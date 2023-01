IKEA Smart Home getest: een slim huis voor een betaalbare prijs

IKEA heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in slimme apparaten, maar hoe goed werkt IKEA Smart Home? iPhoned heeft het voor je getest.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

IKEA home smart system

De afgelopen jaren heeft IKEA ingezet op het creëren van een slim huis. Het bedrijf verkoopt inmiddels enorm veel producten waarmee jij je huis slimmer kan maken. Denk hierbij aan slimme stopcontacten, slimme lampen en zelfs slimme gordijnen. Bovendien is Ikea een aantal jaar geleden een samenwerking aangegaan met Sonos. Hoe goed werken deze apparaten daadwerkelijk?

De producten in dit artikel zijn ter beschikking gesteld door IKEA. Alle producten zijn terug te vinden op de website van IKEA.

Samenwerking tussen IKEA en Sonos

Een aantal jaar geleden maakten IKEA en Sonos bekend te gaan samenwerken. Dat was opvallend: IKEA staat immers bekend als goedkope meubelmaker, terwijl de speakers van Sonos behoorlijk duur zijn. Sonos heeft hele goede speakers, maar die zijn niet direct betaalbaar voor iedereen. Dat in tegenstelling tot IKEA: daar hebben de meubels zulke nette prijzen dat iedereen inmiddels wel een IKEA-product in huis heeft.

De samenwerking pakte heel goed uit en de speakers zijn inmiddels opgenomen in het IKEA Smart Home-assortiment. Goede speakers zijn erg populair, maar je moet er wel een goede plek voor in huis vinden. Met de Symfonisk-speakers willen IKEA en Sonos het makkelijker maken om goed geluid in je huis te stoppen. Zo willen de bedrijven speakers wegwerken in steeds meer meubels, zoals bureaus en kasten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme speaker

De boekenplankspeaker heeft precies deze functie. De speaker, met de naam ‘IKEA Symfonisk’, is een rechthoekig apparaat dat perfect in de meeste boekenkasten past. De speaker kan je zo minder opvallend wegwerken tussen je boeken, zodat de speaker niet zo aanwezig is. Met een gewicht van twee kilo en een hoogte van 30 centimeter verstop je hem niet zomaar, maar hij is in ieder geval minder aanwezig.

De speaker van IKEA Smart Home heeft erg goed geluid, zeker in vergelijking met andere speakers van deze prijsklasse. Als je de speaker erg hard zet begint de audio wel wat te kraken, maar op dit volume zet je de speaker eigenlijk nooit.

De speaker is gemakkelijk te bedienen met je iPhone en is verbonden met wifi. Hierdoor kan je dus naar een andere ruimte gaan, zonder dat de verbinding met de speaker wegvalt.

De Symfonisk is een ontzettend goede speaker die makkelijk te gebruiken is. Met de bijgeleverde standaard bevestig je de speaker aan de muur, of je verstopt de speaker tussen de boeken in je boekenkast.

Het enige nadeel van de speaker: de standaard voelt door het zware gewicht van de speaker niet heel stevig aan als deze niet aan de muur is bevestigd. De Symfonisk is te koop voor 99 euro, dat is de speaker meer dan waard.

Veel keuze bij de slimme lampen

Naast eigen speakers heeft IKEA genoeg slimme lampen om uit te kiezen. De lampen zijn gemakkelijk te installeren met behulp van de IKEA-app. In de app zijn instructievideo’s te volgen, zodat je zeker weet dat je lampen correct zijn ingesteld.

Voordat je de lampen installeert, moet je de Dirigera hub van IKEA instellen. Alle slimme apparaten van IKEA worden via deze hub bestuurd. Ook de hub moet met een netwerkkabel verbonden zijn met internet. De installatie verloopt snel en gemakkelijk met de instructies in de app. Binnen een paar minuten is de hub gereed en kunnen andere IKEA Smart Home-apparaten aangesloten worden.

De lampen van IKEA hebben verschillende functies, afhankelijk van de lamp die je kiest. Wil je de sfeer in een ruimte per situatie aanpassen? Dan is een lamp die je in alle kleuren kan veranderen de beste optie. Wil je alleen de warmte en de sterkte van de lamp wijzigen? Dan kan je beter voor een andere Trådfri-lamp gaan. De Trådfri-reeks van IKEA Smart Home bestaat namelijk uit een ruim assortiment slimme lampen.

De meeste slimme lampen van IKEA kosten tussen de 5 en de 20 euro. Dit is behoorlijk goedkoop, zeker als je het vergelijkt met Philips Hue lampen. Hierdoor zijn de slimme lampen van IKEA Smart Home een makkelijke én goedkope manier om je huis slimmer te maken. En om je kamer meer sfeer te geven, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is.

IKEA’s eigen Smart Home-app

IKEA Smart Home met Apple HomeKit

Je huis slimmer maken is één ding, maar de besturing ervan is vaak het belangrijkste. Gelukkig is dat bij de slimme apparaten van IKEA geen probleem, want je kan de hub direct linken aan de Woning-app van Apple. Je koppelt de hub aan de Woning-app met de QR-code op de achterkant van het apparaat. Zo is het vanaf je beginscherm mogelijk om alle slimme apparaten te bedienen op je iPhone of iPad.

Woning Apple 4,4 (141 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je toch de lampen met een fysieke knop aan en uit kunnen zetten wanneer je een kamer binnenloopt? Geen probleem: IKEA Smart Home heeft ook afstandsbedieningen die je gemakkelijk koppelt aan jouw slimme lampen. Zo hoef je niet altijd je telefoon bij je te hebben om de lampen aan of uit te doen. Bij de afstandsbedieningen heb je de keuze uit een normale schakelaar, of een afstandsbediening waarmee je de warmte en sterkte van de lamp kan bedienen.

IKEA Smart Home in de Woning-app

Conclusie: IKEA Smart Home maakt je huis betaalbaar slimmer

Ben jij nog op zoek naar je eerste slimme apparaten? De slimme producten van IKEA zijn dan een perfecte start om jouw huis slimmer te maken. De apparaten zijn goedkoop en makkelijk te bedienen. IKEASmart Home is dus prima geschikt om eens uit te proberen of het slimmer maken van je huis iets voor jou is. Als de IKEA Smart Home-producten bevallen, is het altijd nog mogelijk om later te investeren in duurdere producten als Philips Hue. IKEA Smart Home doet wat het moet doen en is betaalbare eerste stap voor een slimmer huis. Ben je dus op zoek naar goedkope, slimme apparaten? Check dan alle producten op de website van IKEA.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.