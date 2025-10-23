Gustaav: een superdun hoesje voor de superdunne iPhone Air

Heb je de iPhone Air, dan wil je natuurlijk alleen een hoesje als je nog kunt zien hoe superdun die is – dit hoesje van Gustaav doet dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Verbergt vorm en dunheid van de iPhone Air niet.

Verbergt vorm en dunheid van de iPhone Air niet. iPhone Air ligt met dit hoesje wel stabiel op tafel.

iPhone Air ligt met dit hoesje wel stabiel op tafel. Werkt met MagSafe en draadloos opladen. Minpunten Biedt minder bescherming dan dikke, rubberen hoesjes.

Biedt minder bescherming dan dikke, rubberen hoesjes. Afwachten of de dunne randjes boven de knoppen het lang volhouden.

Gustaav: een superdun hoesje

Hét unieke element van de iPhone Air is natuurlijk het feit dat het toestel zo extreem dun is. Stop je de iPhone in een stevig hoesje, dan is dat element dus ook in één keer helemaal weg. Waarschijnlijk is dit voor veel gebruikers dan ook de reden om helemaal geen hoesje te gebruiken.

Gustaav heeft hier wat dat betreft de perfecte middenweg gevonden: een superdun hoesje voor de superdunne iPhone Air. Dit hoesje is met 0,5 mm niet dikker dan een vingernagel. Je ziet dus nauwelijks dat er überhaupt een hoesje om de iPhone Air zit. Bijkomend voordeel is dat je iPhone nu ineens wel stabiel op tafel ligt. Dat komt doordat de rand rond de camera ietsje hoger is, zoals je hieronder kunt zien.

Dun en praktisch

Zo’n superdun hoesje van Gustaav biedt natuurlijk niet zoveel bescherming als bijvoorbeeld een rubberen hoesje van Otterbox. Tegelijkertijd is het hoesje ook niet zinloos. Het hoesje past perfect om je iPhone Air, is gemaakt van hard maar flexibel plastic (polypropyleen) en biedt een uitstekende bescherming tegen krassen en deuken. Het is heel duurzaam, licht van gewicht en geeft ook extra grip.

Aangezien het hoesje zo dun is, zijn er ook geen problemen wat betreft MagSafe en draadloos opladen. Alles werkt gewoon net zo goed als wanneer je de iPhone Air zonder hoesje gebruikt. Overigens is er ook nergens op het hoesje een merknaam of logo te vinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het hoesje is verkrijgbaar in twee varianten. Zwart: een mat semi transparante afwerking, waardoor het Apple-logo lichtjes zichtbaar is. En Blackout: Een matzwarte afwerking, identiek aan de zwarte uitvoering van de iPhone. Je koopt een superdun iPhone Air-hoesje van Gustaav voor slechts 25 euro.

Conclusie: Gustaav Superdun iPhone Air hoesje

Ga je voor optimale bescherming, dan zijn er uiteraard betere opties te vinden. Wil je bescherming tegen krassen en deuken zonder dat de esthetische dunne vorm van je iPhone Air verloren gaat? Dan is dit superdun iPhone Air hoesje van Gustaav ideaal!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.