Ikea Symfonisk 2021 review: Sonos-speaker vermomd als schilderij

De Ikea Symfonisk is misschien wel de meest bijzondere slimme speaker van het jaar. Het is namelijk een Sonos-speaker, verpakt in een schilderijlijst met keuze uit twaalf doeken. In deze Ikea Symfonisk 2021 review lees je of de kunstspeaker een aanrader is.

De samenwerking tussen Ikea en Sonos startte in 2019 met de lancering van een boekplankspeaker (99 euro) en een tafellamp met speaker (179 euro). De apparaten werden goed ontvangen, ook door ons in de Ikea Symfonisk review. De nieuwste speaker heet verwarrend genoeg opnieuw Symfonisk en daarom noemen we hem voor het gemak de Symfonisk 2021.

Het is een 179 euro kostend schilderijdoek met ingebouwde Sonos-speaker, bedoeld om op te hangen of neer te zetten. Ikea verkoopt twaalf verschillende doeken, zodat je het kunstwerk kan personaliseren. Een vernieuwend idee in de wereld van slimme wifi-speakers, maar is het ook een goed idee? iPhoned testte de speaker twee weken en praat je bij in deze Ikea Symfonisk 2021 review.

De Symfonisk die we hebben getest voor deze review is ter beschikking gesteld door Ikea.

Fraai en veelzijdig ontwerp

De Symfonisk is een schilderijlijst met een door Sonos ontwikkelde wifi-speaker achter het doek. De speaker zie je daarom niet; het geluid gaat door het zachte doek heen. Je kunt de speaker zowel ophangen als neerzetten, waarover straks meer. De Symfonisk meet 57 bij 41 centimeter, is 6 centimeter diep en qua gewicht geschikt voor vrijwel elk dressoir en bureau.

De speaker

De achterkant van het doek

Ikea verkoopt de Symfonisk met een zwarte of witte lijst en bijkleurend, modern doek. Het schilderijdoek is binnen tien seconden los te halen door met je vingers vanaf de achterkant van de lijst naar voren te drukken. Een (andere) lijst plaatsen is even eenvoudig. Ikea biedt op dit moment twaalf doeken aan met prijzen van 15 of 30 euro. Persoonlijk vinden wij 30 euro relatief veel geld voor een doek. In een vraaggesprek met media, waaronder iPhoned, bevestigen Ikea en Sonos dat er plannen zijn om later meer doekontwerpen aan te bieden.

De Symfonisk komt degelijk en goed afgewerkt over, met drie prettige knoppen op de linkerzijkant van de lijst. Met de knoppen pauzeer en hervat je de muziek, pas je het volume aan en start je het vorige of volgende nummer.

De stroompoort van de speaker is op de achterkant geplaatst en de kabel is weg te werken in uitsparingen. Opvallend en slim is de aanwezigheid van een tweede stroompoort, waar je een andere Symfonisk op kan aansluiten. Zo heb je maar één stopcontact nodig om twee schilderijen naast elkaar te hangen of te plaatsen.

Wij vinden het opvallend dat er bij het zwarte model een witgrijze stroomkabel meegeleverd wordt. Op een witte muur valt de stroomkabel nauwelijks op, maar op een donkere muur is dat een ander verhaal en past de witte kabel minder mooi bij het zwarte kunstwerk. Ikea biedt vooralsnog geen andere kleur stroomkabel aan.

Achterop de speaker zit ook een ethernetpoort. Zo kun je de Symfonisk bedraad aansluiten op je thuisnetwerk. Dit is vooral handig als je de speaker in een kamer gebruikt waar het wifi-signaal niet optimaal is.

Een aandachtspunt is dat de Symfonisk een speaker voor binnen is. Hang of plaats ‘m dus niet buiten. Ook niet in de badkamer, want de vochtige, warme lucht kan de speaker beschadigen. De even dure Sonos One SL of Sonos Roam zijn wel geschikt voor de badkamer en voor die ruimte dus een betere keuze.





