerd van lange software-ondersteuning.

Kortom, de iPad mini 6 is – ook al stamt die uit 2021 – mijn Apple-product van 2022. Wil je het zelf ervaren? Hieronder vind je de beste deals.