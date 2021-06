Fitbit heeft een nieuwe fitnesstracker gelanceerd voor de modebewuste mens. In onze Fitbit Luxe review lees je of deze wearable een plek om je pols verdient.

Fitbit Luxe review: een gezondheidssieraad

De Fitbit Luxe is klein, vergelijkbaar met de Fitbit Inspire. Hierdoor valt de wearable nauwelijks op. Helemaal als je één van de vele stijlvolle, alternatieve bandjes (die je los aanschaft) gebruikt. De Luxe heeft daarnaast een dun, metalen omhulsel en een amoled-scherm. Fitbit wil op deze manier dat de wearable meer voelt als een gezondheidssieraad dan een fitnesstracker.

Design

Daarin is het bedrijf geslaagd, maar het maakt ook dat de Luxe vooral geschikt is voor smallere polsen. Op een brede pols zoals die van mij is de wearable iets te smal, waardoor het bijna lijkt alsof ik een Fitbit voor kinderen draag.

Het amoled-scherm oogt mooi en is ook in de zon goed af te lezen. Dat was wel anders bij de voorgaande trackers van het bedrijf. Het nadeel van het kleine design is wel dat het schermpje ook heel klein is, met zelfs nog een enorme zwarte rand er omheen.

In tegenstelling tot de overige wearables van Fitbit heeft de Luxe geen fysieke knop. Navigeren door de menu’s gaat daarom volledig via veegbewegingen en dat voelt minder intuïtief. Zo moet je twee keer hard op het scherm tikken om terug te gaan naar de start, maar in plaats daarvan activeer je vaak per ongeluk de optie die op dat moment op het scherm staat.

Functies

De Fitbit Luxe kan een hoop gezondheidsdata meten. Denk aan je hoeveelheid stappen, hartslag, slaap en natuurlijk je sportactiviteiten. Ook kan het zuurstof in je bloed en je huidtemperatuur meten terwijl je slaapt. Door het kleine ontwerp voel je de wearable nauwelijks om je pols zitten, waardoor je gezondheid haast onopgemerkt wordt bijgehouden.

Stressmanagement is ook een onderdeel van de Fitbit Luxe, met een stress-score die wordt gebaseerd op je verschillende gezondheidsmetingen. Tevens kun je zelf aangeven hoe je stressniveau op een dag is.

De Fitbit Luxe mist wel enkele features die we van vorige Fitbits gewend zijn. Zo is er geen ingebouwde gps, waardoor je jouw iPhone mee moet nemen als je gaat hardlopen. Tevens heeft de Fitbit Luxe geen nfc, waardoor draadloos betalen ook geen optie is.

De batterij loopt ook achter vergeleken met de andere trackers van Fitbit. Dat komt natuurlijk door het kleine design en kleurenscherm. Fitbit belooft vijf dagen met één lading, maar in de praktijk hadden we moeite om de drie dagen te halen.

Slordigheden in de vertaling

Wat ook niet zo luxe aanvoelt is de Nederlandse vertaling. Dat merk je al direct bij het koppelen van de Fitbit. In de Fitbit-app krijg je een korte uitleg van hoe je de wearable bestuurt. Dat start met ‘ik twee keer stevig op het display’ in plaats van ‘Tik’. In de volgende zin staat ‘Als je de Luxegebruikt’. Het zijn kleine foutjes, maar toch voelt het behoorlijk slordig.

Dat zie je ook terug op de wearable zelf. In het instellingenmenu past het woord ‘Displayinstellingen’ niet goed op het scherm. De ‘t’ staat maar half in beeld en er mist een verbindingsstreepje. De schakelaar voor meldingen over je hartslagzone staat deels over de tekst, omdat de Nederlandse vertaling langer is. Het zijn geen dealbreakers, maar het voelt in plaats van luxe soms meer als een goedkope wearable uit China.

Prijs

Bij de Fitbit Luxe krijg je zes maanden lang gratis toegang tot Fitbit Premium, waarmee je meer inzicht krijgt in je statistieken en mindfulness-oefeningen kunt doen. Let er op dat je daarna een abonnement moet afsluiten om dezelfde functionaliteit te behouden.

De Fitbit Luxe zelf is met een adviesprijs van 149,95 euro aan de dure kant voor een fitnesstracker, wat onder andere door het mooie scherm zal komen. Het is daarom extra jammer dat er nog essentiële features missen. Als je nu een Fitbit-wearable koopt met de naam ‘Luxe’, verwacht je natuurlijk ook alle luxe Fitbit-functies.

Conclusie Fitbit Luxe review

De Fitbit Luxe is een mooie en kleine fitnesstracker, die door de verschillende bandjes gedragen kan worden als een weinig opvallend sieraad. Zoals de andere fitnesstrackers van Fitbit kun je makkelijk je gezondheid en sportactiviteiten bijhouden. Helaas laat de Luxe in het ontwerp en de functies wel wat steekjes vallen. Vind je stijl belangrijker dan functionaliteit en heb je een slanke pols? Dan is de Luxe echter een goede optie.

Fitbit Luxe kopen

De Fitbit Luxe heeft een prijs van 149,95 euro en kun je kopen bij Coolblue. Bij deze webwinkel is de fitnesstracker direct op voorraad, bij andere webshops is het apparaatje nog niet verschenen.