Zo installeer je de Ikea Symfonisk 2021

Het installeren van de Symfonisk is een fluitje van een cent. Na het uitpakken van het schilderij bepaal je of je hem wil ophangen of neerzetten. Montagemateriaal om de Symfonisk via een apart, niet zichtbaar plaatje aan de muur te schroeven vind je in de doos. Ook meegeleverd zijn twee rubberen dopjes, voor als je de speaker wil neerzetten op een dressoir of de vloer. De dopjes druk je in een oogwenk in de twee ‘voetjes’ van de speaker, zodat hij niet wegglijdt en krast.

Steek de stekker in de stroompoort op de achterkant van de speaker en doe de adapter in het stopcontact. Installeer indien nodig de Sonos S2-app op je toestel, open die en de Symfonisk verschijnt direct in beeld als toe te voegen apparaat. Volg de instructies in de app en je bent binnen een paar minuten klaar.

Ikea Symfonisk review: geluidskwaliteit

Als de speaker hangt of staat, kun je genieten van je favoriete muziek, podcast of andere audio. Na twee weken met de Symfonisk zijn we tevreden over de geluidskwaliteit. Stemmen klinken helder, instrumenten zijn duidelijk en niet overdreven en er is voldoende bas aanwezig. Zeker als de speaker op de grond of een dressoir staat.

In vergelijking met de vergelijkbaar geprijsde Sonos One SL, waar we normaliter naar luisteren, merken we wel dat de Symfonisk een tikje minder krachtig klinkt en minder bas produceert. Een aandachtspunt, maar wat ons betreft geen minpunt. De Symfonisk klinkt – gezien zijn scherpe prijs en bijzondere ontwerp – goed genoeg voor de slaap- of studeerkamer of een kleinere woonkamer.

Fijn is dat de Symfonisk een stereomodus heeft. Plaats of hang je twee exemplaren naast elkaar en geef je in de Sonos-app aan dat je ze als stereopaar wil gebruiken, dan past de muziek zich aan. Een gitaarsolo klinkt bijvoorbeeld meer uit de linkerspeaker, gevolgd door een krachtige drum die vooral uit de rechterspeaker komt.

Het geluid klinkt zo ruimtelijker, zeker als de speakers tussen de twee en drie meter uit elkaar staan of hangen. Een stereopaar is meer geschikt voor een grotere woonkamer.

Slimme features

De Ikea Symfonisk heeft verschillende slimme features, maar mist er ook een aantal. Handig is dat de speaker werkt als een volwaardige Sonos-speaker en dus geschikt is voor multiroom audio, waarbij je favoriete muziek uit verschillende (Sonos-)speakers klinkt.

De Sonos One (SL)

Gebruik je een Sonos-soundbar in combinatie met je televisie? Dan kun je twee Symfonisk-speakers als achterspeakers gebruiken om geluid met een bioscoopgevoel te creëren. Andere Sonos-speakers, waaronder de One (SL), zijn overigens ook geschikt als achterspeakers.

De Symfonisk ondersteunt AirPlay 2 om snel muziek af te spelen. Het apparaat heeft geen microfoon en is dus niet geschikt voor spraakbediening via Siri. Apples HomePod en HomePod Mini zijn dit wel.

Conclusie Ikea Symfonisk 2021 review

De Ikea Symfonisk is een opvallende speaker, juist omdat hij niet opvalt. Die vernieuwende insteek waarderen we. Het kunstwerk zit slim in elkaar en is te personaliseren met één van de twaalf doeken. Wel vinden we de prijs van sommige doeken met 30 euro aan de hoge kant. Sonos heeft een prima speaker in de Symfonisk gezet, al klinkt de even dure Sonos One SL voller en met meer bas. Qua features doet de Symfonisk niet onder voor andere Sonos-speakers. Sommige andere speakers zijn nog completer, bijvoorbeeld met spraakbesturing. Wie een fraai ontwerp prefereert boven het beste geluid en de meeste features, haalt met de Symfonisk een goede en scherp geprijsde wifi-speaker in huis.

Ikea Symfonisk 2021 kopen

De Ikea Symfonisk is vanaf 15 juli te koop voor 179 euro in Ikea-winkels en via Ikea.nl. Losse doeken zijn pas vanaf 1 september te koop via de Ikea-website en kosten 15 of 30 euro.