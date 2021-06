De iMac 2021 luidt een nieuw hoofdstuk in voor de desktop van Apple. Met een nieuw ontwerp, Apples eigen M1-chip en een aantal slimme verbeteringen is de iMac weer klaar voor de toekomst. Wij hebben hem uitgebreid getest voor deze iMac 2021 review.

De iMac die we voor deze review hebben getest is door iPhoned zelf aangeschaft.

Design

Natuurlijk beginnen we met het design, de meest in het oog springende vernieuwing van de iMac 2021. Hoewel de computer er nog steeds onmiskenbaar uitziet als een iMac, is het ontwerp gemoderniseerd. Dat merk je al meteen als je het apparaat uit de (overigens schitterend vormgegeven) doos haalt: de nieuwe iMac is flinterdun en vederlicht.

De nieuwe desktop is bijna net zo dik als een iPad Pro, terwijl alle benodigdheden toch in dit scherm verwerkt zitten. Een hele indrukwekkende prestatie die vooral te danken is aan de M1-chip van Apple, waarover later meer.

Apple grijpt terug op het klassieke design van de Mac door de 2021 iMac in een aantal vrolijke kleuren aan te bieden. Van rood tot blauw en van paars tot groen: aan felle kleuren geen gebrek dit jaar. Ieder model combineert een lichte en donkere kleur, zodat er een fris en modern beeld ontstaat. Persoonlijk zijn we fan van de groene editie, die het lichtgroen van de voorkant en de voet combineert met een donkergroene achterkant en randen.

Let wel op: niet alle configuraties van het apparaat zijn in al deze kleuren verkrijgbaar. Zo zijn de paarse en gele variant enkel beschikbaar als je de duurdere versie kiest.

Apple zou Apple niet zijn als er ook wat controversiële keuzes zijn gemaakt wat het ontwerp betreft. Zo hebben alle iMacs nu smallere witte schermranden, wat het een fris uiterlijk geeft maar ook de schermranden accentueert. Zeker als je in de avond de donkere modus van macOS aanzet, springt deze witte rand er in negatieve zin uit.

Ook is de ‘kin’ met zijn felle kleur nu opvallender dan ooit en voelt deze wat kaal aan, vooral omdat er verder niks op staat. Het Apple-logo dat we kennen van alle voorgaande iMacs is nu op de achterkant gezet, waardoor de voorkant ‘onaf’ oogt. Uiteraard is dat een kwestie van smaak en zal dit van persoon tot persoon verschillen. Dat Apple eindelijk het design heeft aangepakt, zien we in ieder geval als één van de grote pluspunten van deze iMac.

Specs: M1-chip steelt de show

Een iMac is echter meer dan een mooi ding om weg te zetten op een bureau: het zal voor de meeste mensen hun primaire computer worden. Bekijken we de iMac op die manier, dan valt op wat voor compleet product Apple ervan gemaakt heeft. Van de accessoires tot de functies en kwaliteit daarvan: voor heel veel mensen zal dit een uitstekende desktopcomputer zijn.

Dat is voor een groot deel te danken aan de M1-chip, de zelfontworpen processor van Apple die de variant van Intel vervangt. Nu het bedrijf van Tim Cook zijn eigen Mac-chips maakt, zijn de gevolgen op het gebied van prestaties groot. Vorig jaar zagen we bij de komst van de M1 MacBooks al dat Apple nieuwe standaarden zette op het gebied van snelheid.

Exact dezelfde chip zit nu in deze iMac, wat voor een enorme hoeveelheid rekenkracht zorgt. En omdat de M1-chip zo efficiënt is, is er ook weinig koeling nodig om het apparaat draaiende te houden. Het flinterdunne ontwerp kunnen we dan ook voornamelijk danken aan deze chip.

Ondanks het compacte ontwerp en lichte gewicht is de iMac 2021 in staat om probleemloos meerdere apps tegelijk te draaien en zijn zaken als fotobewerking geen enkel probleem. Een bijkomend voordeel is dat je dankzij de M1-chip ook sommige iOS-applicaties op je iMac kunt installeren. Dit zullen er langzaam maar zeker steeds meer worden.

