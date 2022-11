iPad 2022-review: voor wie is deze iPad bedoeld?

De instap-iPad is veruit de meest geliefde tablet op de markt, maar door het hoge prijskaartje van de 10e generatie iPad zou dit zomaar kunnen veranderen. Je leest er alles over in deze iPad 2022-review!

iPad 2022 review

Afgelopen oktober kondigde Apple alweer de 10e generatie van de instap-iPad aan: de iPad 2022. Diezelfde dag nog begon de voorverkoop, en sinds 26 oktober ligt hij in de winkels. Wij hebben hem al even kunnen testen, maar wat blijkt? Dit geliefde model is best controversieel geworden. In deze iPad 2022-review lees je waarom.

Design: net een iPad Air!

De instap-iPad heeft eindelijk afscheid genomen van het oudbollige ontwerp van zijn voorgangers. In plaats daarvan heeft Apple hem in een modern jasje gestoken, met een design dat bijna identiek is aan die van de iPad Air. Zo zijn de hoeken ronder en zijn de dikke schermranden nergens te bekennen.

Zelfs de thuisknop is van de baan. Dat is vast even wennen, want voor velen is dit precies wat de reguliere iPad zo aantrekkelijk maakt. Gelukkig hoef je Touch ID niet te missen. Dit vind je nu boven op het toestel, in de aan/uit-knop. Je kunt tot wel vijf verschillende vingers instellen die hiermee taken kunnen uitvoeren zoals ontgrendelen, waardoor hij als gezins-iPad ideaal blijft.

Verder heeft de iPad 2022 iets wat we bij Apple steeds vaker zien: een vrolijk kleurenpalet, met voor ieder wat wils. Mag je iPad best wat opvallen, dan heb je de keuze tussen een geel, blauw of roze likje verf. Maar wil je toch een rustige, stijlvolle kleur die overal bij past? Dan is zilver je beste optie.

Meer scherm

De iPad 2022 heeft hetzelfde formaat als zijn voorganger, al is het scherm maar liefst 0,7-inch groter. Met in totaal: een schermgrootte van 10,9-inch. Het grootste scherm dat een instap-iPad ooit gehad heeft. Op zijn voorganger vonden we het al fijn om boeken te lezen of series te bingen, maar dat houden we nu al helemaal uren vol.

Er is ook een primeur voor de iPad. De 10e generatie van het instapmodel is Apple’s eerste tablet waarbij de selfiecamera is verhuisd naar de rechter schermrand. Klinkt raar, maar het lost wel een irritant probleem op.

Deze camera gebruik je meestal om te videobellen, en doorgaans zet je de iPad dan in de landschapsmodus. Voorheen plaatste de camera je dan in een nogal ongemakkelijke hoek. Nu niet meer: door de nieuwe plek sta je namelijk wel recht in het midden van het beeld.

Helaas kwamen er tijdens het schijven deze iPad 2022-review achter dat het geen waterdichte oplossing is. Houd je de iPad verticaal, dan beland je wel weer in die hoek. Het ligt dus aan je eigen voorkeuren welke plek je fijner vindt. Maar tijdens videogesprekken voor je studie of werk zet je de iPad meestal in de landschapsmodus, en dan kom je met de nieuwe plek een stuk professioneler over. Het is wel duidelijk waar onze voorkeur naar uitgaat.

Intern is er niets veranderd aan de selfiecamera, maar de camera aan de achterkant is er wel op vooruit gegaan. Zo heeft deze nu 12 megapixels in plaats van 8 en is het diafragma groter geworden (van f/2.4 naar f/1.8). Verder is het voor het eerst mogelijk om 4K-video’s op te nemen, evenals slow-motion video’s met 240 beelden per seconde.

Specificaties iPad 2022

Bij een nieuwe iPad hoort doorgaans ook een nieuwe chip. Dit is niet anders bij de iPad 2022. Ziedaar: de A14 Bionic-chip. Die kennen we al van de iPhone 12 en is dus al twee jaar oud. Al merk je daar in de praktijk niets van, want hij is nog steeds supersnel in het opstarten van apps, games en andere programma’s. Tenminste, degene die wij getest hebben.

Over snel gesproken: dat is internetten op deze iPad ook. De instap-iPad is namelijk voor het eerst compatibel met het snellere wifi 6. Het Cellular-model zelfs met 5G, zodat je ook buitenshuis moeiteloos op het internet surft.

Tot zoverre de positieve punten, want de batterijcapaciteit is er juist op achteruit gegaan. Die bedraagt nu namelijk 28,6 wattuur, wat 3,8 wattuur minder is dan voorheen. En dat terwijl het opladen nog even lang duurt: ongeveer 2,5 uur.

Overigens is het vooral jammer dat de koptelefoonaansluiting is verdwenen. Sterker nog, Apple heeft deze aansluiting nu volledig verbannen. Het instapmodel was de enige die er nog een had. Wil je deze iPad kopen en ga je hem gebruiken om audio te luisteren, dan heb je dus ook een setje AirPods, usb-c-oortjes of adapters nodig. Onhandig, zeker voor gezinnen of in het onderwijs.

