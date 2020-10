Fitbit Sense review: vol sensoren en storende factoren

De nieuwe Fitbit Sense is één van de meest complete gezondheidstrackers op de markt, met onder andere een compleet nieuwe stressmeting. Maar werkt het ook goed? Dat lees je in onze Fitbit Sense review.

Fitbit Sense review

Op het doosje van de nieuwe Fitbit Sense staat trots ‘stress management technology’. Naast dat de wearables van Fitbit onze lichamelijke gezondheid nauwkeurig bijhouden, gaat het bedrijf zich nu ook met onze mentale gezondheid bezighouden. Specifiek door je stresslevels te meten en je te helpen kalmeren via meditatie.

Maar dat is niet alles. De Sense is namelijk één van de meest complete gezondheidstrackers op de markt. De wearable kan standaard je activiteiten bijhouden (zoals je van elke Fitbit gewend bent) inclusief gps voor als je bijvoorbeeld gaat hardlopen. Maar de wearable meet ook de temperatuur van je huid en het zuurstofgehalte in je bloed. Je kunt zelfs een hartfilmpje maken via een aparte app, maar die is op het moment van schrijven helaas nog niet verschenen.

Al deze functies zijn in een vierkant horloge met afgeronde hoeken gestopt, vergelijkbaar met de Fitbit Versa-horloges. Op de wearable zit een 1,58 inch-oled-scherm, dat prima leesbaar blijft in de zon. Je krijgt de optie om een always-on-displaymodus in te schakelen waardoor je altijd de tijd kunt zien, maar de batterijduur wordt dan wel gehalveerd van zes naar drie dagen.

Het horloge en het scherm ogen mooi, maar het gebruiksgemak is helaas een ander verhaal. Zo activeert het scherm niet altijd wanneer je wil en is het besturingssysteem traag. Het lijkt soms alsof aanrakingen helemaal niet worden geregistreerd. Andere keren hapert en stottert het horloge, alsof het allemaal een beetje teveel is.

Elektrodermaal

Nieuw is de EDA-sensor in de wearable. Het is één van de meest onduidelijke afkortingen die Fitbit gebruikt, maar staat voor elektrodermale activiteit. Dat zijn de elektrische eigenschappen van de huid, die veranderen door je zweetklieren. Het idee is dat je bij meer stress meer zweet produceert, wat de geleiding van de huid verhoogt. Dat kan gemeten worden met deze sensor.

Daar is wel een speciale scan voor nodig. Je kunt een scan van twee minuten doen, of goed gaan zitten voor een geleide sessie van 1 tot 60 minuten. In essentie komt het er op neer dat je ontspant of mediteert en ondertussen je hand met de palm op het schermpje van de wearable plaats.

Als deze trilt ben je klaar en vul je in of jij je gestresst of ontspannen voelt. Vervolgens zie je een grafiekje met EDA-responsen. Deze EDA-responsen geven aan dat je mogelijk wat gestresst was tijdens het rustmoment of veel hebt bewogen. Ook zie je hoe hoog je hartslag was voor je sessie en na je sessie.

De EDA-responsen moeten afnemen als je meer ontspannen bent, dus als je dieper in een meditatie zit. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de grafiek na een langere geleide meditatie, maar Fitbit legt verder niet uit wat je er mee moet. Dat lijkt een thema bij dit horloge.

Zuurstof in je bloed

Neem bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Met de nieuwe Apple Watch Series 6 kun je elk moment van de dag het zuurstofgehalte in je bloed meten via een uitgebreide scan. In het geval van de Fitbit Sense kan dat alleen als je een specifieke wijzerplaat op je horloge zet zodra je gaat slapen. Dan wordt er ‘s nachts automatisch een scan uitgevoerd. Vergeet je de wijzerplaat te wisselen, dan krijg je geen scan. Wat je vervolgens met de data moet is net als de EDA-responsen onduidelijk.

Als het gaat om het bijhouden van je activiteit, dan is Fitbit heel concreet. Je moet vandaag nog tweeduizend stappen zetten, drie keer een trap op lopen en nog tien minuten in een actieve hartzone zitten. Dit zijn praktische handvatten waar je direct wat mee kunt. Met alle nieuwe data mist dat nog, omdat er geen context is.

Abonnement is nodig

Om volledig van de Fitbit Sense gebruik te maken heb je een abonnement nodig. Koop je deze wearable, dan krijg je gratis een half jaar Fitbit Premium. Daarna betaal je 10,99 euro per maand of 87,99 euro per jaar.

Hoewel je zonder abonnement gewoon de functies van de Sense kunt gebruiken, krijg je met abonnement nog meer data en iets meer inzicht in je statistieken. Ook krijg je onder andere geleide meditaties om je EDA-scans te doen.

Aangezien je een half jaar gratis Fitbit Premium krijgt, ben je er daarna waarschijnlijk aan gewend. Houdt het abonnement op (en vergeet je deze niet op te zeggen), dan krijg je dus plots minder functionaliteit. Dat is iets om te gaten te houden bij de keuze of je deze wearable gaat aanschaffen. De aanschafprijs van 329 euro is al niet mis. Als je het horloge daarna bijvoorbeeld vier jaar lang wil gebruiken met alle mogelijkheden, dan ben je gewoon het dubbele kwijt.

Onhandige knop

Je moet er ook aan denken dat je waarschijnlijk een ander bandje moet kopen. Het meegeleverde siliconen bandje is namelijk niet ideaal. Dit bandje gaat tweemaal door een lus, waardoor het uiteinde niet aan de buitenkant maar de binnenkant zit. Doe je het horloge om, dan zit er altijd even een stukje huid tussen het bandje en het uiteinde.

Draai je het bandje daarna goed, dan heb je er de rest van de dag geen last van. Wel zorgen vingerbewegingen er bij mij voor dat het bandje beweegt en dat voelt gek genoeg bijna hetzelfde als een trilling van het horloge.

Bandjes zijn gelukkig makkelijker wisselbaar. Wat je niet kunt veranderen is de fysieke knop aan de zijkant van de wearable, want die is vrij onhandig geplaatst. De knop zit net onder de bolling aan de zijkant, waardoor je jouw vinger bijna onder het horloge moet schuiven.

Dat voelt onhandig, zeker omdat de knop niet werkt als je deze licht aanraakt. Je moet echt je volledige vinger erop leggen. Tevens is het meerdere keren voorgekomen dat de knop onbedoeld werd ingedrukt, omdat het in aanraking kwam met mijn arm.

Conclusie Fitbit Sense review

De Fitbit Sense is een fascinerende nieuwe wearable door een overweldigende aantal sensoren die je gezondheid tot op de puntjes bijhouden. Deze keer zelfs hoe het mentaal met je gaat, maar het concept is beter dan de uitwerking. Het horloge lijkt overweldigd door alle data die het verzamelt, waardoor het zich met haperingen en vertragingen laat besturen. Ook word je als gebruiker nog teveel in het ongewisse gelaten over wat je kunt doen met deze data om je gezondheid daadwerkelijk te verbeteren.

Fitbit Sense kopen?

De Fitbit Sense kost 329,95 euro en is bij verschillende webshops te koop. Check de links hieronder als je het horloge wil aanschaffen.

→ Bekijk en bestel de Fitbit Sense bij Coolblue voor 329,95 euro

→ Bekijk en bestel de Fitbit Sense bij MediaMarkt voor 329,95 euro

→ Bekijk en bestel de Fitbit Sense bij Bol.com voor 329,95 euro