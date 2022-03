Game of Thrones kijken: grijp nu je kans op HBO Max

Tot zo’n twee jaar geleden was Game of Thrones (GoT) nog het gesprek van de dag. De serie kan nu weer een nieuwe boost krijgen door de nieuwe streamingdienst HBO Max. Heb je de populaire serie nog niet gezien? Dan is dit wellicht het goede moment om Game of Thrones te kijken op HBO Max.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Game of Thrones streamen op HBO Max

Toen het eerste seizoen (van de acht) in juni 2011 werd uitgezonden, waren streamingdiensten nog hartstikke nieuw. Even voor het idee; Netflix kwam pas in 2013 naar Nederland en op dat moment waren er al heel wat veldslagen uitgevochten in de wereld van GoT.

Wie Game of Thrones (legaal) wilde kijken, kon dat doen via Ziggo. HBO werd dan als extra zender aangeboden. Nu is Game of Thrones te kijken bij de nieuwe streamingdienst HBO Max en kun je ook op je iPhone of iPad lekker genieten.

73 afleveringen: goede reden om te bingewatchen

Je neemt natuurlijk geen abonnement op een streamingdienst voor een enkele serie, maar mocht je GoT nog niet gezien hebben, dan kan deze serie zomaar het doorslaggevende argument zijn om HBO Max aan te schaffen.

De acht seizoenen zijn samen goed voor 73 afleveringen en ongeveer evenzoveel uren om te bingewatchen. Maar het aantal uren dat je zoet bent met het kijken, is echt niet het enige aspect om verslaafd te raken aan Game of Thrones.

Waar gaat het verhaal van Game of Thrones over?

We slaan de 73 afleveringen even plat in een paar zinnen. Een alternatieve wereld kent zeven koninkrijken met evenzoveel koningen. Het probleem is dat ze eigenlijk allemaal willen reageren over de hele boel en daar de nodige oorlog en intrige aan besteden.

Terwijl de families elkaar bevechten, wordt de hele wereld bedreigd door een veel gevaarlijker volk dat achter een gigantische muur vandaan dreigt te komen. In de serie hebben ze erover dat ‘de winter eraan komt’. Los van alle verhaallijnen staat de komst van dit wintervolk in de acht seizoenen centraal.

Waarom moet je GoT kijken?

Dat heeft er vooral mee te maken dat het verhaal is uitgespreid over zoveel seizoenen en afleveringen. Dat betekent dat alle aspecten van het leven uitgebreid aan bod komen. Liefde, trouwen, intriges, oorlog, moord, vechtlust, knappe mannen, knappe vrouwen, prachtige landschappen … alles komt langs. GoT is eigenlijk een perfecte combinatie tussen een soap en een fantasy film: The Bold and the Beautiful meets Lord of the Rings.

Daar komt bij dat vanaf het eerste seizoen al gesproken wordt over de winter die eraan komt. Vanaf de eerste afleveringen kun je niet wachten tot het moment dat het wintervolk de muur passeert en de grote oorlog begint. Dankzij HBO Max hoef je daar nu geen acht jaar op te wachten … je kijkt alle seizoenen lekker achter elkaar. O ja, er doen ook nog draken mee.

Kritiek op Game of Thrones

Natuurlijk is niet elke aflevering even geweldig. Sommige seizoenen staan bekend om de vele donkere opnames en zo nu en dan worden verhaallijnen wel erg langdradig. Het probleem waar je als nieuwe kijker niet tegenaan loopt, is dat je elk seizoen weer ‘even in moet komen’ in alle (onuitspreekbare) namen.

Een andere punt van kritiek is dat je wel erg lang moet wachten tot het wintervolkje daadwerkelijk achter de muur vandaan komt. Maar we moeten zeggen dat we geen minuut zouden twijfelen om Game of Thrones te kijken als we dat nog niet gedaan hadden.

Game of Thrones prequel

Inmiddels is ook de prequel van Game of Thrones aangekondigd, die je straks op HBO kunt kijken. Je moet nog wel even geduld hebben, want de Game Of Thrones-prequel ‘House Of The Dragon’ gaat pas op 21 augustus in première op HBO Max.

De nieuwe serie House of the Dragon vertelt het achtergrondverhaal van de Targaryens. De serie speelt zich tweehonderd jaar voor de originele Game of Thrones-serie af.

HBO Max

Game of Thrones zou zomaar de reden zijn om HBO Max aan je rijtje nieuwe streaming-hobby’s toe te voegen. Maar er zijn er meer. Zo heeft HBO Max de unieke aanbieding bedacht: wanneer je voor 1 april een abonnement afsluit, betaal je voor de rest van je leven maar 50 procent van het gangbare tarief.

Daarnaast is het aanbod van de nieuwe streamingdienst nu al indrukwekkend breed. Naast het streamen van Game of Thrones zijn er ook gouden oudjes als Sex in the City en Friends te kijken. Maar ook The Sopranos en de Powerpuff Girls vind je er terug. Net als de hele Lord of the Rings- en Harry Potter-reeks. Er is voor ieder wat wils!

Meld je aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!