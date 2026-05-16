Deze Action-fotoprinter print je foto’s direct vanaf je iPhone (en dit vinden we ervan)

Wil jij je favoriete foto’s vanaf je iPhone direct kunnen afdrukken, zonder een dure printer in huis te halen? Dan lijkt de fotoprinter van de Action een interessante gadget. Wij hebben het betaalbare apparaatje voor je getest.

Relatief goede kwaliteit Makkelijk mee te nemen

Makkelijk mee te nemen Voordelige prijs Minpunten Donkere foto's drukken minder goed af

Donkere foto’s drukken minder goed af Je kan niet zien hoeveel papier je nog over hebt

Print je favoriete foto’s uit met de Action-fotoprinter

Bij Action zijn er regelmatig handige gadgets te vinden voor weinig geld. Je scoort er momenteel een fotoprinter. Die verbind je via bluetooth met je iPhone en je print daarna in een mum van tijd je favoriete kiekjes uit. Zo heb je altijd een tastbare herinnering, ook als je iPhone-opslag zo vol zit dat je ze niet meer terug kan vinden.

Hij heeft een handig klein formaat, waardoor je hem eenvoudig onderweg meeneemt. De printer is van het merk Silvergear en heeft bij Action een prijs van 49,95 euro. Hier komen nog wel verzendkosten van 5,99 euro bij. Zou je voor andere populaire keuzes gaan, zoals de Instax Link of een HP Sprocket, dan ben je flink duurder uit. Vooral als je het fotopapier meeneemt. Dit kost je voor twintig extra velletjes 9,95 euro bij Action.

Maar, is dit ook daadwerkelijk een goede goedkopere variant? We hebben het voor je getest!

Dit zit in de doos

De fotoprinter komt verpakt in een stevige doos, die aan de binnenkant voorzien is van een laagje zacht schuim. Hij heeft zo geen mogelijkheid van beschadigen tijdens de verzending. Haal je de printer eruit, dan ligt onderin de doos de cartridge met daarin papier voor tien prints.

Deze is eenvoudig te installeren. Je opent aan de zijkant van de gadget het klepje en verwijdert een bescherming op de cartridge. Vervolgens klik je deze in het apparaat. Hij kan er maar op één manier in, dus hier kan je niets fout aan doen. Je hoort een klik te horen op het moment dat hij op de goede plek zit, maar ik vond deze niet goed hoorbaar. De vulling kon echter niet verder, dus ik ging er – op hoop van zegen – vanuit dat hij goed zat.

Daarnaast zit er een usb-c-kabeltje in de verpakking, waarmee je de fotoprinter eerst volledig dient op te laden. Dit gaat relatief snel, dus je kan rap aan de gang. Daarna is het een kwestie van de “HeyPhoto”-app downloaden. Deze is overigens niet in Nederlands beschikbaar, maar in Engels, Frans, Duits en een aantal andere talen.

Dan komt het verbinden van je iPhone met de printer. Dat ging vrij soepel, al liep ik hier wel tegen een aantal dingen aan. Je krijgt twee keuzes om de verbinding te maken: “Installeren in app” en “Installeren in instellingen”. Klikte ik op de eerste optie, dan gebeurde er niets. Koos ik voor de tweede, dan openen automatisch de Instellingen maar dan bij “Apps”.

Daar ben je alleen niet aan het goede adres. Ik heb daarom handmatig in Instellingen bij bluetooth verbonden met het apparaatje. Daarna ging ik terug naar de app en moest ik nog een keer op “Connect” klikken, waarna ik foto’s kon uitkiezen om te printen.

Van filters tot collages: dit kun je met de app

In de HeyPhoto-app zijn een aantal verschillende mogelijkheden. Er staan standaard templates voor je klaar of kies direct welke foto je gaat uitprinten. Handig is dat je gewoon in dezelfde mappen als je Foto’s-app bladert. Zo kan je de juiste foto snel vinden.

Daarna bewerk je hem met filters, verhoog je het contrast of de helderheid en meer, of zet je tekst op je kiekje. Bij grotere lettertypes brak hij de tekst af in plaats van het goed uit te lijnen. Ik zag jammer genoeg niet hoe ik dit kon oplossen anders dan een kortere tekst of kleiner lettertype te pakken.

Ook versier je jouw print met grappige stickers of een frame. Ikzelf houd van een wat simpelere look en vond de stickers en frames wat kinderlijk (tussen de opties zitten vooral veel kleurrijke dingen, hartjes, sterretjes, etc.), dus ik heb deze achterwege gelaten.

Het is ook mogelijk om een collage samen te stellen, maar dit verliep bij mij niet zonder strijd. Ik had drie leuke foto’s geselecteerd en een goede indeling. Vervolgens ging ik naar het volgende scherm om hem daadwerkelijk te printen en verschoot de foto steeds. Daardoor bleef niet in beeld staan wat ik wilde afdrukken. Na enkele keren terug en weer verder, ging het toch goed.

Ben je tevreden met je ontwerp, dan klik je op “Done”. Hier heb je ook de mogelijkheid om zonder randen te printen, maar er zal altijd een witte balk onder je foto blijven. Met randen om je foto geef je jouw foto’s bovendien een retro-look.

Een opvallende leuke toevoeging is het kunnen printen van ‘video’s’. Natuurlijk is het niet zo dat je daadwerkelijk bewegend beeld uitprint, maar de app slaat de video op en herkent vervolgens de uitgedrukte afbeelding. Op je iPhone scan je deze vervolgens en je krijgt op je beeld de bewegende video.

Zo is de kwaliteit van de Action-fotoprinter

Vervolgens druk je op ‘Print” en het apparaatje gaat aan de slag. Ik heb het getimed en het duurt precies een minuut tot hij volledig klaar is. Er zijn een aantal andere merken die wat sneller zijn, maar dit is een standaardtijd voor dit soort gadgets.

Ik was positief verrast door de kwaliteit van de Action-fotoprinter. Hij print met een resolutie van 300dpi, wat gelijkwaardig is aan andere compacte fotoprinters. Daarnaast is het natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de foto die je wilt printen, het papier en de printtechniek.

De foto’s kwamen er naar mijn mening echter heel scherp uit en kwamen overeen met de foto’s zoals ze op mijn iPhone stonden. Wel kwamen donkere kiekjes wat minder goed uit de verf, maar dat is met de meeste printers het geval. Een minpuntje vond ik wel dat je niet kan zien hoeveel papier nog in de printer zit. Druk je maar een paar foto’s af en ga je op een later moment weer verder, dan kan dit een probleem vormen. Pas als alles op is, zie je dit terug in de app en gaat er een rood lichtje knipperen.

Conclusie: fotoprinter is absoluut zijn geld waard

Vooral als je op zoek bent naar een manier om je foto’s op een ‘retro’ manier tastbaar te maken en niet van al te veel poespas houdt, is de fotoprinter van Action een goede optie. Je bent slechts 49,95 euro kwijt en hebt vervolgens een relatief complete fotoprinter van prima kwaliteit. Handig is dat hij compact is én draadloos werkt. Daardoor neem je hem eenvoudig onderweg mee. Ben je door de 10 blaadjes fotopapier heen, dan zijn de navullingen ook gewoon bij Action te koop voor 9,95 euro. Hier zitten vervolgens twintig velletjes in, zodat je ruim vooruit kan. Zou hij bij Action uit het assortiment gehaald worden (we hopen het natuurlijk niet), dan zijn ze ook te bestellen bij Silvergear zelf. Wij raden de fotoprinter daarom zeker aan, vooral doordat het gebruik op lange termijn ook voordeliger is dan vele andere merken.

