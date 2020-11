De HomePod mini bewijst dat Apple zijn slimme speaker nog niet vergeten is. Maar hoe gaat het met de originele HomePod bijna drie jaar na de release? In deze review-update werpen we een nieuwe blik.

De originele HomePod verscheen aan het begin van 2018. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder, maar het apparaat heeft nooit een echte opvolger gekregen. Dat maakt van de HomePod mini de eerste nieuwe HomePod in jaren, die zich bovendien op een hele andere doelgroep richt.

De mini is een stuk goedkoper, maar heeft door zijn compacte formaat een minder goede geluidskwaliteit. Dat maakt de originele HomePod nog steeds de enige optie als je een slimme Apple-speaker zoekt waar je voornamelijk muziek op afspeelt. Maar is deze anno 2020 nog wel aan te raden?

Audiokwaliteit blijft HomePods grootste kracht

Drie jaar later is het belangrijkste pluspunt van de HomePod dat de audiokwaliteit nog steeds uitstekend is. Door de sensoren in de HomePod wordt het geluid afgestemd op de plek waar je de speaker neerzet, waardoor de audio zo goed mogelijk door de ruimte wordt verspreid.

En dat werkt: het volume kan zo hard dat ik hem maximaal op de helft zet, omdat ik anders boze blikken van de buren krijg. De HomePod heeft een vol geluid, vooral dankzij de diepe bastonen voor zo’n relatief kleine speaker. De HomePod vult mijn woonkamer zo goed, dat een tweede exemplaar voor stereogeluid niet noodzakelijk is.

Als iemand die zijn slimme speaker voornamelijk gebruikt voor het afspelen van muziek en podcasts, is en blijft dat de voornaamste reden dat ik de HomePod dagelijks gebruik. Of de muziek nu van mijn iPhone, iPad of MacBook komt: het wordt altijd op de HomePod afgespeeld.

Drie jaar later, dezelfde minpunten

Het grote nadeel anno 2020 is dat de minpunten die ik drie jaar geleden had eigenlijk nauwelijks zijn veranderd. Omdat de HomePod nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar is, spreekt Siri nog steeds geen Nederlands. Dat maakt ‘m een stuk minder toegankelijk dan de Nest Audio-speakers van Google.

Hoewel het niet lastig is om in het Engels te vragen om de lampen uit te doen, voelt het minder natuurlijk dan in het Nederlands. En dat is precies wat de HomePod eigenlijk zou moeten doen: het jou zo makkelijk mogelijk maken om je slimme huis te bedienen.

Hetzelfde geldt voor ondersteuning voor Spotify en andere muziekdiensten. Hoewel Apple langzaam maar zeker steeds meer ruimte geeft, werkt de HomePod anno 2020 nog steeds het beste als je een abonnement op Apple Music hebt. Muziekvragen aan Siri worden per definitie met Apple Music beantwoordt. Zelfs als je de assistent specifiek vraagt om iets op Spotify af te spelen, krijg je enkel te horen dat ‘de app Siri niet ondersteunt’.

Als Spotify-luisteraar zit er dus niets anders op dan via een ander apparaat (zoals mijn iPhone of iPad) muziek op te starten en dit via AirPlay naar de HomePod te sturen. Geen grote klus dus, maar met Apple Music laat de speaker zien dat het makkelijker kan.

Hoop voor de HomePod

Toch gloort er hoop voor de HomePod. De speaker wordt nog steeds regelmatig bijgewerkt met software-updates. Zo is onlangs iOS 14.2 verschenen, die de Intercom-functie toevoegt. Daarmee kun je snel een audiobericht naar de HomePod sturen, wat handig is als je onderweg bent naar huis en dat even wil laten weten.

Dat doet vermoeden dat Apple van plan is om de originele HomePod net als de HomePod mini te behandelen en voortaan beide speakers dezelfde updates te geven. Goed nieuws, want dat zorgt ervoor dat de HomePod de komende jaren nog op updates kan rekenen. Ondertussen wordt HomeKit steeds uitgebreider en sluiten meer accessoires zich op het netwerk van Apple aan, waardoor de HomePod ook steeds veelzijdiger wordt.

Dat dezelfde minpunten drie jaar later nog steeds hetzelfde zijn is jammer, want met de uitstekende geluidskwaliteit, het mooie design en de fijne ondersteuning met Apple-apparaten zou ik de HomePod het liefst aan iedereen aanraden. De realiteit is helaas dat de HomePod nog steeds een hele goeie speaker is voor een specifieke doelgroep. Heb je voornamelijk Apple-apparaten in huis en vind je het niet erg om in het Engels tegen je speaker te praten? Dan is de HomePod zijn geld dubbel en dwars waard.

HomePod kopen in Nederland

Hoewel de HomePod niet officieel verkrijgbaar is in Nederland, hebben verschillende webshops de speaker alsnog geïmporteerd. Goed nieuws, want daardoor hoef jij niet door allerlei hoepels te springen om het apparaat in huis te halen. Kijk in onze prijsvergelijker voor de meest actuele deals van het moment.