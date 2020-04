Reviewscore 9

Met de Charge 4 krijgt de populaire fitnesstracker van Fitbit eindelijk ingebouwde gps en meer nieuwe functies. In onze Fitbit Charge 4 review lees je of deze toevoegingen de moeite waard zijn.

Fitbit Charge 4 review: interessant smartwatch-alternatief

De opvolger van de Fitbit Charge 3 ligt nu in de winkels. Voor dezelfde prijs heeft de Charge 4 hetzelfde uiterlijk, maar zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd die de fitnesstracker voor sporters een stuk interessanter maakt. Zelfs als een degelijk alternatief voor een smartwatch zoals de Apple Watch.

Eindelijk gps aanwezig

Fitbit heeft namelijk naar de kritiek op de Charge 3 geluisterd. Zo heeft de Charge 4 eindelijk ingebouwde gps. Dat betekent dat de fitnesstracker je route bijhoudt tijdens het hardlopen of het doen van een andere workout, zonder dat je de iPhone mee moet nemen. Die route kun je na afloop synchroniseren met de Fitbit-app.

Een tweede toevoeging is ‘minuten in actieve zones’. Dat betekent dat Fitbit kijkt naar hoeveel minuten je in de zone voor vetverbranding en in de zone voor cardio/piek zit. Omdat volgens de Nederlandse Hartstichting voor een gezonde levensstijl wekelijks 150 minuten gematigde activiteit of 75 minuten intense activiteit nodig is, krijg je 1 zoneminuut voor elke actieve minuut in de ververbrandingszone en 2 zoneminuten voor elke actieve minuut in de cardio/piekzone.

Hoewel het bijhouden van zoneminuten maar een kleine aanpassing is, blijkt het een aardige manier om een volgende stap te zetten in een gezonder leven. Leuk is dat die zones ook worden weergegeven op de kaart als je een workout of wandeling bijhoudt via gps. Je route krijgt dan verschillende kleuren, gezien de hartslagzone waar je op dat moment in zat.

Spotify besturen met de Charge 4

Wat wel mist, is dat je geen muziek op je Charge 4 kunt plaatsen. Dat is niet vreemd voor zo’n kleine fitnesstracker, maar je hebt alsnog je iPhone nodig als je niet in stilte wil rennen of lopen. Het is nu wel mogelijk om met de Charge 4 Spotify te bedienen (mits je een abonnement hebt op Spotify Premium).

Het kleine schermpje van de Charge 4 is niet ideaal voor deze besturing, omdat je op het scherm enkel een pauzeknop ziet en je moet swipen om de knop voor het volgende of vorige nummer te vinden. Toch werkt de besturing verder prima, wat het extra jammer maakt dat je geen liedjes op de Fitbit zelf kunt downloaden.

En betalen

De fitnesstracker heeft nog een smartwatch-functie gekregen: de mogelijkheid om te betalen. Niet via Apple Pay, maar Fitbit Pay. Bij de Charge 3 kreeg enkel de Special Edition de mogelijkheid om met een polsbeweging te betalen. Deze keer mag het geld met alle edities rollen.

Wel duurt het nog even tot de fitnesstracker Smart Wake krijgt. Dat is een handige functie, waarmee je wordt gewekt op een moment dat je niet in een diepe slaap ligt. Zo start je de dag altijd fris. Wanneer deze functie wordt toegevoegd is nog niet bekend. Je slaap bijhouden gaat overigens prima, want de Charge 4 kan zeven dagen om je pols blijven voordat de wearable weer opgeladen moet worden.

Het is wel jammer dat ondanks deze toevoegingen het design niet is aangepast. Zeker als je de vergelijking maakt met een Apple Watch, vallen de opstaande randjes op. De dunne randen zorgen er niet alleen voor dat vuil en stof ophoopt, maar het voelt ook goedkoop als je swipet op het scherm en je vinger over dat randje heen schuurt. Tevens blijft het scherm lastig te lezen in de zon met een zonnebril op.

Conclusie Fitbit Charge 4 review

Met de Charge 4 doet Fitbit enkele fijne toevoegingen die de fitnesstracker nog completer maken. Daardoor is de fitnesstracker voor sporters nu een interessant, goedkoop alternatief voor een smartwatch. Hopelijk worden in de volgende editie weer aanpassingen in het design doorgevoerd, zodat het apparaatje net wat flitsender wordt.

Fitbit Charge 4 kopen?

De Fitbit Charge 4 kost net als de Charge 3 149,95 euro. Een Special Edition met extra bandje kost 169,95 euro.

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij BCC voor 149,95 euro

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij MediaMarkt voor 149,95 euro