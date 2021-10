iPad mini 2021 review: een (soms iets te) kleine krachtpatser

De iPad mini 2021 is de kleinste tablet van Apple. Stiekem is het een kleine krachtpatser, maar soms is hij net iets te klein. Waarom? Dat lees je in onze iPad mini 2021 review!

iPad mini 2021 review

Daar is hij dan: de iPad mini 2021! En hij is best wel klein. Maar ondanks zijn afmetingen is de kleine tablet erg vlot. Hij ligt ook nog eens lekker in de hand en heeft stiekem wel wat weg van een kleinere iPad Air 2020.

De iPad mini 2021 heeft dezelfde processor als de iPhone 13 en het nieuwe design is heel fraai. De tablet heeft daarnaast behoorlijk wat nieuwe features gekregen in vergelijking met de vorige versie, de iPad mini 5.

Bij sommige zaken is hij zelfs net wat té klein, vooral wanneer je kolenschoppen van handen hebt. Wanneer je op zoek bent naar een iPad die je vooral voor productieve zaken wil gebruiken, kun je beter de iPad Air 2020 of iPad Pro 2021 kiezen. Zoek je een handzame tablet (eventueel voor erbij), dan mogen deze (kleine) nadelen de pret niet drukken. Tijd voor de review!

Design: mooi modern, met vlakke randen

De iPad mini 2021 heeft een nieuw design gekregen en het ontwerp is daardoor weer helemaal bij de tijd. De vorige generatie (iPad mini 5) zag er behoorlijk gedateerd uit toen de tablet verscheen. Een paar jaar laten kan het oude design echt niet meer. Daar heeft Apple wat aan gedaan en de nieuwe mini heeft veel weg van een kleine iPad Air, met zijn afgeronde hoeken en smalle randen.

Een ander opvallende verandering is de thuisknop: die is weg. Mooi, dan is er dus eindelijk Face ID op de mini! Nou nee, de iPad mini 2021 heeft nu Touch ID in de aan/uit-knop zitten. Die knop vind je aan de bovenkant (wanneer je de mini rechtop houdt). Net als de iPad Air 2020 zit hier nu de vingerafdrukscanner in verwerkt. Overigens hadden we het idee dat Touch ID op de mini net wat betrouwbaarder werkte dan op de iPad Air 2020, maar daar heeft Apple verder niets over gezegd.

Verder zijn de volumeknoppen verplaatst. Die zaten altijd aan de zijkant van de tablet, maar zijn nu ook aan de bovenkant terug te vinden. Dit komt omdat je op de oude plek van de volumeknoppen nu de Apple Pencil 2 vastklikt. Dit gebeurt magnetisch, dus de Pencil blijft ook goed zitten wanneer je de tablet gebruikt.

Scherm: kleinere tablet, groter scherm

De iPad mini 2021 is qua afmetingen ietsje kleiner dan de vorige versies, terwijl het scherm wel gegroeid is. Dat meet nu 8,3 inch, wat net een tikje groter is dan bij de voorganger. Die had een schermgrootte van 7,9 inch.

Het Liquid Retina-scherm heeft een resolutie van 2266 bij 1488 met 326 ppi (pixels per inch). Het scherm lijkt op dat van de iPad Air, maar de mini heeft meer pixels per inch. Dit zorgt ervoor dat het scherm wat scherper oogt dan zijn grote broer. Overigens had de iPad mini 5 ook een pixeldichtheid van 326 ppi, maar was de resolutie iets lager (2048 bij 1536).

Soms merk je dat dat scherm overigens net een tikkeltje te klein is. Wil je bijvoorbeeld iets typen terwijl je de iPad verticaal vasthoudt? Het virtuele toetsenbord wordt in deze weergave een beetje priegelig. Ook in andere apps voelen knoppen her en der iets te klein aan.

Verder heeft de 6e generatie mini een volledig gelamineerd display met antireflectiecoating en True Tone voor de kleurechtheid. ProMotion heeft de iPad mini niet, maar daar merk je in de praktijk niet zoveel van als je de functie ook niet op je andere apparaten hebt. Heb je wel een iPhone 13 Pro of een iPad Pro met zo’n soepel scrollend scherm? Dan zie je het verschil, vooral wanneer je de iPad mini ernaast legt. Maar het ontbreken van ProMotion ben je alweer snel vergeten wanneer je met de iPad mini aan de slag gaat.

Onlangs ging het nieuws rond dat de iPad mini last heeft van ‘jelly scrolling‘. Apple heeft gezegd dat er helemaal geen sprake is van een probleem en legt uit dat dit normaal is voor een lcd-scherm. Wanneer je er tijdens het gebruik specifiek op gaat letten, zie je het soms op een pagina met veel tekst. Maar dit stoorde tijdens normaal gebruik totaal niet. Ook van de verkleuring en vervorming op het scherm bij aanraking hadden we tijdens onze review geen last.

Camera-upgrade: voor en achter 12 megapixel

De frontcamera heeft een flinke upgrade gekregen en dat is tijdens een FaceTime-gesprek goed te zien. Het beeld is een stuk scherper en heeft veel minder last van ruis bij weinig licht. Dit komt door de 12 megapixel camera met een diafragma van f/2.4 en ondersteuning voor hdr. Video’s kan je overigens opnemen in 1080p (full-hd) met maximaal 60 fps.

Daarnaast beschikt de mini over automatische beeldstabilisatie en (veel interessanter) heeft hij Middelpunt (Center Stage). Hiermee blijf je altijd in beeld tijdens videogesprekken. Deze functie is behoorlijk vernuft en werkt erg goed. Zelfs wanneer je vaak heen en weer loopt tijdens gesprekken, blijft de camera je volgen door uit te zoomen of het beeld te ‘kantelen’. Ook tijdens chats met meerdere vrienden, allemaal voor je iPad mini, blijft iedereen goed in beeld.

