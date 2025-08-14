Review: Hypershell Pro X maakt van van elke couch potato een berggeit

De Hypershell Pro X is een exoskelet dat bewegen een stuk gemakkelijker maakt. Maar werkt het ook écht? Dat lees je in onze review!

Pluspunten Adaptieve ondersteuning werkt goed

Adaptieve ondersteuning werkt goed Inclusief fitness-stand

Inclusief fitness-stand Nette en duidelijke app Minpunten Instellingen wijzigen buiten de app om werkt omslachtig

Instellingen wijzigen buiten de app om werkt omslachtig Gespen zijn lastig om strak te trekken

Gespen zijn lastig om strak te trekken Vrij prijzig

Hypershell Pro X review: uitwendig skelet voor iedereen

Als je de Hypershell Pro X voor het eerst ziet denk je misschien dat je te maken hebt met een apparaat dat zo uit de televisieserie De Man van Zes Miljoen komt. Was die populaire tv-serie voor je tijd? Dan lijkt de Hypershell ook wel wat weg te hebben van een ‘Power Skeleton’ uit de game Death Stranding.

Zo’n exoskelet klinkt allemaal heel futuristisch en dat is het stiekem ook wel. Je hebt vast wel eens films gezien waar iemand zo’n uitwendig skelet aantrekt en vervolgens een complete container verplaatst. Zover zijn ze bij Hypershell nog niet, maar het ziet er wel imposant (en een beetje vreemd) uit.

Geen superkrachten, wel goede ondersteuning

Verwacht je nu dat je ongetraind een flinke marathon kunt lopen, terwijl je normaal hijgend in de trein zit na een korte sprint? Dan moeten we je toch echt teleurstellen. De Hypershell Pro X is geen wondermiddel en hij geeft je dus ook geen bovenmenselijke krachten.

De Hypershell X moet je vooral zien als een stukje ondersteuning. Om precies te zijn levert de versie die wij hebben getest in deze review (de Hypershell Pro X) ongeveer één paardenkracht. Dat betekent niet dat je hiermee zo sterk bent als een paard (paardenkracht meet immers het vermogen). Maar volgens de fabrikant kan de Hypershell de fysieke inspanning tot 30 procent verminderen en de kracht in de benen tot 40 procent verhogen.

Na een tijdje met de Hypershell Pro X te hebben rondgelopen, geloven we dit ook wel. Maar hoeveel je er precies aan hebt verschilt per persoon. Als eenvoudige test zijn we een aantal keer snel een lange trap op- en afgelopen.

Zonder het exoskelet voelden we deze work-out na een paar minuten in de benen en was onze hartslag ook behoorlijk gestegen. Met de Hypershell Pro X was bij dezelfde work-out het vermoeide gevoel in de benen een stuk minder en was onze hartslag ook lager dan eerder.

Ook bij het naar boven lopen op een heuvel liet de Hypershell Pro X zien waar hij goed in is. Het ging daarmee een stuk gemakkelijker dan normaal. Het fijne is dat de Hypershell zelf aanvoelt waarmee je bezig bent. Hij past zich automatisch aan op de beweging die jij uitvoert. Dat moet ook wel, want de krachtverdeling in je benen is immers net wat anders tijdens het traplopen dan een stukje hardlopen.

Verschillende modi en nieuwe features

Er zitten behoorlijk wat verschillende modi op de Hypershell Pro X. Denk aan lopen, klimmen en traplopen. Je kunt deze automatisch modus ook uitzetten en de Hypershell vastzetten op één activiteit als je dat wilt.

Er worden ook regelmatig nieuwe features toegevoegd. Tijdens de review was de ‘Fitness’-functie nieuw. Hiermee kun je het apparaat ook gebruiken om je spieren te trainen. Hij geeft dan juist wat tegendruk tijdens het bewegen. Je kunt dit gevoel een beetje vergelijken alsof je door het water loopt.

Drie verschillende varianten van de Hypershell X

Er zijn in totaal drie verschillende versies van de Hypershell. De Hypershell Go (999 euro), de Hypershell Pro X (1199 euro) en de Hypershell Carbon X (1799 euro).

De Go-versie heeft ondersteuning tot een snelheid van 12 kilometer per uur. Met deze batterij kun je tot 15 kilometer vooruit met één lading. Deze versie geeft je een ondersteuning tot 20 procent en heeft in totaal zes ondersteuningsmodi.

