Met de Fujifilm instax mini 41 maak je foto’s met een retrostijl. Zo leuk, dat zelfs mislukte foto’s het nog steeds waard zijn om te bewaren!

Pluspunten Zeer eenvoudig in gebruik

Zeer eenvoudig in gebruik Leuke retro-look van camera en foto’s

Leuke retro-look van camera en foto’s Automatische belichting Minpunten Flitser is altijd aan en niet uit te schakelen

Flitser is altijd aan en niet uit te schakelen Camerabehuizing voelt een beetje goedkoop aan

Camerabehuizing voelt een beetje goedkoop aan Instaxfilm prijzig

Fujifilm instax mini 41: de camera waarbij mislukte foto’s nog steeds leuk zijn

De Fujifilm instax mini 41 is een instant camera. En dat is leuk, want deze camera drukt je foto’s meteen af op speciaal fotopapier. Wanneer je op de afdrukknop drukt, schuift de foto met een bescheiden gezoem binnen enkele seconden uit de bovenkant van de camera. De afbeelding ontwikkelt zich vervolgens vanzelf in ongeveer 90 seconden. En nee, je hoeft niet met de foto te wapperen.

In de doos zitten twee batterijen voor de camera, een polsbandje, de camera zelf, een paar handleidingen en een zakje. De instax-film moet je er los bij kopen, dit kost je zo’n 10 euro voor tien foto’s. Koop je een grotere verpakking dan zijn ze wat goedkoper. Maar reken erop dat je zo’n 80 tot 90 cent per foto kwijt bent.

De Fujifilm instax mini 41 heeft een adviesprijs van 109,95 euro, maar de camera is hier en daar ook wat goedkoper te vinden. Dus kijk altijd eventjes rond als je van plan bent er een aan te schaffen.

De instax mini 41 is niet alleen leuk, maar ook ontzettend eenvoudig in gebruik. Je zet de camera aan door aan de lens te draaien tot hij klikt. Daarna kun je hem nog iets verder draaien voor de ‘Close-up’-stand, maar daarover later meer.

Vervolgens kijk je door de zoeker (het kijkgaatje), richt je op het onderwerp en druk je af. Je hoeft de knop niet eerst half in te drukken om scherp te stellen, zoals je bij normale camera’s wel vaak moet doen. Daarna komt de foto meteen uit de bovenkant schuiven.

De kleine foto’s hebben een unieke charme en het blijft een aandachtstrekker als je bijvoorbeeld op een verjaardag of een feestje wat foto’s aan het maken bent. Houd er dan wel rekening mee dat je de foto’s vaak meteen kwijt bent aan je publiek. “Mag ik er ook een”, krijg je dan maar wat vaak te horen.

Er zit ook een flitser op de camera, maar die kun je niet uitzetten. Dat is verder niet zo heel erg, want de foto’s zien er in het algemeen goed uit. Maar als je buiten bij veel zonlicht gaat schieten, kunnen ze wel wat overbelicht zijn. Ook binnenshuis met een directe (felle) lichtbron in het beeld kunnen de foto’s wat fletser ogen.

Je moet wel even opletten wanneer je foto’s van (heel) dichtbij wilt maken. Dan moet je de camera tijdelijk op Close-up zetten. Dit doe je door de lens een slag verder te draaien als hij aanstaat. Doe je dit niet, dan heb je kans dat het onderwerp niet helemaal netjes in het midden van je foto staat. Dat komt omdat de zoeker wat verder rechts van de eigenlijke lens op de camera zit. De functie Close-up lost dit probleem op.

Conclusie: Fujifilm instax mini 41

De Fujifilm instax mini 41 is een leuke point&click-camera en ontzettend gemakkelijk in gebruik. Het is jammer dat je de flitser niet uit kunt zetten. In sommige omstandigheden kan dit voor een iets overbelichte foto zorgen. Maar houd je daar rekening mee bij het schieten? Dan is de kwaliteit van je foto’s meestal prima. Het blijft ook erg leuk om foto’s met deze Fujifilm instax mini 41-camera te maken. Het toestel ligt fijn in de hand en heeft een leuke retrolook. De foto’s hebben een unieke charme en omdat ze meteen worden afgedrukt vereisen ze dat je even goed nadenkt over wat je precies vast gaat leggen. Daarnaast blijft het altijd leuk om ze aan je vrienden uit te delen. Maar zorg er wel voor dat je er ook een paar voor jezelf houdt.