Tot ziens Lightning, hallo usb-c

Goed nieuws: de iPad 2022 heeft een usb-c-aansluiting! Eerder dit jaar heeft de Europese Unie al verplicht dat dit de universele standaard wordt als het gaat om oplaadpoorten van kleine apparaten. Usb-c is namelijk compatibel met bijna alle kabels en accessoires, dus je hoeft niet voor elk apparaat een andere versie te kopen. Ook niet voor deze iPad.

Normaal maakt usb-c ons dolgelukkig, maar tijdens deze iPad 2022-review kwamen we erachter dat de nieuwe oplaadpoort niet alles is wat we hadden gehoopt. De iPad 2022 heeft namelijk een standaard die al twintig jaar oud is, met een snelheid van slechts 0,48 Gbit/s. Ter vergelijking: de usb-c-poort in de iPad Air heeft een snelheid van 10 Gbit/s, die van de iPad Pro zelfs 40 Gbit/s.

Overigens is deze usb-c-standaard niet alleen langzaam: het kan zelfs problemen veroorzaken voor de usb-c-dock van je iPad. Wat dat betreft hadden we het best nog een jaartje volgehouden met een Lightning-poort.

Apple Pencil-problemen

Verreweg het dieptepunt in deze iPad 2022-review is de compatibiliteit met de 1e generatie Apple Pencil. Deze stylus heeft nog een Lightning-aansluiting, en past dus niet in de usb-c-oplaadpoort van de iPad. En dat botst: deze Pencil moet je koppelen en opladen door hem aan de iPad te leggen. Maar dat is dan toch onmogelijk?

Apple’s oplossing: de zogenaamde ‘usb-c-naar-Apple Pencil-adapter’. Dit is een verlengstukje waarbij je de Pencil in de ene kant stopt, en de oplaadkabel van je iPad in de andere kant. Na het opladen en koppelen kun je die kabel weer loshalen, maar een Pencil die zowel een kabel als adapter nodig heeft, is toch een stap achteruit. Zowel qua design als gebruiksgemak.

De 2e generatie Apple Pencil was daardoor een logischere optie geweest. Die koppel en laad je op door hem vast te klikken aan de zijkant, en daar heb je verder geen enkele accessoire voor nodig. Het is onbegrijpelijk dat Apple een eenvoudige oplossing achter de hand heeft gehad, om die vervolgens niet te gebruiken.

Perfecte accessoire: Magic Keyboard Folio

Gelukkig is het Magic Keyboard Folio een goedmakertje. Dit accessoire bestaat uit twee delen: een beschermende achterkant die je ook als standaard gebruikt om de iPad rechtop te zetten, en een afneembaar toetsenbord. Het is een mooie aanvulling voor de iPad 2022, maar je moet hem wel los erbij kopen voor 299 euro.

Buiten gebruik laat je het toetsenbord en de achterkant gewoon op je iPad zitten, want ze nemen weinig ruimte in beslag. Je iPad wordt er wel redelijk dik van, dus mocht je dit niet fijn vinden, dan klik je ze er ook weer gemakkelijk af.

Het toetsenbord is speciaal gemaakt voor de iPad 2022 en klik je vast op de Smart Connector. Dankzij de magneten zit dit altijd stevig vast, dus het zal nooit zomaar loskoppelen. Bovendien is de Folio Apple’s enige toetsenbord met functietoetsen, bijvoorbeeld om het geluid of de schermhelderheid van je iPad aan te passen. Die werken precies zoals het hoort.

Een kleine teleurstelling: het toetsenbord en de standaard zijn alleen beschikbaar in wit. Daardoor wordt de kleurrijke iPad volledig ingepakt. Jammer, want dat was juist wél een reden om vrolijk te worden.

iPad 2022 review: conclusie

Op het eerste gezicht lijkt de iPad 2022 een stap in de juiste richting, maar intern voelt hij toch heel ouderwets. Het is daardoor onduidelijk welke doelgroep Apple precies in gedachte heeft gehad. Zeker met dit prijskaartje, want met een verhoging van wel € 200 voelt de naam ‘instap-iPad’ niet heel gepast meer. Wil je na het lezen van deze review toch een iPad kopen, dan raden we aan om eerst naar de goedkopere iPad 2021 te kijken. Die heeft dan wel een ouder design, maar qua prestaties lever je bijna niets in. En het prijskaartje is significant lager. Tenzij je toch liever extra functies en een moderner design wilt. In dat geval is de iPad mini of iPad Air een beter alternatief.

iPad 2022 kopen

Wil je na het lezen van deze review de iPad 2022 kopen? Bedenk dan nog even hoeveel opslagruimte je wilt. Daarvoor heb je twee opties: 64 GB of 256 GB. Eerstgenoemde heeft een adviesprijs van € 589, maar is doorgaans te weinig om de iPad jaren te gebruiken. Dus raden we het model met 256 GB aan, met een adviesprijs van € 789. Vergeet ook niet een leuke kleur te kiezen!

Overigens kunnen deze prijzen nogal eens veranderen, zeker bij andere aanbieders. Bekijk daarom onze iPad 2022-prijsvergelijker. Zo ben je altijd op de hoogte van de beste deals!

