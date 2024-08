iPad Air 2024 vs MacBook Air 2024: dit zijn de verschillen

De iPad Air 2024 is een stuk goedkoper dan de MacBook Air. Maar is het prijsverschil tussen de tablet en laptop het waard? iPhoned legt de grootste verschillen tussen de MacBook Air 2024 en de iPad Air 2024 voor je naast elkaar.

iPad Air 2024 vs MacBook Air 2024

Bij het vergelijken van de prijzen valt op dat de MacBook Air 2024 en iPad Air 2024 zeker niet goedkoop zijn. Voor beide betaal je normaal gesproken minimaal 719 euro, dat een flink bedrag is. Is de nieuwste iPad Air een waardig alternatief voor de nieuwste MacBook Air? We zetten hieronder de grootste verschillen voor je op een rij.

Tot wel 18 uur batterij

De batterijduur van de MacBook Air 2024 hangt af van hoe je het apparaat gebruikt. Volgens Apple kun je rekenen op maximaal achttien uur batterij bij het afspelen van video’s via de Apple TV-app en tot vijftien uur bij draadloos internetten. De werkelijke batterijduur kan verschillen afhankelijk van je gebruik, zoals de intensiteit van de taken, de helderheid van het scherm en het gebruik van zware apps.

Apple geeft aan dat de batterij van de iPad Air 2024 maximaal zo’n tien uur mee gaat bij internetten via wifi of het afspelen van video’s, en tot negen uur bij gebruik van een mobiel datanetwerk.

Supersnelle prestaties

De iPad Air 2024 is uitgerust met Apple’s M2-chip. Deze chip heeft flinke verbeteringen in prestaties en efficiëntie in vergelijking met eerdere generaties. De M2-chip levert krachtige prestaties, vooral bij veeleisende taken zoals videobewerking, gaming en multitasking.

De MacBook Air 2024 is uitgerust met de M3-chip. Deze chip komt met verbeterde prestaties en is energiezuiniger. Dit zorgt daarnaast voor uitstekende prestaties, of je nu eenvoudige taken uitvoert of zwaardere toepassingen gebruikt, zoals videobewerking en gaming.

Compact, dun en multifunctioneel

Het 13,6-inch Liquid Retina-display van de MacBook Air 2024 biedt scherpe, levendige beelden. Met een slank ontwerp van slechts 11,3 mm dik en een gewicht van ongeveer 1,2 kg is de laptop zeer draagbaar. MagSafe 3 zorgt voor een veilige en makkelijke oplaadervaring. Voor videobellen en audiogesprekken heeft de laptop een 1080p FaceTime HD-camera en een geavanceerd microfoonsysteem.

De iPad Air is uitgerust met een 10,9-inch Liquid Retina-display met een resolutie van 2360 x 1640 pixels. Het toestel heeft een slank, licht ontwerp van ongeveer 462 gram. De tablet heeft een 12 MP groothoekcamera aan de achterzijde, een 12 MP ultragroothoek camera aan de voorzijde met Center Stage, en Touch ID geïntegreerd in de bovenste knop. De tablet beschikt over een usb-c-poort, ondersteunt de Apple Pencil (2e generatie) en is compatibel met de Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio.

Verscheidenheid aan kleuren en opties

De MacBook Air 2024 is beschikbaar in verschillende varianten. Je kunt kiezen uit kleuren zoals zilver, sterrenlicht, spacegrijs en middernacht. Wat betreft opslagcapaciteit zijn er opties van 256 GB, 512 GB, 1 TB, of 2 TB SSD. Je kunt ook kiezen tussen 8 GB of 16 GB aan werkgeheugen.

Bij aanschaf van de iPad Air kun je kiezen uit kleuren zoals spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht. Wat betreft opslagcapaciteit zijn er modellen met 64 GB of 256 GB beschikbaar. Daarnaast kun je kiezen tussen een model met alleen wifi of een model met wifi en Cellular, zodat je kunt kiezen voor alleen draadloze connectiviteit of ook mobiel internet.

Topprestaties met een flink prijskaartje

De prijs van de MacBook Air 2024 varieert afhankelijk van de opslag en de gekozen specificaties. De basisprijs begint gemiddeld rond de 1299 euro voor het instapmodel met de M3-chip, 8 GB geheugen en 256 GB SSD-opslag. We hebben de beste prijzen voor de MacBook Air 2024 hieronder voor je verzameld.

Apple MacBook Air 2024 deals Apple MacBook Air 2024 13.6 inch 8 GB werkgeheugen 256GB Apple M3 processor € 1.049,00

De basisprijs voor het instapmodel, met 128 GB opslag en alleen wifi, begint meestal rond de 749 euro. Modellen met 256 GB opslag en/of wifi + Cellular opties kosten natuurlijk meer. De prijs kan oplopen tot ongeveer 949 euro of meer voor een iPad Air met 256 GB opslag en wifi + Cellular. Hieronder vind je een overzicht van de voordeligste prijzen voor de iPad Air 2024.

Conclusie

De MacBook Air 2024 en de iPad Air 2024 leveren beide krachtige prestaties en lange batterijduur. De MacBook Air, met de M3-chip, heeft een batterijduur tot 18 uur en een slank ontwerp met een 13,6-inch Liquid Retina-display. De iPad Air, uitgerust met de M2-chip, gaat tot 10 uur mee en heeft een 10,9-inch Liquid Retina-display, met ondersteuning voor de Apple Pencil (2e generatie).

Beide apparaten zijn beschikbaar in verschillende kleuren en opslagcapaciteiten. De MacBook Air begint rond de 1299 euro, terwijl de iPad Air start bij ongeveer 749 euro. De keuze tussen deze twee apparaten hangt sterk af van je persoonlijke voorkeuren. Als je prioriteit geeft aan een lange batterijduur en krachtige prestaties, is de MacBook Air 2024 de beste optie. Zoek je daarentegen een betaalbaarder, compact apparaat met bijna dezelfde prestaties dat je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen, dan is de iPad Air 2024 de juiste keuze.