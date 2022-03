iPad Air 2022 eerste indruk: de ideale iPad voor iedereen

Tijdens het Apple-event (Peek Performance) werd de nieuwe iPad Air gepresenteerd. iPhoned geeft je alvast een eerste indruk van de iPad Air 2022!

iPad Air 2022: eerste indruk

Naast de iPhone SE 2022 kregen we tijdens het event in maart 2022 ook een nieuwe iPad te zien. De iPad Air 2022 (ook wel iPad Air 5 genoemd) heeft toen best een nette upgrade gekregen.

Iets andere kleuren

Hoewel, wanneer je de tablet voor de eerste keer oppakt merk je er niet veel van. Je ziet het aan de iets andere kleuren dat je een nieuwe iPad Air te pakken hebt. De iPad Air 2022 komt in namelijk spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en in blauw. Maar verder lijkt hij als twee druppels water op de vorige versie.

Sneller dankzij M1

Tot je ermee aan de slag gaat. Nu merk je daar in huis-, tuin- en keukenapps niet heel veel van, want de iPad Air 2020 was al lekker vlot. Maar bij zware games (denk onder andere aan Genshin Impact) merk je het wel.

De iPad Air 2022 heeft namelijk een M1-chip (die ook in de iPad Pro 2021 en de MacBook Air zit). De iPad Air 2020 moest het ‘slechts’ met een A14-chip doen die je nog wel kent van de iPhone 12. In de toekomst ga je ongetwijfeld nog meer voordeel uit de M1-chip halen.

Frontcamera: flinke upgrade

Ook bij de selfiecamera is het een en ander van een upgrade voorzien. Zo heeft de frontcamera een verbeterde 12-megapixelcamera gekregen. De vorige iPad Air uit 2020 had nog een 7-megapixelcamera. Daarnaast beschikt de iPad Air 2022 nu over Middelpunt (Center Stage), net als onder andere de iPad Mini 2021. Hierdoor blijf je tijdens het videobellen gecentreerd in beeld, ook als je door de kamer loopt.

Ben je met meerdere personen, dan zoomt de camera automatisch uit om iedereen in beeld te houden. Naast FaceTime werkt Middelpunt ook met andere video-apps, zoals Zoom.

Conclusie: iPad Air 2022 eerste indruk

Wanneer je de iPad Air 2022 voor de eerste keer gebruikt, lijkt er niet heel veel veranderd te zijn. Vooral wanneer je al een iPad Air 2020 hebt, valt eigenlijk alleen de verbeterde frontcamera op het eerste gezicht op. Maar als je de iPad Air 5 wat langer gebruikt kom je erachter hoe vlot deze nieuwe tablet eigenlijk is. Je hebt nu de performance van een iPad Pro 2021 in een kleiner jasje. We kunnen eigenlijk al na deze eerste indruk zeggen: de iPad Air 2022 is de ideale iPad voor iedereen!

iPad Air 2022 kopen

Wil je nu al een iPad Air 2022 kopen? Dan moet je alleen nog even bedenken hoeveel opslagruimte je wilt. De iPad Air 2022 is verkrijgbaar met 64GB en 256GB opslag. 64GB is anno 2022 eigenlijk te weinig en we raden dan ook aan om voor het 256GB-model te gaan.

De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is bij Apple te koop voor 698,50 euro. De 256GB-variant kost 868,50 euro. Ook belangrijk: je moet natuurlijk ook nog even een leuke kleur kiezen!

Check ook nog even de iPhoned prijsvergelijker voor de iPad Air 2022. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!

