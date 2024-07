HBO Max vs Skyshowtime: welke kies jij?

Ben je van plan om een nieuwe streamingsdienst af te sluiten en twijfel je toch nog over welke je moet aanschaffen? iPhoned legt je uit wat de grootste verschillen zijn tussen HBO Max en Skyshowtime.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke streamingdienst moet ik afsluiten?

Er zijn tegenwoordig zoveel streamingdiensten dat het moeilijk kan zijn om het overzicht te behouden. De keuze hangt sterk af van je persoonlijke voorkeuren en behoeften, waarbij ook de prijs een belangrijke factor is. Hieronder vergelijken we de belangrijkste verschillen tussen HBO Max en Skyshowtime.

Welk aanbod is er beschikbaar

Sinds 11 juni, is de HBO Max-app vernieuwd. Naast een uitgebreide selectie van series en films van onder andere HBO, Cartoon Network en Warner Bros., kunnen gebruikers nu ook genieten van de content van Discovery+, inclusief populaire tv-kanalen zoals Discovery, TLC en ID.

Bekende programma’s van Discovery+, zoals Ghost Adventures, Gold Rush en Hunting Atlantis, zijn nu ook beschikbaar op HBO Max. Als je fan bent van reality-tv, biedt HBO Max ook een uitgebreide selectie. Van Sister Wives tot Say Yes to the Dress en nog veel meer, er is voor ieder wat wils. Wil je de Olympische Spelen op de voet volgen? Goed nieuws! Je kunt de wedstrijden ook op HBO Max bekijken.

Paramount, Dreamworks en nog veel meer

Skyshowtime is de streamingdienst van de grote Amerikaanse mediabedrijven Paramount en Comcast. De dienst biedt een brede collectie van films, documentaires en series, afkomstig van onder andere Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios en Peacock.

Bij Skyshowtime kun je genieten van populaire series zoals Yellowjackets, Dexter en Fellow Travelers. Daarnaast biedt de dienst de nieuwste blockbusters aan, waaronder Oppenheimer, Baywatch en Top Gun. Ben je een liefhebber van Nederlandse films? Ook dan zit je goed bij Skyshowtime, waar je kunt kijken naar films zoals Mannenharten, Bankier van het Verzet en nog veel meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat ben ik kwijt per maand

Voorheen had HBO Max slechts één abonnementsoptie: Standaard. Sinds kort zijn er echter drie verschillende abonnementen beschikbaar, met variërende prijzen en functies. Het goedkoopste abonnement bevat nu ook reclame. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare abonnementen:

Basic abonnement: €5,99 per maand, streamen op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame.

€5,99 per maand, streamen op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame. Standaard abonnement: €9,99 per maand, streamen op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, 30 downloads.

€9,99 per maand, streamen op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, 30 downloads. Premium abonnement: €13,99 per maand, streamen op 4 apparaten tegelijk, 4K UHD-videokwaliteit, 100 downloads.

Extra voordelig kijken met Skyshowtime

Skyshowtime biedt twee verschillende abonnementsopties: Standaard Plus en Standaard met reclame. Met het Standaard Plus-abonnement kun je genieten van een advertentievrije kijkervaring en heb je de mogelijkheid om titels te downloaden, zodat je ze kunt bekijken zonder internetverbinding.

Bij het Standaard-abonnement met reclame krijg je echter geen downloadoptie, wat betekent dat je alleen kunt streamen wanneer je verbonden bent met internet.

Standaard met reclame: €5,99 per maand, streamen op 1 apparaat tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame.

€5,99 per maand, streamen op 1 apparaat tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame. Standaard Plus: €8,99 per maand. streamen op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, download tot 30 titels.

Kijken met korting

Skyshowtime heeft momenteel een geweldige aanbieding waarbij je de eerste twee maanden kunt kijken voor slechts €2 per maand. Na afloop van deze actieperiode betaal je het reguliere tarief van €8,99 per maand. Deze actie is een handige manier om de dienst uit te proberen met een flinke korting.

Welk van de twee past bij mij?

De beste keuze voor een streamingdienst hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeuren. Als je een liefhebber bent van de Olympische Spelen en niets wilt missen, is een abonnement op HBO Max een goede optie. Hiermee blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen rondom de Spelen. Als je echter op zoek bent naar populaire hitseries om te bingen en niet direct veel wilt uitgeven aan een nieuw abonnement, is de Skyshowtime-deal aantrekkelijk. Hiermee kun je twee maanden lang voor slechts €4 het aanbod ontdekken, waardoor je op een voordelige manier kennismaakt met hun aanbod.