De camera aan de achterkant is ook onder handen genomen. Daar zit een 12 megapixel-camera, maar dan met een diafragma van f/1.8. Met deze camera kan je zelfs 4K-video’s met maximaal 60 fps opnemen.

iPad mini 2021 foto

iPhone 12 Pro Max foto

Vanwege de camera-upgrade kan je de iPad mini gerust voor alledaagse kiekjes gebruiken. Gelukkig krijg je door het kleinere formaat van de tablet ook minder vreemde blikken van andere mensen – het zou bijna een supergrote telefoon kunnen zijn. De iPad mini-camera laat het echter afweten tegen de camera’s van de nieuwe iPhone 13 of die van de iPhone 12 Pro (Max). Op de mini zijn de foto’s korreliger en de kleuren minder verzadigd.

Processor en aansluitingen

Net als de iPhone 13 heeft de iPad mini 2021 een A15 Bionic-processor aan boord. Er is echter een kleine maar, want de chip in de mini is iets lager geklokt. Daar merk je in de praktijk niets van, maar het is wel opvallend. De exacte reden is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft het met de batterijduur of warmteontwikkeling te maken.

Op de iPad mini zit nu een usb-c-aansluiting. Hierop kan je accessoires zoals camera’s, monitors en externe schijven aansluiten. Deze functie zat al op de iPad Pro en iPad Air en het is fijn dat ‘ie nu ook op de mini te vinden is.

iPad mini 2021: gemaakt voor de Apple Pencil 2

De iPad mini 5 kon al met de eerste generatie Apple Pencil overweg, maar de iPad mini 2021 ondersteunt nu de Apple Pencil 2. Je kan de eerste generatie Pencil overigens niet gebruiken op de nieuwe mini.

De Apple Pencil 2 klikt magnetisch vast aan de zijkant. Dit doet wat af aan de draagbaarheid, want als je de mini de hele dag in de tas hebt zitten, wil de Pencil nog wel eens losschieten. Desondanks is de Apple Pencil een uitstekende toevoeging voor de mini. Het kleine scherm, met de kleinere icoontjes lijkt er soms zelfs voor gemaakt. Tijdens de review van de iPad mini 2021 pakten we regelmatig de Apple Pencil 2 erbij tijdens het surfen.

Wil je een toetsenbord met de iPad mini 6 gebruiken, dan ben je aangewezen op producten van derden. Apple heeft zelf geen Smart Keyboard voor de iPad mini, en eerlijk gezegd zou die waarschijnlijk te klein worden om er goed op te kunnen typen. Bluetooth-toetsenborden van andere accessoiremakers zijn dus een beter idee.

Of je wacht tot er ondersteuning voor Scribble naar Nederland komt. Hiermee worden geschreven teksten van de Apple Pencil automatisch omgezet naar tekst. In andere talen werkt dit al opvallend goed en het is misschien ook een leuke aanleiding om weer vaker iets ‘met de hand’ te schrijven.

5G, wifi 6 en accuduur

De iPad mini 2021 komt in een wifi-variant en een versie met cellular (mobiel internet). Hij heeft ondersteuning voor wifi 6 en 5G. Dit is de eerste iPad mini met 5G.

Met een volle accu houdt de iPad het volgens Apple ongeveer tien uur vol. Wanneer je alleen een beetje op internet surft en YouTube kijkt, trek je er inderdaad wel zo’n tien uur iPad-plezier uit. Doe je zwaardere taken, zoals videobewerking of gamen op Apple Arcade? Dan moet de mini wat sneller aan de lader, maar dan haal je er zeker nog zo’n acht uur uit.

iPad mini 2021 prijs en kleuren

De nieuwe iPad mini (6e generatie) ligt sinds 24 september in de winkels. De tablet is beschikbaar in de kleuren roze, sterrenlicht, paars en spacegrijs met een capaciteit van 64GB en 256GB. Een Apple Pencil 2 moet je los kopen en daarvoor ben je 135 euro kwijt. De adviesprijzen van de Apple iPad mini 2021 zijn als volgt:

iPad mini 2021 met wifi €559 (64 GB) of €729 (256 GB).

(64 GB) of (256 GB). iPad mini 2021 met wifi en 5G €729 (64 GB) of €899 (256 GB).

Conclusie iPad mini 2021 review

De iPad mini 2021 is een prima tablet. Eigenlijk is het de beste iPad voor ‘erbij’, als je al een grotere tablet hebt. Maar met die conclusie doe je deze schattige iPad tekort. Het is de perfecte tablet voor iedereen die een vlotte iPad zoekt om mee te nemen. Soms merk je wel dat de iPad mini 2021 net iets té klein is. Het virtuele toetsenbord voelt bijvoorbeeld soms wat priegelig aan. Dit merk je ook in sommige apps, zoals Procreate waar je eigenlijk wat meer schermoppervlakte wil bij tekenen. Ook in iMovie zijn de kaders nu wel erg klein en moet je veel moet scrollen. Heb je een iPad mini 5 of oudere iPad? Check dan zeker de nieuwe mini. Hij is sneller, ziet er modern uit en is prima om mee te surfen, te gamen en films te kijken. Voor productieve taken is hij goed genoeg, maar als je een tablet specifiek voor dat soort taken wil, kan je beter naar de iPad Air of iPad Pro kijken. Die zijn dan wel weer een stukje duurder.

