Fitbit Versa 3 review: betaalbare smartwatch met iets te veel minpunten

Onlangs bracht Fitbit de Versa 3 uit, de opvolger van de populaire Versa 2. Het slimme horloge houdt al je activiteiten bij en heeft nu gps. In deze review lees je wat we van de Fitbit Versa 3 vinden.

De Fitbit Versa 3 is een complete smartwatch met veel functies. Het is het goedkopere broertje van de Fitbit Sense, die ‘stress management’-technologie in huis heeft. Stressmeting ontbreekt bij de Versa 3, maar het slimme horloge heeft behoorlijk wat verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van zijn voorganger. Toch zijn er wat minpunten te vinden op de smartwatch, die we in deze uitgebreide review bespreken.

Ingebouwde speaker

De Versa 3 beschikt over een ingebouwde speaker, waardoor je nu telefoongesprekken kan voeren. Dat is enorm handig, want als je gebeld wordt hoef je niet meer je smartphone uit je broekzak te halen. Met een druk op de knop kun je via je pols met iemand aan de andere kant van de lijn communiceren.

De ingebouwde speaker is ook handig voor de integratie met de Google Assistent, maar op het moment van schrijven is deze helaas nog niet toegevoegd. Deze winter zou de ondersteuning voor Google Assistent worden toegevoegd. Dat zou een flinke verbetering zijn, vooral als je nog meer Google Assistent-speakers in huis hebt die je dan met je smartwatch kunt bedienen.

Nieuw ontwerp

De Versa 3 introduceert – net als de Sense – een nieuw ontwerp. Het apparaatje is een stuk minder hoekig en heeft naast afgeronde hoeken ook rondere zijkanten. Wel heeft het horloge behoorlijk dikke zijranden en is de behuizing eigenlijk te groot en breed, wat het draagcomfort aanzienlijk vermindert.

Een klein maar niet onbelangrijk detail is het meegeleverde siliconen bandje van de Versa 3. Deze heeft een zogenaamde ‘infinity’-sluiting: het bandje gaat twee keer door een lus, waardoor het laatste deel onder de rest van je bandje verdwijnt. Deze werkt dus niet meer als een traditioneel horlogebandje, waarbij het laatste deel buiten het bandje valt.

Het duwen van het uiteinde van het siliconen bandje door de lus gaat wat stroef over je huid, wat geen prettig gevoel geeft. Zodra het bandje goed zit, heb je er echter geen last meer van en voel je nauwelijks dat er iets om je pols zit. Vind je het bandje niet mooi of niet fijn, dan kun je het heel eenvoudig vervangen door de knopjes achterop.

Goede accuduur

Over de accu van de Versa 3 hebben we niets te klagen, want hij gaat behoorlijk lang mee. Je hoeft deze niet dagelijks op te laden, zoals wel het geval is bij de Apple Watch. Ook ondersteunt het Fitbit-horloge vanaf nu snelladen. Volgens Fitbit kan de smartwatch al na twaalf minuten opladen 24 uur mee.

Hier moet wel een kleine kanttekening bij geplaatst worden: dit is namelijk een hele strakke meting. Als je enkele functies van het horloge gebruikt tijdens het opladen, zoals het always on-display of gps, dan zul je het horloge toch echt wat langer op moeten laden om er de hele dag mee door te komen. Toch gaat het opladen altijd razendsnel en is een lege accu in een klein uur weer helemaal vol.

Functies

De Versa 3 is behoorlijk volledig qua functies. Door de nieuwe ingebouwde gps ben je minder afhankelijk van je gekoppelde iPhone en hoef je deze niet altijd meer op zak te hebben. Ook heeft het slimme horloge een (verbeterde) hartsensor en je kan je slaap bijhouden. De smartwatch is waterdicht en geeft statistieken van je workouts tijdens het sporten.

Verder krijg je gedurende de dag meerdere ‘bewegingsprikkels’, waardoor je wordt aangespoord om de hele dag door in beweging te blijven. Ook de integratie met apps zoals Spotify en WhatsApp is heel handig, en het grote aanbod aan wijzerplaten zorgt ervoor dat je je horloge precies zo in kunt richten als je zelf wil.

Het besturingssysteem werkt intuïtief, waardoor je al snel doorhebt hoe de bediening werkt en hoe je bepaalde functies activeert. Als je bijvoorbeeld naar boven veegt, zie je gelijk allerlei statistieken van je beweging van die dag.

De integratie met de iPhone werkt prima. Door de Fitbit-app te downloaden kun je het horloge instellen en je statistieken inzien. Jammer is wel dat je een abonnement moet afsluiten om meerdere gezondheidsgegevens in te zien. De Versa 3 geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je slaap bij te houden, maar zonder Fitbit Premium kun je alleen zien hoeveel uren je geslapen hebt.

Wil je bijvoorbeeld zien hoe lang je in diepe slaap bent geweest, dan zul je daar 10,49 per maand voor moeten neertellen. Wel kun je eerst kennismaken met het abonnement door middel van een gratis proefperiode van 90 dagen.

Gebruikersgemak valt tegen

Fitbit heeft met de Versa 3 de fysieke knop aan de zijkant weggehaald. Deze heeft plaatsgemaakt voor een haptische touch-knop. De ‘knop’ hoef je niet meer in te drukken: je raakt de kleine inkeping met je vinger aan, waarna je een kleine trilling op je pols voelt.

De knop zit op een onhandige plek, net onder de bolling van de rand aan de linkerkant. Als je het horloge aan je linkerpols draagt, kun je de knop eigenlijk alleen maar met je rechterduim gebruiken. Deze moet ook nog eens over de hele knop geplaatst worden om het te laten werken.

Dat geldt alleen als deze reageert, want de werking van de knop laat te wensen over. Ik heb me meerdere malen gestoord aan het feit dat ik zo’n tien keer de knop moet aanraken voordat er iets gebeurt.

Datzelfde geldt ook voor het scherm. Het grootste nadeel aan de Versa 3 is dat het scherm traag of gewoon helemaal niet reageert. Op sommige momenten kun je over het scherm vegen wat je wil, maar er gebeurt simpelweg niks. Andere momenten blijft het scherm haperen en maar heel af en toe werkte het zonder problemen. Voor een smartwatch met een adviesprijs van 229,95 euro zou je toch wel een vloeiend werkend scherm verwachten. Zo heeft de Apple Watch SE uit dezelfde prijsklasse geen problemen met het scherm, zoals je ook kunt lezen in onze Apple Watch SE review. Wil je toch meer voor een high-end smartwatch gaan, check dan ook even onze Apple Watch Series 6 review.

Conclusie Fitbit Versa 3 review

De Versa 3 is een goede, complete smartwatch en Fitbit voert behoorlijk wat verbeteringen door ten opzichte van de Versa 2. De smartwatch heeft bijvoorbeeld een ingebouwde gps en speaker. Het gebruikersgemak is echter matig. Een traag of niet-reagerend scherm en de haptische touch-knop zorgen voor ergernissen. Bovendien zitten er veel gezondheidsstatistieken achter een betaalmuur. Als je een iPhone hebt zouden we dan ook eerder de Apple Watch SE aanraden. Dit is ook een midrange smartwatch, maar werkt net wat vloeiender en makkelijker samen met je iPhone.

