iOS 15 review: waardevolle verbeteringen voor dagelijks gebruik

iOS 15 introduceert een flinke reeks aan grote en kleine verbeteringen die een hoop betekenen voor het dagelijks gebruik van je iPhone. Lees meer in onze uitgebreide iOS 15 review.

Lees verder na de advertentie.

Onze uitgebreide iOS 15 review

Je hoeft iOS 15 niet te installeren. Als je tevreden bent met iOS 14, kun je deze versie van het besturingssysteem gewoon blijven gebruiken en krijg je zelfs beveiligingsupdates. Je hebt voor het eerst dus echt een keuze, waardoor de vraag of de nieuwe update de moeite waard is belangrijker is dan ooit.

Krijg je Focus terug

Als je iOS 15 installeert, zul je in tegenstelling tot iOS 14 niet direct versteld staan van alle verbeteringen. Visueel gebeurt er namelijk niet zoveel, afgezien van wat grotere icoontjes in je notificaties. Toch maakt deze update in het dagelijks gebruik een groot verschil op heel veel kleine manieren. Een uitstekend voorbeeld van zo’n waardevolle verbetering is Focus.

Focus is een uitbreiding van de al bekende Niet Storen-modus. Je maakt verschillende profielen aan met verschillende regels. Bijvoorbeeld een Werk Focus waarmee je geen meldingen meer krijgt van je berichten-apps, of een Persoonlijk Focus waarmee je juist geen meldingen meer krijgt van e-mails.

Per profiel geef je aan welke meldingen je mag ontvangen van welke apps. Leuk is dat de Berichten-app aan je contacten laat zien welke focus je hebt ingeschakeld, als je daardoor geen meldingen meer krijgt van die persoon. Zo blijf je ongestoord, zonder dat anderen denken dat je ze negeert. Hopelijk bieden andere apps – zoals WhatsApp – binnenkort ook ondersteuning aan voor Focus.

Ook kun je bij elk profiel aangeven welk beginscherm je te zien krijgt. Dit onderdeel mag alleen nog wel verder ontwikkeld worden. De optie om voor elk profiel een ander beginscherm te creëren met eigen apps (bijvoorbeeld geen TikTok en Instagram op je Werk-focus) mist nog, maar het kan niet anders dan dat deze optie wordt toegevoegd in latere versies van het besturingssysteem. Iets om naar uit te kijken dus.

Minder notificaties

Op dit moment is Focus voornamelijk een ideale manier om je notificaties onder controle te krijgen. Je hoeft je daarbij niet te houden aan de standaard profielen, want je kunt er zelf anderen aan toevoegen. Wat dacht je van een Wandel Focus, of een Familietijd Focus?

Ook waardevol is het meldingenoverzicht dat je aanzet in het instellingenmenu van iOS 15. Hierin plaats je apps waarvan je de meldingen wel wil zien, maar waar je niet de hele dag door lastig door gevallen wil worden. Al deze notificaties kun je dan op een door jou gekozen moment laten afleveren.

Dat kan meerdere keren per dag, zodat er niet teveel tijd tussen de melding en het overzicht zit. Standaard krijg je het eerste overzicht om 8 uur ‘s ochtends en het tweede overzicht om 6 uur ‘s avonds, maar je hebt uiteraard alle mogelijk om deze tijden aan te passen.

In de praktijk zorgt deze functie gewoonweg voor minder notificaties terwijl je toch niets mist. Naast Focus is het meldingenoverzicht dus een slimme manier om je minder te laten afleiden door je iPhone.

Drag en drop m’n hart in

Het was binnen iOS al mogelijk om afbeeldingen en tekst te verslepen, maar enkel binnen dezelfde app. Met iOS 15 werkt dit nu gewoon tussen alle apps op je telefoon en dat is zo fijn.

Het idee is dat je jouw vinger op bijvoorbeeld een afbeelding gedrukt houdt. Daarna gebruik je een andere vinger om van app te wisselen en laat je de afbeelding daar los. Zo plaats je afbeeldingen van Google Zoeken in je foto-album, of deel je ze via de Berichten-app. Je verplaatst bestanden uit de Bestanden-app, of plaats foto’s makkelijker in albums. In de vernieuwde Notities-app verplaats je op deze manier zelfs makkelijk teksten.

