Evnia 49M2C8900: de ultieme ultrawide monitor voor de Mac?

Een ultrawide monitor voor de Mac? Kan dat? En werkt dat een beetje? Wij hebben de Philips Evnia 49M2C8900 getest op een MacBook!

Review: Philips Evnia 49M2C8900 ultrawide monitor

Wanneer je een monitor voor je MacBook wilt kopen denk je al snel aan een Studio Display van Apple. Maar wat nou als je een breder scherm wilt? Bijvoorbeeld een Ultra wide monitor voor je Mac? Maar werkt dat ook een beetje?

Daar kunnen we kort over zijn: “Ja, dat werkt. Prima zelfs”. We hebben daarvoor de Philips Evnia 49M2C8900 ultrawide monitor getest en zijn er erg over te spreken. Het was wel even schrikken, want om deze ultrawide (ook wel superwide genoemd) monitor aan te sluiten moesten we behoorlijk wat ruimte maken op ons bureau.

De Philips Evnia 49M2C8900 monitor heeft een oorspronkelijke adviesprijs van 1899 euro, maar is inmiddels goedkoper te vinden. Bij Alternate is hij nu het goedkoopst voor 1399 euro.

Groot, groter, grootst

De afmetingen liegen er niet om. De grootte van dit scherm is 124,3 cm. Het is een gebogen scherm met een kromming van 1800 R. De resolutie van het QD OLED-scherm is ook flink: 5120 x 1440 bij een maximale verversingssnelheid van 240 Hz. Nog nooit pasten er dankzij deze ultrawide monitor zoveel icoontjes op het Dock van je Mac! Wanneer je het scherm op je bureau hebt staan lijkt het ook net alsof je twee breedbeeld monitors hebt, maar dan samengesmolten in één scherm.

De kijkhoek is prima en door het enorme scherm en de kromming krijg je bij het kijken van video’s soms echt het gevoel dat je in de film staat. Ook heb je met deze monitor zeeën van ruimte voor al je Mac-vensters. Je moet soms nog wel even spelen met de instellingen om het beeld helemaal naar wens te krijgen, dat wel. Wij vonden de instelling ‘Standard’ het beste werken voor onze huis-, tuin- en keuken taken.

Extra’s aan boord

De monitor van Philips heeft ook nog wat extra’s aan boord. Achterop het scherm vind je de Ambiglow-verlichting. Deze reeks kleine lampjes kleuren mee met wat er op je scherm gebeurd. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze met het geluid mee te laten kleuren of willekeurige kleuren laten zien.

Ook aan gamers is gedacht, want dit scherm heeft ondersteuning voor AMD FreeSync en G-Sync. Handig als je van plan bent om deze ultrawide monitor niet alleen voor je Mac te gebruiken, maar ook om flink te gamen op je Windows-pc of misschien wel Steamdeck.

De ingebouwde speakers van 30 watt klinken goed, maar verwacht niet dat ze beter zijn dan een goede audioset. Toch is het een hele verbetering ten opzichte van de speakers uit een oudere MacBook Air uit 2021.

Verder heeft dit scherm een usb-c aansluiting. Die kan beeld en stroom (90W) leveren. Je kunt hiermee dus je MacBook aansluiten op het scherm met slechts een usb-c kabel. Je hoeft je MacBook dan niet meer nog eens extra aan de stroom te hangen.

HDR en meer

Nog even wat technische specs: deze ultrawide monitor heeft een VESA DisplayHDR 400-certificering. Dit is het instapniveau van schermen die geschikt zijn voor HDR. Dit betekent dat de maximale helderheid 400 nits is. Genoeg om HDR-content te kunnen tonen, maar verwacht er niet teveel van.

Daarnaast heeft hij ook een VESA ClearMR 13000 rating. Deze standaard betekent dat het scherm beelden zonder ghosting kan laten zien. Dat is fijn bij snelle animaties op het scherm.

Conclusie

Wil je een ultrawide monitor voor je Mac, dan is deze Philips Evnia 49M2C8900 een interessante keuze. Houd er wel rekening mee dat deze monitor extra breed is. Heb je daar de ruimte voor en wil je dat juist? Dan heb je met deze Philips een aan het juiste adres. De usb-c aansluiting werkt fijn en hierdoor heb je eigenlijk maar één kabel nodig naar je monitor (de stroomkabel van de monitor daargelaten). Ook qua aansluitingen zit je wel snor: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x 3,5 mm audio-uitgang, 4x usb-a, 1x usb-b, 1x usb-c. Wanneer je van plan bent om de monitor ook op een Windows-pc te gebruiken is dit scherm een zeer goede koop. Voor gamers zitten er een aantal fijne extra’s op en ook fanatieke filmkijkers kunnen hun lol op. Als je een monitor zoekt om alleen op je Mac te gebruiken dan is de Studio Display ook een interessante optie. Het is wel jammer dat de behuizing goedkoop aanvoelt en krasgevoelig is. Daarnaast is de besturing van het menu in de monitor simpelweg vervelend. Ook is de piekhelderheid van HDR aan de lage kant en dat is jammer.

