Op iOS heb je de keuze voor HomeKit of Google Home voor je slimme huis. HomeKit lijkt de logische keuze, maar is het niet altijd. Google Home heeft zijn eigen voordelen.

Google Home op iOS in 2021

Google Home heeft een aantal duidelijke voordelen vergeleken met HomeKit. Zo bestaan er veel meer apparaten die Google Home ondersteunen, zodat je meer keuze hebt in het uitbreiden van je slimme huis. Daarnaast zijn er allerlei slimme speakers beschikbaar met de Google Assistent om het slimme huis met je stem te besturen. Maar hoe bevalt Google Home in combinatie met iOS nou echt?

Google Home is een app die je kunt downloaden via de App Store, als start van je slimme huis. In de app voeg je alle slimme apparaten toe die je vervolgens via de app kunt besturen. Of je gebruikt natuurlijk de Google Assistent. Daarmee is de app vergelijkbaar met de Woning-app van Apple en Siri.

Hoewel Google zich voornamelijk op zijn eigen Android richt, is iOS een belangrijk platform voor het bedrijf. Dat merk je ook met Google Home. De app werkt uitstekend in combinatie met je iPhone. Mogelijk moet je wel even wennen aan Googles stijl van design en de opbouw van de menu’s, want dat is niet allemaal super overzichtelijk. De app werkt verder wel goed.

iPhone vinden

Ook de slimme speakers van Google, zoals de nieuwe Nest Audio, zijn zonder problemen te verbinden aan de Google Home-app op je iPhone. Daarna loop je eigenlijk nooit tegen een probleem aan als je een iPhone in plaats van een Android-toestel gebruikt. De Google Assistent presteert zelfs beter dan Apples spraakassistent Siri.

Sinds april 2021 is er een nieuwe functie toegevoegd waardoor de Google Assistent je iPhone kan vinden als je deze kwijt bent, maar dit werkt op dit moment alleen nog in het Engels. Dat is een van de grotere nadelen van Google Home. Het duurt best lang tot nieuwe functies naar de Nederlandse versie van de Google Assistent uitrollen.

Wel is het vrij makkelijk om de Google Assistent tweetalig te gebruiken. Dat betekent dat je zowel Engels als Nederlands kunt praten. Voor je dagelijkse opdrachten gebruik je dan Nederlands en voor nieuwe functies Engels.

Privacy

Een belangrijke reden om voor HomeKit in plaats van Google Home te kiezen, is privacy. Apple verzamelt en gebruikt je data niet en Google wel. Zeker als het gaat om zoiets privacygevoeligs als je eigen huis, waar je mogelijk camera’s en microfoons plaatst als onderdeel van je smart home, wil je zeker weten dat je veilig bent.

Google heeft zich de afgelopen jaren ingezet om je privacy steeds transparanter te maken. Bij ‘Instellingen van de Home-app’ in de Google Home-app vind je onder het kopje ‘Privacy en juridisch’ allerlei middelen om je privacy te waarborgen. Hier kun je bijvoorbeeld uitschakelen dat audio-opnames van je spraakopdrachten mogen worden bewaard. Tevens kun je al je gegevens verwijderen en ervoor zorgen dat nieuwe activiteit niet bijgehouden wordt.

Gebruik je HomeKit, dan is die privacy meer vanzelfsprekend. Bij Google Home moet je wat extra stappen zetten en dus in menu’s duiken om jouw privacy veilig te stellen.

Apple Music in Nederland

Het grootste nadeel van Google Home in combinatie met je iPhone is dat Apple Music in Nederland nog niet werkt. Sinds eind vorig jaar is de optie wel naar enkele landen uitgerold, maar het is nog niet bekend wanneer Nederland aan de beurt is. In de nabije toekomst komt daar ongetwijfeld verandering in. Je kunt natuurlijk wel gewoon muziek luisteren via Spotify.

Google Home op iOS in 2021: conclusie

Google Home is op verschillende fronten een uitstekende keuze op iOS. Er zijn duidelijke voordelen en nadelen vergeleken met HomeKit, waar je mee rekening moet houden. Je hoeft echt geen Android-gebruiker in huis te hebben om Google Home te overwegen voor je slimme huis.