Deze iMac heeft een duidelijke doelgroep

Maar is deze iMac goed genoeg voor jou? Dat is altijd al een lastige vraag geweest, die nu wel iets gemakkelijker te beantwoorden is. Denk je dat de taken die jij op deze iMac wil doen uitvoerbaar zijn op een M1 MacBook Pro? Dan zal dat waarschijnlijk probleemloos lukken. Pas als je meer wil dan dat, zul je merken dat de iMac 2021 zijn plafond bereikt.

Belangrijk om te onthouden is dat deze iMac in feite het 21,5 inch-model uit 2019 vervangt. Er is op het moment van schrijven dus nog geen alternatief voor de grotere 27 inch-iMac, die zich altijd al meer op de professionele gebruiker heeft gericht. Het gebrek aan configuratie-opties en het feit dat je maar maximaal 16GB aan werkgeheugen kunt kiezen, zegt iets over de doelgroep die Apple met deze Mac aan wil spreken.

Verbeterde webcam, accessoires en toetsenbord

Om het nieuwe hoofdstuk van de iMac in te luiden, heeft Apple nog wat andere fijne verbeteringen doorgevoerd. De desktop heeft een sterk verbeterde frontcamera gekregen, iets wat hard nodig is in deze tijd waarin we massaal met elkaar videobellen.

Daarnaast zijn de ingebouwde speakers opgeknapt en dat is goed te horen: muziek luisteren of films kijken op de iMac 2021 is fantastisch en klinkt geweldig. De bastonen zijn laag en diep, zonder in te leveren op subtiele details. Daardoor kan een iMac probleemloos een flinke kamer vullen met geluid.

In de doos van de nieuwe iMac zit ook een drietal accessoires, in bijpassende kleuren van de iMac die je gekozen hebt. Een Magic Mouse en Magic Trackpad met een subtiel nieuw design, met meer afgeronde hoeken en een nieuw Magic Keyboard. Een leuk detail: zelfs de meegeleverde Lightning-naar-usb-c-kabel heeft dezelfde kleur als de Mac, net als de magnetische stroomkabel waarmee je de desktop van energie voorziet.

Wat we wel wat gierig vinden, is de keuze van Apple om het instapmodel van 1449 euro een toetsenbord te geven zonder Touch ID-sensor, terwijl deze wel aanwezig is op de goedkopere MacBook Air. Juist die Touch ID-knop is de fijnste toevoeging aan het vernieuwde toetsenbord. Om die optie enkel beschikbaar te maken voor de modellen vanaf 1669 euro voelt een beetje kinderachtig.

Prijs-kwaliteit

De iMac 2021 is verkrijgbaar in drie configuraties, waarbij het instapmodel 1449 euro kost. Dat maakt hem precies zo duur als het instapmodel van de MacBook Pro met de M1-chip. Het voordeel van een MacBook is natuurlijk de draagbaarheid, al krijg je er met de iMac wel een fors groter scherm voor terug. Dat maakt de iMac 2021 niet goedkoop, maar wat ons betreft wel het geld waard.

Heb je echter 200 euro extra te besteden, dan raden we toch aan om voor het iets duurdere model te gaan. Deze heeft een iets krachtigere gpu (de grafische chip), extra aansluitingen, een Magic Keyboard met Touch ID, betere koeling en een Ethernet-poort in de oplader zitten. Dit zijn stuk voor stuk waardevolle updates, zeker voor de mensen die van plan zijn om de iMac zo lang mogelijk te gebruiken.

Dit is namelijk een iMac waar je met gemak een jaar of vijf probleemloos mee vooruit kunt, mede dankzij de langdurige software-ondersteuning die Apple biedt. Denk je echter dat de iMac niet krachtig genoeg is, dan raden we aan om nog even te wachten. Een nieuwe 27 inch-iMac kan namelijk op ieder moment aangekondigd worden.

Conclusie iMac 2021 review

De iMac 2021 luidt met succes een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Apples desktops. Het design is met zijn kleurrijke ontwerp klaar voor de toekomst, de M1-chip steelt de show op het gebied van prestaties en de geweldige speakers en verbeterde frontcamera maken dit een uitstekende keus voor heel veel mensen. Ga alleen voor jezelf even na of deze Mac krachtig genoeg voor je is, en wacht afhankelijk daarvan even af wat Apple van plan is met de 27 inch-variant.

