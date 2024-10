Google Chromecast of Google TV Streamer: 3 dingen die je moet weten

Sta je op het punt een nieuw streamingapparaat te kopen maar weet je nog niet welke? iPhoned helpt je door de grootste verschillen tussen de Google TV Streamer en de Google Chromecast op een rij te zetten.

Wat zijn de verschillen: Google TV Streamer vs Google Chromecast

De Chromecast en TV Streamer verschillen niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua functionaliteit. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op welke keuze je maakt bij de aanschaf. Uiteraard is de prijs ook een belangrijke factor om in overweging te nemen. iPhoned zet de belangrijkste kenmerken en verschillen tussen beide streamingapparaten voor je onder elkaar.

Vernieuwde afstandsbediening

De afstandsbediening van de Google Chromecast met Google TV is eenvoudig en richt zich op het navigeren door de streaminginterface, met knoppen voor apps en Google Assistent. De afstandsbediening van de Google TV Streamer komt daarentegen met extra functies voor het bedienen van smart home-apparaten.

De afstandsbediening heeft daarnaast ook een nieuwe functie gekregen: een programmeerbare knop waarmee je direct je favoriete app of input-kanaal kunt openen. Ben je de afstandsbediening weer eens kwijt in de bank? Geen zorgen! De ingebouwde speaker laat een piepje horen, zodat je hem snel terugvindt.

Nóg slimmer dan eerst

De nieuwe Google TV Streamer is uitgerust met flink meer mogelijkheden en is nog slimmer dan zijn voorganger, dankzij de integratie van Gemini. Google Gemini analyseert je kijkgedrag, doet aanbevelingen op maat en toont recensies.

Ook is de TV Streamer ideaal voor mensen met een smart home-systeem. Via het Home-paneel kun je eenvoudig je slimme apparaten beheren, zoals bijvoorbeeld het controleren van camerabeelden van je Nest-deurbel, of het bedienen van gordijnen. Een andere handige functie is dat je slimme lampen automatisch kunt laten uitschakelen zodra je begint met het streamen van een film of serie.

Verschillende prijsklassen

De Google TV Streamer heeft een adviesprijs van 119 euro, wat te danken is aan de nieuwe functies en het vernieuwde ontwerp. Daarentegen ligt de prijs van het standaard Chromecast-model meestal tussen de 40 euro (HD-versie) en 70 euro (4K-versie), afhankelijk van de gewenste beeldkwaliteit.

Dit prijsverschil kan een belangrijke factor zijn bij het kiezen tussen de twee streamingapparaten. Hieronder hebben we de beste prijzen voor zowel de TV Streamer als de Chromecast voor je verzameld. Let op: zowel de TV Streamer als de Chromecast zijn momenteel beperkt op voorraad, wees er daarom snel bij.

Google TV Streamer: voor 119 euro

Google Chromecast HD: vanaf 41,99 euro

Google Chromecast 4K: vanaf 69 euro

Conclusie: Chromecast vs Google TV Streamer