Door meerdere items aan te tikken kun je ook makkelijke meerdere foto’s of bestanden kopiëren en elders plakken. Al snel vraag je jezelf af hoe we al die tijd zonder deze functie hebben gedaan.

Veel aandacht voor luchtkwaliteit

Ook enkele Apple-apps zijn er op vooruit gegaan. Voornamelijk de Weer-app valt op, met een compleet nieuw jasje met daarin veel meer informatie over het weer.

De extra focus op luchtkwaliteit in de Weer-app is opvallend en lijkt voor de meeste mensen niet zo relevant. Je wil toch voornamelijk weten wat de temperatuur is en of het regent. Scroll je echter verder naar beneden, dan vind je ook andere handige info zoals de windsnelheid en -richting, het zicht, de luchtdruk en de gevoelstemperatuur.

Open je Safari, dan is het even schrikken dat de adresbalk nu onderin zit, die verdwijnt als je aan het scrollen bent. Het is mogelijk om de adresbalk toch weer bovenaan te plaatsen en vele gebruikers zullen dit waarschijnlijk direct doen. Toch kan het lonen om even te wachten, want de nieuwe positie went snel en is eigenlijk heel erg logisch. Ook kun je nu eindelijk de pagina verversen door het beeld omlaag te trekken.

FaceTimen met Android

Ook FaceTime heeft wat nieuwe opties gekregen, wat niet onbelangrijk is in deze tijd van videobellen. Zo is het mogelijk om alle hoofdjes in een grid te plaatsen en kun je gebruikmaken van spatial audio. Vooral dat laatste maakt een groot verschil, omdat je op deze manier de stemmen hoort vanuit de hoek waar het hoofd zichtbaar is. Gesprekken voelen daardoor natuurlijker aan.

Ook achtergrondgeluiden worden beter gefilterd, je kunt gebruik maken van de portretmodus en je kunt zelfs met mensen bellen die een Android-telefoon hebben. Het zijn geen baanbrekende updates, maar stuk voor stuk wel nieuwe functies die het dagelijkse videobellen fijner maken.

Nog niet alle verbeteringen zijn direct beschikbaar. Zo wordt later pas SharePlay toegevoegd, de nieuwe functie waarmee je video’s, muziek en meer samen kunt kijken terwijl je een FaceTime-gesprek voert.

Livetekst is waanzinnig

Niet alle waardevolle nieuwe functies worden duidelijk gepresenteerd. Zo is er een bijzonder handige verborgen functie die iedereen direct aan zou moeten zetten. Ga naar Instellingen > Algemeen > Taal en regio, en zet daar ‘Livetekst’ aan. Vanaf nu kun je teksten in afbeeldingen kopiëren.

Dat werkt in de foto’s die op je iPhone staan opgeslagen, in de camera-app door op het teksticoontje te tikken en zelfs binnen afbeeldingen op Safari. Het werkt niet altijd perfect, maar over het algemeen werkt het goed en snel. Je hoeft bijvoorbeeld nooit meer een telefoonnummer over te tikken, want die wordt herkent waarna je direct kunt bellen.

Een toevoeging waar je niet zoveel van merkt in je dagelijks gebruik, maar wat wel een van de belangrijkste vernieuwingen is, is Cloud Plus. Schakel dit in, en je krijgt enkele privacyfuncties in Safari, Mail en HomeKit. Het beste wat we hier over kunnen zeggen we er na het inschakelen niet meer over hebben nagedacht en dat is precies wat de bedoeling is.

iOS 15 review conclusie

Twijfel je of je iOS 15 moet installeren of niet, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat het de moeite meer dan waard is. De veranderingen zijn niet revolutionair, maar stuk voor stuk zijn het waardevolle verbeteringen die het dagelijks gebruik van je iPhone veel prettiger maken.

iOS 15-functies

Heb je iOS 15 en ben je de weg nog een beetje kwijt? Geen nood, want we zetten alle functies nog even voor je op een rijtje in handige video’s. Kijk eens naar de grootste nieuwe iOS 15-functies in beeld. Of check hieronder de video met de geheime functies.