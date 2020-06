iOS 14 preview: de iPhone met grote en kleine stappen vooruit

Na de onthulling op maandag hebben we de eerste bèta van iOS 14 inmiddels uitgebreid getest. Hoog tijd dus voor een eerste indruk: wat we tot nu toe vinden van iOS 14 lees je in deze preview.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: Om deze iOS 14 preview te schrijven hebben we de ontwikkelaarsbèta geïnstalleerd. Dit is een instabiele versie van iOS met de nodige bugs en oneffenheden. We raden dan ook niemand aan om deze bèta zomaar op zijn of haar iPhone te zetten, tenzij je een extra iPhone ergens hebt liggen die je kunt gebruiken om te testen.

iOS 14 preview: aan de slag met de eerste bèta

Toen we vlak voor WWDC de balans opmaakten door naar de geruchten te kijken, leek iOS 14 een relatief kleine update te worden. Niets bleek minder waar te zijn: iOS 14 gaat de boeken in als een ingrijpende update die voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone het homescreen aanpakt. Reken er maar op dat veel mensen hun homescreen een grondige opknapbeurt geven zodra ze met iOS 14 aan de slag gaan. Dat is in ieder geval het eerste wat wij gedaan hebben.

Widgets op je homescreen

Als je ooit een Android-telefoon gebruikt hebt, weet je ongeveer wat je kunt verwachten. Widgets zijn een slimme manier om een specifieke functie van een app een permanente plek op je homescreen te geven. Handig, want daardoor hoef je geen volledige app meer op te starten om bijvoorbeeld te checken hoe warm het is.

In de iOS 14 bèta ondersteunen enkel de apps van Apple deze functie nog, maar dat zal ongetwijfeld anders zijn als de definitieve versie dit najaar verschijnt. Bovendien heeft Apple er nog wat slimme extra’s aan toegevoegd. Mijn favoriet is de ‘Widget-stapel’, hiermee kun je meerdere widgets van het zelfde formaat op elkaar leggen, zodat je eroverheen kunt vegen om ertussen te schakelen.

Heel handig om op die manier een vast blokje van je homescreen te reserveren voor deze stapel, en je gedurende de dag bijvoorbeeld schakelt tussen het weerbericht in de ochtend, je agenda in de middag en aan het einde van de dag de Activiteitsringen van je Apple Watch.

App Library bewijst zichzelf direct

De andere grote aanpassing aan het homescreen is de App Library, een slimme bibliotheek die alle apps op je toestel bundelt. Zelfs in onze relatief korte test heeft deze functie zichzelf al bewezen.

In een klap heeft Apple het geprul met foldertjes of een grote hoeveelheid app-schermen overbodig gemaakt. Voortaan kies je zelf welke apps een plekje op je homescreen(s) verdienen en de rest vind je gemakkelijk terug in de Library.

Deze staan bovendien slim gesorteerd, zodat al mijn games en social-media apps bij elkaar staan. Ook is er een speciaal foldertje gemaakt voor Siri-suggesties. Daar vind je verspreid over de dag de apps in waar jij volgens Siri naar op zoek bent.

Siri zit minder in de weg

Een andere zichtbare verbetering zien we terug bij spraakassistent Siri. Voortaan neemt deze niet meer heel je scherm in beslag, maar verschijnt er een pulserende cirkel onderin beeld waaraan je ziet dat Siri luistert. Vervolgens verschijnt het resultaat bovenin beeld.

Deze subtielere meldingen zijn een thema dat we vaker terugzien in iOS 14. Ook als iemand je belt verschijnt er voortaan een kleine melding bovenin beeld, zodat je deze gemakkelijk kunt negeren of wegklikken. Dit geldt ook voor andere apps als FaceTime en Skype.

Vrij baan voor Chrome en Gmail

Een ander thema dat we terugzien in iOS 14 is er eentje die Apple zelf liever niet benoemde. Na jaren van klachten (en toenemende druk van overheden en concurrenten) kun je eindelijk op je iPhone zelf je standaard-browser en mail-app kiezen.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld automatisch Spark of Gmail openen als je Siri vraagt om een e-mail op te stellen, of ga je direct naar Chrome zodra je op een link tikt. Een mooie stap in de goeie richting, al hopen wij dat ook muziekdiensten en andere apps spoedig volgen. Zeker nu Apples HomePod ook eindelijk Spotify gaat ondersteunen, lijkt het een kwestie van tijd tot Spotify ook op iOS meer rechten krijgt.

Privacy wordt toegankelijker

De afgelopen jaren heeft Apple met iedere iOS-update nieuwe manieren toegevoegd om de privacy van gebruikers beter te beschermen. Met iOS 14 heeft Apple vooral bestaande functies verder uitgebouwd of nog toegankelijker gemaakt.

Zo kun je straks aan een gekleurd bolletje in de rechter bovenhoek van je scherm zien als een app je camera of microfoon gebruikt. Daarnaast kun je apps toegang geven tot specifieke foto’s in plaats van je complete fotobibliotheek. Zo wordt het voor jou nog makkelijker om zorgvuldig met je data om te gaan.

Zoals gezegd is iOS 14 een update waarin zoveel kleine en grote dingen veranderen dat we dit onmogelijk in deze preview kwijt kunnen. Wil je meer weten over de kleinere verbeteringen die iOS 14 ook de moeite waard maken? Check dan ons onderstaande overzicht waarin we onze veertien favorieten op een rijtje hebben gezet.

iOS 14 preview conclusie

Hoewel we tot september moeten wachten om ons definitieve oordeel over iOS 14 te geven, maakt zelfs de eerste bèta al een positieve indruk. Met nog een paar maanden te gaan om de update op orde te krijgen, lijkt iOS 14 een baanbrekende en indrukwekkende nieuwe stap voor de iPhone te worden. Het belooft bovendien veel voor de toekomst: een minder krampachtig gesloten systeem, zodat jij je iPhone steeds meer op de manier kunt gebruiken zoals jij dat graag wilt. In de categorie ‘beter laat dan nooit’ zijn we blij dat Apple dit jaar eindelijk deze stap in de goede richting zet.