De versie die we getest hebben in deze review is de Hypershell Pro X. Deze variant geeft je ondersteuning tot maar liefst 20 kilometer per uur. Er zitten bij deze versie vier extra modi met ondersteuning om uit te kiezen: fietsen, hardlopen, onverhard terrein en bergbeklimmen. In totaal heb je bij deze versie dus tien verschillende ondersteuningen.

De Pro X kan tot 17,5 kilometer op één acculading. Bij deze versie krijgt je standaard ook twee accu’s (die ook iets beter tegen kou kunnen), zodat je bij lange afstanden snel je accu kunt verwisselen en niet ineens zonder ondersteuning zit.

Er is een duurdere variant die onder andere iets lichter is (1,8 kilo in tegenstelling tot 2 kilo) en een paar kleine aanpassingen heeft. Maar voor een groot gedeelte alle functies van de Pro X-versie erft. Ook deze versie komt met twee batterijen.

Ook handig om te weten: de Hypershell Pro X is bestand tegen temperaturen van -20°C tot 60°C. Daarnaast is hij stof- en waterbestendig met een IP54-classificatie. Dus wil je de bergen in tijdens een regenbui? Dan is dit geen probleem. Zorg er wel voor dat je in de wintertijd wel even de minimum temperatuur in de gaten houdt wanneer van plan bent om flink te gaan klimmen.

Draagcomfort, besturing en kleine minpunten

Om de Hypershell X om te doen heb je vooral de eerste keer wat hulp nodig. De gespen zijn nogal lastig om strak te trekken. Het is dan handiger om een extra paar handen te hebben om hem goed om je middel vast te kunnen maken. Maar als je eenmaal het exoskelet aan hebt, blijft hij prima zitten. De volgende keer hoef je dan natuurlijk ook niet meer de gespen te verstellen.

Verder zijn de kussentjes zacht en irriteren de banden om je benen ook na verloop van tijd niet. Wij hebben tijdens deze review die Hypershell Pro X langere tijd aangehad en hadden er geen last van.

Na verloop van tijd kan je onderrug wel wat gaan zweten. Daar rust ook het meeste van het gewicht op. Maar de kussentjes zijn makkelijk los te halen en je kunt ze daarom altijd even in een sopje te gooien.

Er zit een knop aan de rechterkant van de Hypershell waarmee je hem aan- en uit kunt zetten. Je kunt hier ook de modus veranderen. Dat werkt goed, maar het heeft wel wat tijd nodig voordat je precies weet hoe je snel kunt wisselen tussen de opties. Het is dan vooral in het begin makkelijker om de app te gebruiken. Hierin kun je dan sneller tussen de standen wisselen en nog veel meer naar wens instellen.

Conclusie Hypershell Pro X review

De Hypershell Pro X helpt je met het verbeteren van je mobiliteit en zorgt dat je minder snel moe wordt tijdens bepaalde fysieke activiteiten. En daar is hij gewoon prima voor. Ook als je iets minder goed ter been bent, kan de Hypershell X je helpen. Al hebben we dat niet helemaal kunnen testen. Van de drie versies is vooral de Pro X-variant het interessants. Deze versie heeft de beste prijs/kwaliteit-verhouding van alle versies. De goedkoopste Go X mist wat functies (en vermogen). De Carbon X is 200 gram lichter en 600 euro duurder, maar verder is er weinig verschil met de Pro X. Het is overigens wel even wennen wanneer je dit exoskelet voor het eerst aan je benen vastmaakt. Het ziet er dan in begin uit alsof je op eierschalen probeert te lopen. Je moet dan het gegniffel van bijstanders maar even negeren en je een beetje ‘overgeven’ aan het apparaat. Na vijf minuten heb je dan het gevoel te pakken en werkt het goed. De app is erg duidelijk en overzichtelijk, maar op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. Je kunt de instellingen op de Hypershell X ook zonder de app wijzigen, maar dat is in het begin wat lastiger. Er zijn net wat teveel verschillende modi die je kunt gebruiken en je krijgt alleen feedback via de rij lampjes. De fitness-optie is interessant, maar die was op het moment van schrijven nog experimenteel. We zijn in ieder geval heel benieuwd welke functies er in de toekomst nog meer aan toegevoegd gaan worden!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.